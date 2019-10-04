 "Думаю, він продасть свої автомобілі і дасть державі кредит замість МВФ", - Арахамія відповів на слова Дубінського

Про це він заявив в кулуарах парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Прямий".
"Пан Дубінський хоче профінансувати транш (МВФ. - ред.) за свій рахунок... Виглядає так, ніби так. У нього автопарк великий, я чув. Думаю, він продасть машини і дасть державі кредит замість МВФ, і все буде нормально... Я просто чекаю, коли він продасть свої автомобілі, і передасть це на спеціалізований рахунок держбюджету, і ми скажемо МВФ "до побачення!" - сказав Арахамія.
Дубінський прокоментував ці слова Арахамії.
"У принципі, тепер вам зрозумілий інтелектуальний рівень парламентської дискусії у фракції?" - написав нардеп у своєму Facebook.
Пізніше він додав ще один пост на цю тему.
"Відмовитися від послуг МВФ ми зможемо відразу ж після того, як нові співробітники НАБУ, ГПУ, САП і т.д., повернуть усі вкрадені депутатами восьмого скликання і п'ятим президентом кошти в бюджет. Хоча я думаю, що за нинішніх підходів у роботі всіх цих абсолютно бездарних органів і "рівня" парламенту - ніхто нічим не ризикує", - написав він.
Нагадаємо, напередодні нардеп Олександр Дубінський заявив, що партію "Слуга народу" пора перейменувати на "Слуга МВФ".
Цитувати треба правильно.
продаст, падлюка.........
Все знают, что деньги МВФ это плата за колонизацию Украины
Я голосовала за Тимошенко
А ніколи не рахували різницю, скільки вам переплачувати за квартиру у кредит, якщо один дає під 10% річних, а другий під 5% ?
. .
А этот Дубинский не предлагает вернуть деньги в казну Украины януковича и ко??
Я к нему в целом испытываю отвращение, но польза от него всё же есть и немалая - он озвучивает конкретику по деятельности свыни и его окружения. Ему ни в коем случае нельзя доверять, но кое какую информацию почерпнуть можно. Просто нужно никогда не забывать, кто его "танцует".
На тв есть журналюги , с мозгами и покруче чем у этой гниды ,, но у них почему то нет таких состояний как у него .. Видать , сепар делает свою чёрную работу , не только для Бени .. "Лодку " , после Майдана , ведь хотели расшатать многие .. Денег видать не жалели .. .
Кто тот думает. что это круто , а крутизна в том что михрахи и сефарды близко имеют в себе негра , а ашкеназы - в прошлом тюркские племена . Черчилль на эту тему хорошо сказал .
https://youtu.be/OMY5ezXtMaI
+9 Шрек Баблокат два еврея: Дубинский и Арахамия (Браун) общаются через еврейский Фейсбук Цукерберга, о том как Украина будет брать в долг в интересах еврея Каломойского, под предводительством еврея Зеленскавага...
я ничего не пропустил в этой "прекрасной" новости?!
пропустил. твоего соевого сывочолого жыда.
Классную фотку Арахамии выкладывает, на ней он выглядит настоящим дебилом