 Рада затвердила програму діяльності Кабміну

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За це рішення проголосували 236 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту в п'ятницю.
Нагадаємо, на сайті Верховної Ради оприлюднили Програму діяльності Кабінету Міністрів України.
Сьогодні прем'єр-міністр Олексій Гончарук представляв програму в Раді.
Прийнята Радю «программа деятельности Кабмина», копия Программи ХХІІ Сьзда КПСС «О построєніі коммунізма в СССР к 1980 году» !!!!
gdtnmk ntbm, маєш хвилину і, буквально, своїми словами про ХХІІ Сьзда КПСС «О построєніі коммунізма в СССР к 1980 году» !!!!
основні тези і в порвнянні до програми КМУ (додаю ще чотири хвилини)
Чекаємо
Теперь его год никто снять не сможет...😀