 Податківці викрили керівника держпідприємства на виплаті собі необґрунтованих премій і надбавок

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.4 ст.191 КК України було встановлено, що фігурант, зловживаючи службовим становищем, протягом 2016-2017 рр. безпідставно нараховував та виплачував собі надбавки, премії та завищував посадовий оклад, в результаті чого заволодів державними коштами у великих розмірах.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади.

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Крім того, в суді розглядається обвинувальний акт з цьому ж чиновнику за фактом розтрати протягом 2012-2013 років 1,5 млн грн коштів цього ж підприємства шляхом перерахування їх на рахунки двох приватних компаній нібито за послуги охорони вантажів підприємства під час перевезення їх по території України.