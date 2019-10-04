 Кіберполіція викрила злочинну групу, яка торгувала приладами для блокування роботи електролічильників. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Злочинна група складалася з п'яти осіб на чолі з 34-річним організатором. Зловмисники створювали технічні засоби, призначені для несанкціонованого втручання в роботу систем постачання та обліку спожитої електроенергії. Кожен такий пристрій створювався під конкретну модель електролічильника. Надалі цей апаратний комплекс налаштовувався і використовувався для блокування роботи процесора електролічильника.

Для збуту цих пристроїв організатор створив окремий інтернет-сайт. Залежно від виду електролічильника, вартість кожного технічного засобу коливалася від 3 до 15 тис. гривень. Таким чином, останнім часом їм вдалося заробити понад мільйон гривень.

На території Запорізької та Дніпропетровської областей проведено більше 20 обшуків за місцем проживання учасників групи, у приміщеннях, де виготовляють шкідливі технічні засоби, а також у замовників таких пристроїв.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку), ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їхнє розповсюдження чи збут) КК України.

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Учасникам групи оголошено про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до п'яти років ув'язнення.