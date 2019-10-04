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 Рябошапка 3 жовтня відвідав засідання фракції "Слуга народу", де говорили про "кейси щодо одіозних людей з попередньої державної влади", - джерело

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка був присутній на засіданні фракції "Слуга народу", яке відбулося вчора, 3 жовтня.

Про це повідомив у коментарі Цензор.НЕТ депутат із фракції "Слуга народу", який попросив не називати своє прізвище.

Як розповів нардеп, Рябошапка прийшов на засідання фракції, щоб відповісти на запитання про законопроєкти, які стосуються Кримінально-процесуального кодексу. Також народні депутати цікавилися станом розслідування різних кримінальних проваджень.

"Ми бачилися з паном Рябошапкою вчора на фракції. Ми з ним комунікуємо, ми регулярно спілкуємося між собою, і турборежим означає, що ми недосипаємо, але ми повністю аналізуємо їх (законопроєкти. - Ред.), Ставимо запитання, і, звичайно, що запитання про Кримінально-процесуальний процес в Україні до пана Рябошапки були", - розповів один із нардепів фракції.

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На запитання про те, чи називали депутати Рябошапці прізвища осіб, яких слід якомога швидше притягнути до відповідальності, учасник зустрічі відповів:

"Це не зовсім так. Є питання щодо різних кримінальних кейсів, які зараз є у прокуратури. І є питання про чутки щодо того, як із ними зараз поводяться, що з ними відбувається".

Він зазначив, що обговорювали, зокрема "кейси щодо одіозних людей з попередньої державної влади".

"Адженда не була кого посадити, а за що ми голосуємо, які питання будуть (в порядку денному. - Ред.). Ми ж обговорюємо ці речі, ми не у вакуумі перебуваємо, тому, відповідно, і були запитання щодо кримінально-процесуальних процесів в Україні", - розповіло джерело.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152200
 
   
 Топ коментарі
 
"100% мой человек"(с) моника зеленски...
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Він вже сам одіозний, разом з господарем-гномом
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... мосх рябошапкин

колесо фортуны крутится и скоро Луцик опять будет тасовать кейсы на папередников Рябошапка 3 жовтня відвідав засідання фракції "Слуга народу", де говорили про "кейси щодо одіозних людей з попередньої державної влади", - джерело - Цензор.НЕТ 8302

вы что ЗЕбилы, еще ничего не знаете об "украинских качелях" на которых любит кататься наш мудрый нарид ?
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так анализируют законопроекты что забывают фамилию кого назначили в правительство
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разрываются между обещаниями народу и давлением полтонны денег от мародера Рябошапка 3 октября посетил заседание фракции "Слуга народа", где говорили о "кейсах по одиозным людям из предыдущей государственной власти", - источник - Цензор.НЕТ 3207
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Какому народу и чего он обещал? Ничего. А вот бегать по заседаниям фракции и отчитываться...Это прямой повод оспорить и выиграть будущие дела в судах теми, относительно кого эти дела открыты. Все просто.
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Фантазер, ты меня называла. Охи и Бутусов))
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мафия все сращивается, разделение ветвей власти уже покерили
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Как рассказал нардеп, Рябошапка пришел на заседание фракции, чтобы ответить на вопросы о законопроектах, которые касаются Уголовно-процессуального кодекса. Также народные депутаты интересовались состоянием расследования различных уголовных производств Источник: https://censor.net.ua/n3152200
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Він вже сам одіозний, разом з господарем-гномом
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Да когда ж то "скоро" уже настанет? Месяц за месяцем-"скоро да скоро".
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Ой скоро кто-то диабетный и сивочолий сядет/ каким местом чувствуешь?
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Та да) а вот что пришьют недомерка все уверены...
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Ты лучше ответь на вопрос, нахе.а назначил на должность прокурора Харьковской области Фильчакова - смотрящего при Яныке.
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Он не назначал,он только подписал. Кто его спрашивал? Точно не богдан.
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портнов постаравсь.
контрреволюція.
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На вопрос о том, называли ли депутаты Рябошапке фамилии лиц, которых следует как можно скорее привлечь к ответственности, участник встречи ответил:"Это не совсем так. Есть вопросы по различным уголовным кейсам, которые сейчас есть у прокуратуры. И есть вопросы о слухах о том, как с ними сейчас обходятся, что с ними происходит". /Отвечать так Рябошапку научили в университете Соломона: Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо?
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Попросила Моника у Вити:
- Как Майдан устроить, научите!
Отвечает Витя из Ростова:
- Выслал к вам с конспектами Портнова...

))))))))))))))
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Невже не можна просто написати СПРАВА, а не кейси.
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А "адженда" как вам? Им там в Трускавце втирали,мол побольше заумных слов. Народу это нравится. Сойдете за интеллектуалов на первых порах. А когда станет понятно,что дебилы дебилами-это уже будет неважно.
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В понедельник Пеца получит предяву ,а сегодня получил Пашинский,-попкорн надо экономить,а то сколько интересного впереди
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"Адженда не була кого посадити"- чьо-о-о-о ? Адженда за бажання завжди було кого саджати !
І щось пан редактор темнить,порохоботам давно відомо,що Рябошапці,Трубі і Сцитнику давно поставлене завдання-нарити лайна на Порошенка(це було озвучено й на зустрічі з блогерами на Банковій 20 вересня.)
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Кейси,адженди...****!Якою мовою розмовляє ця зелена пліснява?!
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Я себе представляю как эту шваль будут гонять через 4,5 года, если доживут.
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И шо одиозного авакова из папередней влады - посадят?
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Не можна такі проколи робити. Генпрокурор апріорі є незалежною гілкою влади. І бути присутнім на партійному зібранні - конфлікт інтересів, міна під будь яке провадження генпрокурора, яке можна визнати політичним. Діти, що ви робите?
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уголовные кейсы поднимают в памяти знаменитую "коробку из под ксерокса". техпрогресс, измельчали ксероксы до размера кейсов )
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