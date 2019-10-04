 Ми змогли зберегти норми про прослуховування для НАБУ і захистити права громадян, - Ірина Геращенко про зміни в КПК

Про це у зверненні заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"330 ЗА зміни до КПК (закон 1009), який тиждень тому зі скандалом було направлено на повторне друге читання. Саме наша політична сила наполягала на тому, щоб до законопроєкту було внесено зміни. Тоді, в тому числі й деякі громадські активісти, влаштували депутатам істерику і обструкцію, мовляв, злякалися прослуховування НАБУ й тому завалили закон.

А ми говорили про репресивні норми цього законопроєкту до простих громадян, про драконівські правила часів Сталіна, за якими можна було затримувати без суду і слідства, без права застави і оскарження, про неправильність скасування термінів розслідування й можливість тримати людину у статусі підозрюваного все життя. Про корупційні ризики в умовах неефективного слідства чи недобросовісних правоохоронців", – сказала вона.

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Парламентар наголосила, що поправки і чітка, аргументована позиція "Європейської Солідарності" були почуті громадськістю та монобільшістю. Це допомогло якісно доопрацювати законопроєкт та привести його у відповідність нормам права "ЄС".

"Сьогодні вдалося відстояти наші поправки, допрацювати цей закон і зробити його професійнішим, таким, що відповідає праву ЄС . Наша фракція голосувала ЗА. Ми – за професійний підхід, а не хайп і турборежим , за фахову роботу комітетів, за увагу до деталей і поправок . З жахом уявляю, що б було, аби слуги реалізували свій план – проголосувати 74 сирих і недосконалі законів відразу в цілому…. Всі ці поліцейські органи могли перетворитись на інструменти терору. Ми змогли зберегти такі норми, як прослуховування НАБУ, але захистити права громадян. Дуже важко повертаємо роботу парламенту від безумного зеленого принтеру до нормального фахового обговорення. Наша фракція – реально молодці!" – повідомила Ірина Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні Рада скасувала частину "поправок Лозового" і дозволила ГБР і НАБУ прослуховувати депутатів.