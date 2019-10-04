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Все про:Філатов (216) Фельдгузен (3)

 "Мені цікаво, як зараз живе Дніпро. Адже ви все-таки прифронтовий регіон України", - Посол ФРН Фельдгузен на зустрічі з Філатовим

4 жовтня міський голова Дніпра Борис Філатов провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анкою Фельдгузен, а також Генеральним консулом ФРН в Україні Штефаном Кайлем.

"Радий вітати на дніпровській землі, у нашому чудовому місті. Насамперед вітаю вас із Днем німецької єдності, котрий ви святкували напередодні. Ми раді, що німецька громада у Дніпрі має дуже активну позицію. Ми багато спілкуємося, є чимало спільних проєктів. Є багато можливостей, щоб підсилювати ділові та муніципальні стосунки", – зазначив Борис Філатов.

Так, однією із наймасштабніших спільних програм мерії та згаданої громади є QR-гід "німецьким" Дніпром. Маршрут включає 16 будівель міста, проєкти яких розробили німецькі архітектори. Додаток дозволяє зокрема самостійно пройтися Дніпром та дізнатися детальну історію цих об’єктів. Міська рада також має партнерство з експертами Німецького товариства міжнародної співпраці (GIZ).

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Зі свого боку пані посол висловила зацікавленість розвитком і змінами, котрі відбулися у Дніпрі за останні чотири роки.

"Дякую, що ми сьогодні можемо зустрітися. У нас новий консул пан Штефан Кайль. Загалом мені цікаво, як нині живе Дніпро. Адже ви все ж таки прифронтовий регіон України", – повідомила Анка Фельдгузен.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152198
 
 
 Топ коментарі
 
И покажи им бараки, которые пленные немцы строили и люди до сих пор там живут
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В миллионной Перми люди до сих пор живут в бараках, которые были построены в 1915 году царским правительством для содержания немецких и австро-венгерских военнопленных.
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будет деньги на аэропорт просить.. молодець Борька.. успевает..
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И покажи им бараки, которые пленные немцы строили и люди до сих пор там живут
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В миллионной Перми люди до сих пор живут в бараках, которые были построены в 1915 году царским правительством для содержания немецких и австро-венгерских военнопленных.
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Я рад, что в Днепре ситуация лучше, чем в Перми: в Днепре бараки 1948 года постройки, а в Перми живут в бараках 1915 года.
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Давай еще сбросимся на строительство социального жилья.
И будет как в совке: кто то зарабатывает деньги, что бы купить себе квартиру,
а кто то получает квартиру от государства, прописав в "гостинке" или "хруще" несколько своих престарелых родственников.
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У пороходрочерів нова формула Шта
"Мне интересно, как сейчас живет Днепр. Ведь вы все же прифронтовой регион Украины", - Посол ФРГ Фельдгузен на встрече с Филатовым - Цензор.НЕТ 9443
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По-перше, якщо комент зроблено з мобільного девайса - той самий Т9 відомий своїми знущаннями над словами.
По-друге, цю грьобану формулу як лише не скособочували в порядку злого сарказму. Ще б "штангенциркуль", "швайнмайєр" або "шахермахер" сприйняли на повному серйозі.
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Ну вам не знати любителю коверкати та жартувати,але повірте,це не той випадок.Є ще купа ціла таких порохобтських шедеврів,де дійсно присутній і сарказм і насмішка.викладати не буду,бо зразу флуд пришиють,але є багато таких, де видно,шо тупо не знають,шо воно і хто воно.Шпарять по методичці.Я любитель коллекціонувати самі упороті шедеври і навчився розрізняти де просто тупість.З вами конєшно вийшла промашка,признаюсь,ну ви ж просто талант у цій справі,на відміну від платних тупих рагулів,
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Мер українського міста зустрічається з союзниками путіна...
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і не кажи.. весь світ - Кремль, а люди в ньому - агенти!!!
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Сміхом-сміхом але після московитів другий наш противник це німота. Мені як і багатьом українцям це дуже гірко, оскільки шануємо німецьку культуру (літературу, музику, німецьку класичну філософію тощо). Українці щиро співчувають німцям за ті поневіряння та несправедливі приниження котрі впали на цей народ після поразки у ІІ Світовій Війні. Але геополітична реальність так постановила на сьогоднішній день (можливо з часом вона зміниться).
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О,репоедная мразота очнулась после алкогольной интоксикации. Пойди еще накати стакан,да сдохни.
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Германія з садистською насолодою спостерігає за цим конфліктом.
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какая невероятная информированность немецких коллег... От Днепра до лугандона 377 км Філатов зустрівся з Послом ФРН Фельдгузен і Генконсулом Кайлем - Цензор.НЕТ 7980
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Там про регион речь идет,хотя скорее всего немчуре просто начхать.
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Та ладно... Шуфрича, ведь не забили... "Мені цікаво, як зараз живе Дніпро. Адже ви все-таки прифронтовий регіон України", - Посол ФРН Фельдгузен на зустрічі з Філатовим - Цензор.НЕТ 9712
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не Вову, а Пэтю.. и не забьют ногами, а посадят возле параши
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Министр иностранных дел Украины Пристайко провел неофициальную встречу с послом Германии в Украине Фельдгузен. На встрече обсуждалась инициатива Зеленского о вынесении на повестку дня "Нормандской группы" вопроса финансовой помощи Украине в рамере 1,2 млрд долларов на социальное и инфраструктурное восстановление Донбасса. Мы ранее сообщали уже о материальной заинтересованности Зеленского в "Нормандском формате". Ранее Фельдгузен провела встречи с Порошенко.

Министр финансов Германии Olaf Scholz категорически против участия Германии в финансировании т.н. "реинтеграции Донбасса" о чем он лично сообщил канцлеру Германии Ангеле Меркель.(с)
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Зачем нам эта Германия, ведь у нас 73% уставших от войны зебоб, зебобы скинутся и реинтегрируют Донбасс.
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А с какой целью этот очередной штангельциркуль этим интересуется?
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Хоч це зараз і не популярно, але скажу, що завдяки Коломойському Дніпро, Харків, Одеса, Запоріжжя є мирні міста і тут люди ходять вільно навіть вночі. Проте Дніпро став меньше сміятись, зникли феєрвеки і салюти, які дніпряни так любили, навіть автівки стали меньше сигналити. Може це тому, що дніпряни вже п'ять років майже щодня чують сирени автівок швидких, що під супроводженням поліції когось везуть з аеропорту? Може. Але дніпряни здають кров. На заклик лікарів в банк крові. Тони крові.
Наша радість - майже новий міст. Один з декількох. Може це вже традиція, але ми вміємо радіти і бути чуйними один до одного
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Так-так. Якщо не переводити кожен рік мільярди доларів в Британію через богоподібного єврея, місяць би вже давно впав на Землю, а Земля на Сонце.
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Так і саме тому викачав технічну нафту і заодно були виведені з Приват банку 5,5 мілярда доларів ,а тепер ще з України хоче компесацію в 2,5 мільярда доларів ,не робіть героя з олігарха ,всі олігархи це паразити на українській землі .І не смішіть хто зупинив агресора,а його зупинили українські патріоти ,"русский мир" прийшов туди де для цього були створені умови .
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У тебя из головы он ничего не выкачал? Поговаривают, что он ассенизаторскую компанию создал...
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В тебе з головою все нормально ? Що ти несеш .
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Тобто пана не цікавить - чому в цей час Ахметов тільки дудів і фінансував сєпарський "Оплот" і за це був нагороджений пільговим оподаткуванням і ротердамом+. Що дало йому збагатитись під час війни на мільярди доларів. Так само і інші олігархи не засуджуються за збагачення під час війни, а звинувачується лише Коломойський, що ЄДИНИЙ з усіх олігархів реально бивсь з окупантом(і реально переміг). За це його було пограбовано?
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Каждый день на Цензоре рассказывают что сегодня суперФилатов сделал суперхорошего. Не иначе выборы скоро.
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Скорей наоборот "Бариску на царство с царства"
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В Мос . Сити на парковке пусть посмотрит!!!
Там все прифронтовые!!!!
У АТБ Лексусов больше,чем в Америке!!!
Война где то там, точно не тут!!
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