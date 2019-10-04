 Рада затвердила програму діяльності Кабміну

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За це рішення проголосували 236 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту в п'ятницю.

Нагадаємо, на сайті Верховної Ради оприлюднили Програму діяльності Кабінету Міністрів України.

Сьогодні прем'єр-міністр Олексій Гончарук представляв програму в Раді.

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