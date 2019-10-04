 Держархбудінспекція зупинила будівництво на двох резонансних об’єктах Києва та Одеси – перші результати перезавантаження

"Кадрові зміни, що наразі відбуваються в структурних підрозділах Держархбудінспекції, націлені не лише на впорядкування дозвільних процедур, але і на зупинення будівельного свавілля в населених пунктах. Тож зміна керівництва у деяких територіальних органах ДАБІ вже зрушила з місця питання по низці скандальних об’єктів будівництва, на які неодноразово звертала увагу громадськість. Активісти били на сполох, однак отримували від органу держархбудконтролю лише відписки – про неможливість знайти забудовника, недопущення посадових осіб на об’єкт тощо", – наголосив в.о. Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олександр Строкач, повідомили в пресслужбі ДАБІ.

За його словами, сьогодні ситуацію вдалося змінити. За результатами позапланової перевірки Департамент ДАБІ в м. Києві видав припис про зупинення будівельних робіт на відомому для киян будмайданчику у Платонівському провулку Солом’янського району. Крім того, Держархбудінспекцією анульовано дозвіл на резонансне будівництво житлового комплексу на 13-тій станції Великого Фонтану в Одесі.

Так, під час перевірки будмайданчика у Платоніському провулку інспектором Держархбудінспекції було встановлено порушення в організації будівельних робіт та в розробленні проектної документації. Зокрема, у проекті на будівництво не забезпечено можливість проїзду пожежних машин до житлового будинку і доступ пожежників з автодрабин і автопідйомників у будь-яку квартиру чи приміщення. А це, у свою чергу, серйозні ризики для майбутніх мешканців та людей, що перебувають у сусідніх будівлях.

Тож щодо підрядника та проектувальника складено протоколи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, видано приписи про усунення порушень. Приписом головного інспектора будівельного нагляду від 2 жовтня 2019 року будівельні роботи на об’єкті зупинено. Наразі вживаються заходи щодо притягнення суб’єктів містобудування до встановленої законодавством відповідальності.

Щодо будівництва житлового комплексу на 13-тій станції Великого Фонтану в Одесі. Місцевий орган містобудування та архітектури повідомив, що не видавав містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки. Це стало підставою для анулювання Держархбудінспекцією дозволу на виконання будівельних робіт за зазначеною адресою.

"Сьогодні здійснюється рішуче перезавантаження Держархбудінспекції – як кадрове, так і у підходах до виконання своїх функцій з нагляду та контролю. Тож Держархбудінспекція зосередиться на вжитті реальних заходів щодо недопущення незаконних забудов по всій Україні", – підсумував Олександр Строкач.

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