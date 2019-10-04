 Рябошапка 3 жовтня відвідав засідання фракції "Слуга народу", де говорили про "кейси щодо одіозних людей з попередньої державної влади", - джерело

Про це повідомив у коментарі Цензор.НЕТ депутат із фракції "Слуга народу", який попросив не називати своє прізвище.

Як розповів нардеп, Рябошапка прийшов на засідання фракції, щоб відповісти на запитання про законопроєкти, які стосуються Кримінально-процесуального кодексу. Також народні депутати цікавилися станом розслідування різних кримінальних проваджень.

"Ми бачилися з паном Рябошапкою вчора на фракції. Ми з ним комунікуємо, ми регулярно спілкуємося між собою, і турборежим означає, що ми недосипаємо, але ми повністю аналізуємо їх (законопроєкти. - Ред.), Ставимо запитання, і, звичайно, що запитання про Кримінально-процесуальний процес в Україні до пана Рябошапки були", - розповів один із нардепів фракції.

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На запитання про те, чи називали депутати Рябошапці прізвища осіб, яких слід якомога швидше притягнути до відповідальності, учасник зустрічі відповів:

"Це не зовсім так. Є питання щодо різних кримінальних кейсів, які зараз є у прокуратури. І є питання про чутки щодо того, як із ними зараз поводяться, що з ними відбувається".

Він зазначив, що обговорювали, зокрема "кейси щодо одіозних людей з попередньої державної влади".

"Адженда не була кого посадити, а за що ми голосуємо, які питання будуть (в порядку денному. - Ред.). Ми ж обговорюємо ці речі, ми не у вакуумі перебуваємо, тому, відповідно, і були запитання щодо кримінально-процесуальних процесів в Україні", - розповіло джерело.

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