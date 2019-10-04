 Зеленському і Лукашенку подарували ракети Firefly

Президентам подарували макети ракет-носіїв компанії Firefly Aerospace, що входить у Noosphere. На стенді компанії також було представлено 100-кілограмовий оптичний супутник, електричні двигуни та макети ракет українсько-американського виробництва, передають Українські новини.

Зазначимо, що власником американської Firefly є український бізнесмен Макс Поляков, який нещодавно прокоментував закон про приватний космос в Україні.

Другий форум регіонів України та Республіки Білорусь - міждержавна подія, в якій беруть участь делегації з 6 областей Білорусі та з 22 регіонів України. Проходить 3-4 жовтня в Житомирі за участю президентів обох держав.

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