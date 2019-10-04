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Все про:ВР (5852) Кабмін (3179) програма (56)

 Рада затвердила програму діяльності Кабміну

Верховна Рада прийняла проєкт постанови про програму діяльності Кабміну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За це рішення проголосували 236 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту в п'ятницю.

Нагадаємо, на сайті Верховної Ради оприлюднили Програму діяльності Кабінету Міністрів України.

Сьогодні прем'єр-міністр Олексій Гончарук представляв програму в Раді.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152196
 
 
 Топ коментарі
 
Чувак который премьер три круга на самокате по зданию кабмина сделал...от радости...
Теперь его год никто снять не сможет...😀
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Мамадарагая !!!!!
Прийнята Радю «программа деятельности Кабмина», копия Программи ХХІІ Сьзда КПСС «О построєніі коммунізма в СССР к 1980 году» !!!!
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Как нельзя более исчерпывающая программа деятельности теперешнего Кабмина.
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Він би ще самому собі, мінєта зробив...
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Мамадарагая !!!!!
Прийнята Радю «программа деятельности Кабмина», копия Программи ХХІІ Сьзда КПСС «О построєніі коммунізма в СССР к 1980 году» !!!!
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файно, нє?

gdtnmk ntbm, маєш хвилину і, буквально, своїми словами про ХХІІ Сьзда КПСС «О построєніі коммунізма в СССР к 1980 году» !!!!

основні тези і в порвнянні до програми КМУ (додаю ще чотири хвилини)
ЧекаємоРада затвердила програму діяльності Кабміну - Цензор.НЕТ 8119
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Чувак который премьер три круга на самокате по зданию кабмина сделал...от радости...
Теперь его год никто снять не сможет...😀
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Голод к 2030 г. подолает? Океаны от мусора очистят?
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Андрей Николаенко объективно оценил программу правительства https://gordonua.com/ukr/blogs/andrey-**********/programa-dy-uryadutehnokratv-mr-bez-dyalnost-1314604.html. А вот если не будет 40% роста ВВП и всего остального из программы, как тогда? Кто народу возвратит затраты?
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Не читал, но слушал несколько мнений известных экспертов. Резюме: эти люди очень далеки от экономики и понятия не имеют как управлять страной.
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