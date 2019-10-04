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Все про:МВФ (584) Арахамія (66) Слуга народу (332) Дубінський (9)

 "Думаю, він продасть свої автомобілі і дасть державі кредит замість МВФ", - Арахамія відповів на слова Дубінського

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відповів нардепу Олександру Дубінському, який напередодні запропонував перейменувати партію в "Слугу МВФ".

Про це він заявив в кулуарах парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Прямий".

"Пан Дубінський хоче профінансувати транш (МВФ. - ред.) за свій рахунок... Виглядає так, ніби так. У нього автопарк великий, я чув. Думаю, він продасть машини і дасть державі кредит замість МВФ, і все буде нормально... Я просто чекаю, коли він продасть свої автомобілі, і передасть це на спеціалізований рахунок держбюджету, і ми скажемо МВФ "до побачення!" - сказав Арахамія.

Дубінський прокоментував ці слова Арахамії.

"У принципі, тепер вам зрозумілий інтелектуальний рівень парламентської дискусії у фракції?" - написав нардеп у своєму Facebook.

Думаю, він продасть свої автомобілі і дасть державі кредит замість МВФ, - Арахамія відповів на слова Дубінського 01

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Пізніше він додав ще один пост на цю тему.

"Відмовитися від послуг МВФ ми зможемо відразу ж після того, як нові співробітники НАБУ, ГПУ, САП і т.д., повернуть усі вкрадені депутатами восьмого скликання і п'ятим президентом кошти в бюджет. Хоча я думаю, що за нинішніх підходів у роботі всіх цих абсолютно бездарних органів і "рівня" парламенту - ніхто нічим не ризикує", - написав він.

Думаю, він продасть свої автомобілі і дасть державі кредит замість МВФ, - Арахамія відповів на слова Дубінського 02

Нагадаємо, напередодні нардеп Олександр Дубінський заявив, що партію "Слуга народу" пора перейменувати на "Слуга МВФ".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152192
 
 
 Топ коментарі
 
Это хорошо когда койот и шакал из партии "Слуга коломойского" устроили разборки
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и зеля пускай продаст кортеж и самолеты, велопарковка возле охвиса есть
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зелебобики начали сорится у кормушки "Думаю, он продаст свои автомобили и даст государству кредит вместо МВФ", - Арахамия ответил на слова Дубинского - Цензор.НЕТ 9412
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и зеля пускай продаст кортеж и самолеты, велопарковка возле охвиса есть
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дубинский - шестерка бабломойского раскачивает велик.
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Не шістьорка, а "жопа Коломойського" (с) )))
Цитувати треба правильно.

"Думаю, він продасть свої автомобілі і дасть державі кредит замість МВФ", - Арахамія відповів на слова Дубінського - Цензор.НЕТ 4399
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у Зели есть лисапет Украина - золотой


продаст, падлюка......... "Думаю, він продасть свої автомобілі і дасть державі кредит замість МВФ", - Арахамія відповів на слова Дубінського - Цензор.НЕТ 6039
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Это хорошо когда койот и шакал из партии "Слуга коломойского" устроили разборки
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кива - занят. он от руки "набирает" новую шифрограмму путину "Думаю, он продаст свои автомобили и даст государству кредит вместо МВФ", - Арахамия ответил на слова Дубинского - Цензор.НЕТ 5187
"Думаю, он продаст свои автомобили и даст государству кредит вместо МВФ", - Арахамия ответил на слова Дубинского - Цензор.НЕТ 6288
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А я думаю: нехай МВФ іде в сраку - обов"язково для виконання.
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Насчет "вернуть украденное" фору всем может дать Тимошенко , у нее целая программа реприватизации.
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нет . я шучу в стиле сектантов . Вальцман немецкая фамилия . Но уже к примеру Вайсман излюбленные фамилии ашкеназов . А перепутать , не так услышать .не так записать в церковных книгах ,в старые времена раз плюнуть . вы понимаете о чем я . Но все же я думаю валахо -болгарин ( бессараб)
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2 квадратика + 2 квадратика = 4 квадратика
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Многие люди смогли заработать какие-то деньги своим собственным умом и своим трудом, до того, как вышиватные лжепатриоты стали делать из нашей страны по заказу Запада поставщика дешевой рабочей силы и дешевой сельхозпродукции. Так почему эти люди должны сегодня что-то продавать и финансировать уничтожение нашей страны? Люди голосовали в том числе и за посыл нах МВФ (как это делал Зеленский в сериале Слуга Народа).
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За справедливость - от тебя воняет кацапской **********
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а чим ще може смердіти кацапський люмпен?
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Подонок дубинский хорошо умеет визжать про других и пускать пыль в глаза. Насчет происхождения своего автопарка конечно же скромно помалкивает. Наверное бабушка подарила. Гнида продажная.
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Он, то, конечно, наёмный пропагандон, НО...он никогда не был на госслужбе. Какие к нему могут быть претензии?
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Вот то-то и оно,что все претензии к подобным деятелям у нас могут быть чисто в морально-нравственном аспекте. Типа,"как тебе не стыдно?". Чеши что хочешь,как кисель с соловьиным помётом и купайся за это в роскоши.
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Ну, не совсем - теперь то он на госслужбе. И если он в качестве уже народного избранника будет воровать или проводить какие мутные схемы - претензии от избирателей или той же прокуратуры будут уже совсем не морально-нравственные.
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Может быть, но..у нас подтянуть за неуплату налогов не могут огромных промышленных или торговых монстров, что уж говорить за одного сраного частного предпринимателя (или как там этот дубинский оформлен был до депутатства, я фиг знает).
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Податки з доходів всі уплачені? Він наче найманим працівником працював, а не власний бізнес мав
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Не надо из людей делать идиотов
Все знают, что деньги МВФ это плата за колонизацию Украины
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Кто голосовал за это ? Не вы ? Ваша хата с краю ? А ?
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Нет. Я не голосовала ни за зеленского, ни за порошенко.
Я голосовала за Тимошенко
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От шо за марення? Ці кредити - найдешевші, з найменшими відсотками, які тількі можливі!
А ніколи не рахували різницю, скільки вам переплачувати за квартиру у кредит, якщо один дає під 10% річних, а другий під 5% ?
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Надо не кредиты брать, а хорошо потрусить наших толстосумов. Там есть, что вытрусить. Лично я никогда не брала никаких кредитов, т.к. не имею даже малейшего желания связываться с банковской системой в Украине.
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И этот даун-глава правящей партии. Надеюсь Зеленский обратит внимание.
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Два сапога пара. Я про Арахамію і Дубінського. Третій чобіт на підхваті.
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это элита "новых лиц". монике зеленских до них расти и расти...
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Дубинського взагалі подрібно гнати..це падаль..подонок
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Это не просто подонок ,, он сепар , враг Украины . ! Колорад скрытый . Его место там где сейчас Бузина . "Думаю, він продасть свої автомобілі і дасть державі кредит замість МВФ", - Арахамія відповів на слова Дубінського - Цензор.НЕТ 4745 .
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Дубинский ручной пудель Коломойского . Во всем борец за справедливость , когда не касается интересов ИВК и Авакова . Арахамия .человек Свинопотама в команде ЗЕ .и птенец Сороса .
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Грызня между зебобками? Это хорошо...значит уде скоро это стадо разбежится...
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А если потрусить Петю и Гонтареву, то и сами кредиты раздавать будем. А сели серьезно Дубинский прав, а Арахамия гнать нужно. Паяц.
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"Отказаться от услуг МВФ мы сможем сразу же после того, как новые сотрудники НАБУ, ГПУ, САП и т.д., вернут все украденные депутатами восьмого созыва и пятым президентом средства в бюджет. Источник: https://censor.net.ua/n3152192
. "Думаю, він продасть свої автомобілі і дасть державі кредит замість МВФ", - Арахамія відповів на слова Дубінського - Цензор.НЕТ 3452 .
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Ну просто ппц! Всю Украину обокрали депутаты восьмого созыва, ну ок!
А этот Дубинский не предлагает вернуть деньги в казну Украины януковича и ко??
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Пускай этот сепар сначала сам расскажет ,откуда у него миллионы и парк автомобилей . Неужели насосал у Бени ..?? "Думаю, він продасть свої автомобілі і дасть державі кредит замість МВФ", - Арахамія відповів на слова Дубінського - Цензор.НЕТ 4837 .
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А на основании чего он должен єто рассказывать? Он до этого на госслужбе не состоял. Да, он насосал у каламоя, но насосал в частном порядке.
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Ну просто интересно ,, откуда у самого обычного журналюги ,деньги , которых нет даже у многих бизнесменов . "Думаю, він продасть свої автомобілі і дасть державі кредит замість МВФ", - Арахамія відповів на слова Дубінського - Цензор.НЕТ 4094 .
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Так он же вроде как далеко не самый обычный, он - крупная медийная личность. Ну как ты можешь быть обычным, если за твоей спиной стоит один из трёх центральных олигархов страны?
Я к нему в целом испытываю отвращение, но польза от него всё же есть и немалая - он озвучивает конкретику по деятельности свыни и его окружения. Ему ни в коем случае нельзя доверять, но кое какую информацию почерпнуть можно. Просто нужно никогда не забывать, кто его "танцует".
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Крупная медийная ? Чем же он такой крупный ,, тем что сочиняет враньё о Порохе , в которое ты веришь . "Думаю, він продасть свої автомобілі і дасть державі кредит замість МВФ", - Арахамія відповів на слова Дубінського - Цензор.НЕТ 8647 .
На тв есть журналюги , с мозгами и покруче чем у этой гниды ,, но у них почему то нет таких состояний как у него .. Видать , сепар делает свою чёрную работу , не только для Бени .. "Лодку " , после Майдана , ведь хотели расшатать многие .. Денег видать не жалели .. .
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ЗЕбил выше просто хотел сказать насосать в частном порядке это вполне нормально в координатах морали среднего ЗЕбила малоросса. Т.е он бы и сам с радость насосал
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их просто больше чем мы думаем . многие их них. и нас сами не знают .что они тн евреи .но когда надо им напоминают и они материализуются .
Кто тот думает. что это круто , а крутизна в том что михрахи и сефарды близко имеют в себе негра , а ашкеназы - в прошлом тюркские племена . Черчилль на эту тему хорошо сказал .
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Они не разжигают, они зарабатывают.
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Что Голобородько-Зеленский говорил про МВФ еще год назад.
https://youtu.be/OMY5ezXtMaI
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Красиво лохов разводит ? А вы лохи в это верьте ! Хахаха
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+9"Думаю, він продасть свої автомобілі і дасть державі кредит замість МВФ", - Арахамія відповів на слова Дубінського - Цензор.НЕТ 1645 Шрек Баблокат
два еврея: Дубинский и Арахамия (Браун) общаются через еврейский Фейсбук Цукерберга, о том как Украина будет брать в долг в интересах еврея Каломойского, под предводительством еврея Зеленскавага...
я ничего не пропустил в этой "прекрасной" новости?!


пропустил. твоего соевого сывочолого жыда.
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Как только я написал о евреях , сразу комментарий удалили . Привет диктатура
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проверим: хохлы бездельники и продажные терпилы
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Это не удалят! потому что это не правда. "Думаю, він продасть свої автомобілі і дасть державі кредит замість МВФ", - Арахамія відповів на слова Дубінського - Цензор.НЕТ 7292
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Арахамия это чмо а Дубинский молодчага !
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Беня сказал дефолт, значит дефолт, это будет на пользу
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Так ЗЕ росказував казки своїм зебілам, що без кредитів МВФ взагалі можливо обійтись, а брали їх раніше щоб красти, а тут раптом вони без нього не можуть обійтись. До чого це?
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Немає ніякої кризи, просто дубинский і слуги урода 3.14здят наші гроші..
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Цензору респект !!!!
Классную фотку Арахамии выкладывает, на ней он выглядит настоящим дебилом "Думаю, він продасть свої автомобілі і дасть державі кредит замість МВФ", - Арахамія відповів на слова Дубінського - Цензор.НЕТ 232
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Думаете , они дубинский дубина ? На мацковии также даунов хватает . Карлики " борются " с американским долларом. Смеёмся вместе .https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/cb-rf-proigral-na-forekse-$20-mlrd-za-god-1028577305
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Слушаешь новости. Такое впечатление что из психушки всех выпустили.
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Сцепились два иудея, один класический, другой хабатник.
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