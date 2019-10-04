 Олега Діденка обрано главою ЦВК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Кандидатуру Діденка на засіданні в п'ятницю підтримали одноголосно - 16 членів ЦВК з 16 тих, хто голосував. Відповідний протокол результатів голосування затверджено на засіданні ЦВК.

Діденко був єдиною кандидатурою на посаду глави ЦВК. Він входив до складу попереднього Центрвиборчкому.

Процедура голосування проходила таємно бюлетенями в присутності представників ЗМІ.

Нагадаємо, сьогодні Рада призначила новий склад ЦВК.

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