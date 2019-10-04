 Зеленському і Лукашенку подарували ракети Firefly

Президентам подарували макети ракет-носіїв компанії Firefly Aerospace, що входить у Noosphere. На стенді компанії також було представлено 100-кілограмовий оптичний супутник, електричні двигуни та макети ракет українсько-американського виробництва, передають Українські новини.
Зазначимо, що власником американської Firefly є український бізнесмен Макс Поляков, який нещодавно прокоментував закон про приватний космос в Україні.
Другий форум регіонів України та Республіки Білорусь - міждержавна подія, в якій беруть участь делегації з 6 областей Білорусі та з 22 регіонів України. Проходить 3-4 жовтня в Житомирі за участю президентів обох держав.
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@_dopeless
🤔
Петя сказав,шо почув вчора Зеленського і шатун відміняєтся
😂🤣😂🤣😂
ты его фотокарточку под подушку не кладешь ?
Поліцаї і нацгвардійці стояли шеренгами.
А потім уже можна було, коли персонажі пошурували на виїзд =пообідати= у ресторан з неукраїнською назвою...
Форум гарний (повторюся). Техніка класна. І наші були + ще й житомирські, а білоруси пригнали свої машини, але окремі з них вже працюють в Україні.
Людям було дуже цікаво, ми розпитували деталі, нам пояснювали, діти лазили по верхах, черга на фотки ...
Такі заходи потрібні, нам окремі учасники з Білорусі казали =дружба=, =ми за дружбу=.
В політичні дискусії я з ними, звичайно, не входила, самі знаєте, що там є різні.
А ці два =таварісчі= хай летять на тих =ракетах= у найближчу чорну діру ...