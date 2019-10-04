 Кіберполіція викрила злочинну групу, яка торгувала приладами для блокування роботи електролічильників. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Злочинна група складалася з п'яти осіб на чолі з 34-річним організатором. Зловмисники створювали технічні засоби, призначені для несанкціонованого втручання в роботу систем постачання та обліку спожитої електроенергії. Кожен такий пристрій створювався під конкретну модель електролічильника. Надалі цей апаратний комплекс налаштовувався і використовувався для блокування роботи процесора електролічильника.
Для збуту цих пристроїв організатор створив окремий інтернет-сайт. Залежно від виду електролічильника, вартість кожного технічного засобу коливалася від 3 до 15 тис. гривень. Таким чином, останнім часом їм вдалося заробити понад мільйон гривень.
На території Запорізької та Дніпропетровської областей проведено більше 20 обшуків за місцем проживання учасників групи, у приміщеннях, де виготовляють шкідливі технічні засоби, а також у замовників таких пристроїв.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку), ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їхнє розповсюдження чи збут) КК України.
Учасникам групи оголошено про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до п'яти років ув'язнення.
https://youtu.be/RZeQ6J_g7OE
Давно фсе пользуются Фазниками с Дыроколами прямо на Кабель до Счетчика!
стоит 3 евро))
видел недавно заменённый ими в квартире счётчик,
это жесть, висит криво, болтается,
при нажатии на кнопку грозит отламаться и отпасть
,, а таки да, интересно посмотреть как выглядит,
согласно написанному простая глушилка,
стоимость деталей гривен триста
Так их эта статья вообще не касается. Это никакие не компьютерные сети и никакие не сети электровязи. Может им еще попытаются статью за изнасилование пришить???
* СЕТИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ: технологические системы, обеспечивающие один или несколько видов передачи: телефонную, телеграфную, факсимильную, передачу данных и других видов документальных сообщений, включая обмен информацией между ЭВМ, телевизионное, звуковое и иные виды радио и проводного вещания.