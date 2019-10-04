 Україна і Білорусь підписали низку документів про регіональне співробітництво та взаємодію у сфері науки

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко та міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей підписали Міжвідомчий план консультацій.

Також перший заступник міністра освіти і науки України Юрій Полюхович та голова Державного комітету з науки і технологій Республіки Білорусь Олександр Шумілін підписали Виконавчу програму науково-технічного та інноваційного співробітництва. Впровадження документа сприятиме подальшому розвитку українсько-білоруського наукового-технічного та інноваційного співробітництва.

Підписано низку угод про співробітництво між окремими регіонами України та Білорусі. Зокрема, затверджено документ про співпрацю між Житомирською обласною державною адміністрацією та Гомельським облвиконкомом Білорусі, між Дніпропетровською ОДА та Могильовським облвиконкомом Білорусі, між Харківською ОДА та Могильовським облвиконкомом Білорусі.

Також підписано документи між Волинською ОДА та Гродненським облвиконкомом Білорусі, між Волинською ОДА та Брестським облвиконкомом Білорусі, між Закарпатською ОДА та Брестським облвиконкомом Білорусі, між Миколаївською ОДА та Мінським облвиконкомом Білорусі, між Одеською ОДА та Вітебським облвиконкомом Білорусі, між Вінницькою ОДА та Вітебським облвиконкомом Білорусі, між Черкаською ОДА та Вітебським облвиконкомом Білорусі.

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