 "Мені цікаво, як зараз живе Дніпро. Адже ви все-таки прифронтовий регіон України", - Посол ФРН Фельдгузен на зустрічі з Філатовим

"Радий вітати на дніпровській землі, у нашому чудовому місті. Насамперед вітаю вас із Днем німецької єдності, котрий ви святкували напередодні. Ми раді, що німецька громада у Дніпрі має дуже активну позицію. Ми багато спілкуємося, є чимало спільних проєктів. Є багато можливостей, щоб підсилювати ділові та муніципальні стосунки", – зазначив Борис Філатов.
Так, однією із наймасштабніших спільних програм мерії та згаданої громади є QR-гід "німецьким" Дніпром. Маршрут включає 16 будівель міста, проєкти яких розробили німецькі архітектори. Додаток дозволяє зокрема самостійно пройтися Дніпром та дізнатися детальну історію цих об’єктів. Міська рада також має партнерство з експертами Німецького товариства міжнародної співпраці (GIZ).
Зі свого боку пані посол висловила зацікавленість розвитком і змінами, котрі відбулися у Дніпрі за останні чотири роки.
"Дякую, що ми сьогодні можемо зустрітися. У нас новий консул пан Штефан Кайль. Загалом мені цікаво, як нині живе Дніпро. Адже ви все ж таки прифронтовий регіон України", – повідомила Анка Фельдгузен.
И будет как в совке: кто то зарабатывает деньги, что бы купить себе квартиру,
а кто то получает квартиру от государства, прописав в "гостинке" или "хруще" несколько своих престарелых родственников.
По-друге, цю грьобану формулу як лише не скособочували в порядку злого сарказму. Ще б "штангенциркуль", "швайнмайєр" або "шахермахер" сприйняли на повному серйозі.
Министр финансов Германии Olaf Scholz категорически против участия Германии в финансировании т.н. "реинтеграции Донбасса" о чем он лично сообщил канцлеру Германии Ангеле Меркель.(с)
Наша радість - майже новий міст. Один з декількох. Може це вже традиція, але ми вміємо радіти і бути чуйними один до одного
на царствос царства"
Там все прифронтовые!!!!
У АТБ Лексусов больше,чем в Америке!!!
Война где то там, точно не тут!!