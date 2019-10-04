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Все про:ЦВК (836) головування (9)

 Олега Діденка обрано главою ЦВК

Члени Центральної виборчої комісії обрали головою ЦВК Олега Діденка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Кандидатуру Діденка на засіданні в п'ятницю підтримали одноголосно - 16 членів ЦВК з 16 тих, хто голосував. Відповідний протокол результатів голосування затверджено на засіданні ЦВК.

Діденко був єдиною кандидатурою на посаду глави ЦВК. Він входив до складу попереднього Центрвиборчкому.

Процедура голосування проходила таємно бюлетенями в присутності представників ЗМІ.

Нагадаємо, сьогодні Рада призначила новий склад ЦВК.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152187
 
 
 Топ коментарі
 
Зачем так грубо?Надо изящнее, от какой он политсилы?
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Старый ЦИК был плохой.
Но Диденко из старого теперь хороший.
Зебилы, я всё правильно понял?
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Зачем так грубо?Надо изящнее, от какой он политсилы?
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если элегантно, то не холопы, а слуги, служки, лакеи, лакузы....

осьо тут весь синонимичний ряд отих зельоних слуг


Словник синонімів ПРИСЛУ́ЖНИК (той, хто виконує чиюсь волю, прислужується комусь, виконує перев. дрібні, часто ганебні доручення), СЛУГА́, ПОПЛІ́ЧНИКрозм.,ПОПИ́ХАЧрозм.,ПОБІ́ГАЧрозм., ПОСІПА́КАрозм., ПІДПОМАГА́Чрозм., ПОШТУРХО́ВИСЬКОрозм., ЛАКЕ́Йзневажл., ЛЬОКАЙзневажл., ЛАКУ́ЗАзневажл., ЛАКИ́ЗАзневажл., ХОЛО́Пзневажл., ХОЛУ́Йзневажл.,РАБзневажл., ПЕСперев. із сл. вірний, сторожовий і т. ін., зневажл., ПРИСПІ́ШНИКзневажл. рідше, ПОШТУ́РКАЧдіал.- Тут дехто з ваших односельчан радив вам віддатися на ласку царських прислужників. Погана це порада! (А. Головко); Цензор підморгнув одному з своїх поплічників і тихо підступив до замріяного дивака, який все ще дивився в вікно (П. Колесник); Гарні харчі, добра платня робили своє діло: люди звикли до становища попихачів і потроху навчилися догоджати примхам вередливої господарки (Л. Яновська); Розпухла рука боліла майже три тижні, і цей час він був тільки за побігача (О. Досвітній); Він нидіє в коморі, поки прибіжать воєводські посіпаки і викурять його звідси (П. Загребельний); [Мати (до Лукаша):] Та невже ж ти не скажеш їй стулити губу? Що ж то, чи я їй поштурховисько якесь? (Леся Українка); - Власті тобі захотілось! Де ж пак, староста! А яка з тебе власть! Лакей нещасний! (І. Цюпа); То був кріпак. Але душею не льокай (В. Еллан); - Тату, а як справжнє прізвище Кажана?- Навіщо він тобі здався, той Кажан? Уламок імперії і панський лакуза (О. Донченко); Раби і підніжки всякої влади палять фіміам навіть земським начальникам (М. Коцюбинський); За харчі вони стали вірними панськими псами (М. Стельмах); Без Вересая не можна було нам обійтись тоді, коли й самі слова "трудящий", "селянин", "простолюдин", "мужик" викликали роздратування у панів, у приспішників трону (П. Тичина); Походив, походив хлопець жебраним та й напросився до іншого ґазди за поштуркача (П. Козланюк).
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Гарні харчі, добра платня робили своє діло: люди звикли до становища попихачів і потроху навчилися догоджати примхам вередливої господарки Моніки
(Л. Яновська) Олега Діденка обрано главою ЦВК - Цензор.НЕТ 6629
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Думаю за даних обставин нормальна кандидатура - головне що нема диплому Трускавецьких курсів.
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Как так, Зеленский подмял под себя и исполнительную, и законодательную власть, а тут человек не из его обоймы стал главой ЦИК?Адназначна, зрадаааааааааа!
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Спасибо, предыдущий коммент написал ещё не видя вашего.
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Расстрелять обоих, потом будем разбираться. Олег Диденко избран главой ЦИК - Цензор.НЕТ 426
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Старый ЦИК был плохой.
Но Диденко из старого теперь хороший.
Зебилы, я всё правильно понял?
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Яка різниця, хто на чолі, коли подавляюча більшість слуги.
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Може краше не слуги а холопи коломойського
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Фейсы и психотипы "слуг" и "прислужников" великолепно вписываются в систему Ломброзо.
"Для лиц, склонных к преступлениям, характерно хвастовство, притворство, слабохарактерность, раздражительность, сильно развитое тщеславие, граничащее с манией величия, быстрая смена настроения, трусость и болезненная раздражительность. Эти люди агрессивны, мстительны, они не способны на раскаяние и не мучаются угрызениями совести..."
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Личико. Выражение личика, будто на чем-то застукали.
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