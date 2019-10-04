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 Економіка, Події
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Все про:Київ (6552) податкова міліція (1300) Правоохоронні органи (198) ДФС (2332)

 Податкова міліція викрила керівника держпідприємства на виплаті собі необґрунтованих премій і надбавок

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста повідомили про підозру в заволодінні державними коштами у великих розмірах керівнику одного з державних підприємств.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.4 ст.191 КК України було встановлено, що фігурант, зловживаючи службовим становищем, протягом 2016-2017 рр. безпідставно нараховував та виплачував собі надбавки, премії та завищував посадовий оклад, в результаті чого заволодів державними коштами у великих розмірах.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади.

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Крім того, в суді розглядається обвинувальний акт з цьому ж чиновнику за фактом розтрати протягом 2012-2013 років 1,5 млн грн коштів цього ж підприємства шляхом перерахування їх на рахунки двох приватних компаній нібито за послуги охорони вантажів підприємства під час перевезення їх по території України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152189
 
 
 Топ коментарі
 
У в любом штате Украины...
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При ПОПе это преступлением не считалось. Податківці викрили керівника держпідприємства на виплаті собі необґрунтованих премій і надбавок - Цензор.НЕТ 9750
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Рева и его заместители всю свою каденцию почти ежемесячно выписывали себе помощь в размере от 30 до 100тыс.гр.Очень жду реакции правоохранителей.
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Можно уточнить какое предприятие или в каком городе это предприятие находится?Подпоручик Киже номер два какой-то выходит...
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О, в этом направлении работы непочатый край. Пусть посмотрят, какую материальную помощь и премии выписывают себе руководство национальных вузов и прочих государственных учреждений.
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Во паскуда хитро оппая, на нары эту гниду, на нары.
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Да вы возьмите любого руководителя гос. предпр. , управлений и т.д. и проверьте их на подобные махинации с зарплатами и получите аналогичные результаты(((
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Рева и его заместители всю свою каденцию почти ежемесячно выписывали себе помощь в размере от 30 до 100тыс.гр.Очень жду реакции правоохранителей.
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