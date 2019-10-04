EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  4181  36
Матеріали за темою:
Все про:Нацполіція (8291) Правоохоронні органи (198) кіберполіція (136) лічильник (18) Електрика (292)

 Кіберполіція викрила злочинну групу, яка торгувала приладами для блокування роботи електролічильників. ФОТО

Кіберполіція викрила злочинну групу, яка займалася створенням і продажем приладів для блокування роботи лічильників електроенергії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Кіберполіція викрила злочинну групу, яка торгувала приладами для блокування роботи електролічильників 01

Злочинна група складалася з п'яти осіб на чолі з 34-річним організатором. Зловмисники створювали технічні засоби, призначені для несанкціонованого втручання в роботу систем постачання та обліку спожитої електроенергії. Кожен такий пристрій створювався під конкретну модель електролічильника. Надалі цей апаратний комплекс налаштовувався і використовувався для блокування роботи процесора електролічильника.

Для збуту цих пристроїв організатор створив окремий інтернет-сайт. Залежно від виду електролічильника, вартість кожного технічного засобу коливалася від 3 до 15 тис. гривень. Таким чином, останнім часом їм вдалося заробити понад мільйон гривень.

Кіберполіція викрила злочинну групу, яка торгувала приладами для блокування роботи електролічильників 02

На території Запорізької та Дніпропетровської областей проведено більше 20 обшуків за місцем проживання учасників групи, у приміщеннях, де виготовляють шкідливі технічні засоби, а також у замовників таких пристроїв.

Кіберполіція викрила злочинну групу, яка торгувала приладами для блокування роботи електролічильників 03

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку), ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їхнє розповсюдження чи збут) КК України.

Читайте також: Кіберполіція затримала організатора групи, що викрала з банківських рахунків українців 1,5 млн гривень. ФОТОрепортаж

Учасникам групи оголошено про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до п'яти років ув'язнення.

Кіберполіція викрила злочинну групу, яка торгувала приладами для блокування роботи електролічильників 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152203
 
 
 Топ коментарі
 
Шо? За свыняче-ахметовский шекель переживаешь?
 показати весь коментар
 
Это реклама приборов для населения
 показати весь коментар
 
чем плохо воровать у воров ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Как во времена Ивана Грозного , Кулибина на палю.
 показати весь коментар
 
 
Шо? За свыняче-ахметовский шекель переживаешь?
 показати весь коментар
 
 
Уточнення - за бєньо-ахметівський, у Бєні теж обленерго є!
 показати весь коментар
 
 
Что то подсказывает мне, что клиентами этих "предпринимателей", были люди, для которых счет за электроэнергию, не самая затратная часть семейного бюджета...
 показати весь коментар
 
 
как только появились электронные счетчики..так сразу эти устройства и придумали.Блокируют по ВЧ или НЧ сигнал дешифратора,который дает импульс на движок.который крутит колеса с цифрами....короче ,,лисапед'..для радиолюбителя с осцилографом )))
 показати весь коментар
 
 
За изобретение ставлю "пять", а по предмету - "неуд".

https://youtu.be/RZeQ6J_g7OE


 показати весь коментар
 
 
народные борцы с высокими тарифами от олигархов Киберполиция разоблачила преступную группу, торговавшую приборами для блокирования работы электросчетчиков - Цензор.НЕТ 3488
 показати весь коментар
 
 
Від 3 до 15 тис. грн? Це ж скільки воно окупалося? В мене за світло - 200-250 грн на місяць і це з бойлером і електроплитою
 показати весь коментар
 
 
Чула, що кріптомани розпродують свої сервери, бо невігідно - елекроенергія здорожчала. Біткоїни вже не в моді.
 показати весь коментар
 
о, не може бути з бооером і така сума та з єлектроплитою, а яка у вас плита?
 показати весь коментар
 
Всех гады, не переловите - Голь на выдумку хитра !!!
 показати весь коментар
 
 
А сенс ризикувати? Рахунки за світло - чи не найменші в платіжках. найбільш болюче по кишені б'ють плата за опалення (в квартирах) і за газ (в приватних будинках)
 показати весь коментар
 
Есть масса людей обогревающихся электричеством , а бойлеры ,а стиралки ,а кондёры Киберполиция разоблачила преступную группу, торговавшую приборами для блокирования работы электросчетчиков - Цензор.НЕТ 7188так что не скажи ,смысл есть ,особенно если прибор толковый ..
 показати весь коментар
 
 
Компенсаторы реактивных нагрузок щаконом не щапрещены
 показати весь коментар
 
 
Бред какойто))
Давно фсе пользуются Фазниками с Дыроколами прямо на Кабель до Счетчика! Киберполиция разоблачила преступную группу, торговавшую приборами для блокирования работы электросчетчиков - Цензор.НЕТ 6199
стоит 3 евро))
 показати весь коментар
 
 
...а можно про эти приборы поподробней, схему и принцип дествия!?
 показати весь коментар
 
 
можно, цензор сам намекнул, что нужно вмешиваться в роботу процессора, на каких частотах создаются помехи сам гугли
 показати весь коментар
 
 
обыкновенный передатчик но частота зависит от марки счетчика..5 вт достаточно и кольцевая антенна но есть и НЧ с использованием разрядника и высоковольтной бабины с китайского дырчика....вариантов много На форум зайди почитай
 показати весь коментар
 
Лучше бы гравицапу изобрели. В каждый дом по гравицапе!
 показати весь коментар
 
в полтаваоблэнерго криворукие монтёры,
видел недавно заменённый ими в квартире счётчик,
это жесть, висит криво, болтается,
при нажатии на кнопку грозит отламаться и отпасть
,, а таки да, интересно посмотреть как выглядит,
согласно написанному простая глушилка,
стоимость деталей гривен триста
 показати весь коментар
 
уголовное производство по ст. 361..

Так их эта статья вообще не касается. Это никакие не компьютерные сети и никакие не сети электровязи. Может им еще попытаются статью за изнасилование пришить???
* СЕТИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ: технологические системы, обеспечивающие один или несколько видов передачи: телефонную, телеграфную, факсимильную, передачу данных и других видов документальных сообщений, включая обмен информацией между ЭВМ, телевизионное, звуковое и иные виды радио и проводного вещания.
 показати весь коментар
 
 
та треба було патент зробити та налоги сплатити...)
 показати весь коментар
 
Когда будет на скамье подсудимых конкурирующая бандитская группировка устанавливающая электросчетчики?
 показати весь коментар
 
 
Проще кинуть магнит под столбом и качать как себе энергию спокойно
 показати весь коментар
 
за вбивство людей п'яними водіями і то меньше дають, а тут у бариг трошке відняли і опа повна дупа... а точно, мабуть налоги не платили...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору