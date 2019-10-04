EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України
  538  50
Все про:Білорусь (840) Зеленський (3043)

 Україна і Білорусь підписали низку документів про регіональне співробітництво та взаємодію у сфері науки

У рамках Другого форуму регіонів України та Білорусі в присутності президентів Володимира Зеленського та Олександра Лукашенка було підписано низку двосторонніх документів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко та міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей підписали Міжвідомчий план консультацій.

Також перший заступник міністра освіти і науки України Юрій Полюхович та голова Державного комітету з науки і технологій Республіки Білорусь Олександр Шумілін підписали Виконавчу програму науково-технічного та інноваційного співробітництва. Впровадження документа сприятиме подальшому розвитку українсько-білоруського наукового-технічного та інноваційного співробітництва.

Підписано низку угод про співробітництво між окремими регіонами України та Білорусі. Зокрема, затверджено документ про співпрацю між Житомирською обласною державною адміністрацією та Гомельським облвиконкомом Білорусі, між Дніпропетровською ОДА та Могильовським облвиконкомом Білорусі, між Харківською ОДА та Могильовським облвиконкомом Білорусі.

Також підписано документи між Волинською ОДА та Гродненським облвиконкомом Білорусі, між Волинською ОДА та Брестським облвиконкомом Білорусі, між Закарпатською ОДА та Брестським облвиконкомом Білорусі, між Миколаївською ОДА та Мінським облвиконкомом Білорусі, між Одеською ОДА та Вітебським облвиконкомом Білорусі, між Вінницькою ОДА та Вітебським облвиконкомом Білорусі, між Черкаською ОДА та Вітебським облвиконкомом Білорусі.

Читайте також: Зеленський хоче провести Дні Білорусі в Україні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152181
 
   
 Топ коментарі
 
Люди, очнитесь, Пётр Алексеевич, виноват только в одном, что выгнал Михеила Саакашвили, больше у него нет обвинений (война есть-война), он поднял армию за 5 лет, из своих денег он отдал 80% на армию, а что он мог больше сделать? Какие суды? очнитесь, при Зелупе, будет ещё круче, и, будете сидеть у кацапов под метлой, просто подождите, а это уже придёт скоро...
Слава Украине, без Зели!!!
Вспомните мои слова, ещё до Нового Года !!!
Зелю Геть, и в Ростов...Потом не поймаете!!!
Я это взял в скрин, после НГ, вам покажу, вместе с датой.
04.10.2019
Сегодня 04.10.2019...
 показати весь коментар
 
Білорусія це який федеральний округ росіянії?
 показати весь коментар
 
Могу отключить обход, просто в Беларуси Хартия заблокирована, вот у меня и включен псифон, вот я отключил на время, лови Беларусь.
Беларусь за Украину, кроме тут который бывает ЛИТВИН, он прокацап.
Он провокатор, а Беларуси таких нет...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
питання не в тому, хто грає на роялі, а хто наразі є роялем, на якому грають. І таке враження, що роялем є Пеця.
 показати весь коментар
 
 
Ну смеются во всем мире с моники зеБЕНИНОЙ))
 показати весь коментар
 
"всє в мірє" - то рашка? не вважаю рашку "всєм міром"
 показати весь коментар
 
не тобі судити, який у мене мозок, от тобі хоч би якийсь мозок імплантували, але медицина наразі безсила у цьому питанні
 показати весь коментар
 
Я никак не могу понять, что там делает Юра Мисягин и зачем он пошел в СН? ((
Если уже эти слуги, хотят отменить льготы нашим военнослужащим.
 показати весь коментар
 
 
виголошуючи промову в Житомирі, лука назвав нас регіоном росії
 показати весь коментар
 
 
А в сфері оборони не підписали ?
А як щодо спецслужб ?
 показати весь коментар
 
 
по науке - это Юзика с помошницей Тищенко в делегацию на канхверенцию..
 показати весь коментар
 
Люди, очнитесь, Пётр Алексеевич, виноват только в одном, что выгнал Михеила Саакашвили, больше у него нет обвинений (война есть-война), он поднял армию за 5 лет, из своих денег он отдал 80% на армию, а что он мог больше сделать? Какие суды? очнитесь, при Зелупе, будет ещё круче, и, будете сидеть у кацапов под метлой, просто подождите, а это уже придёт скоро...
Слава Украине, без Зели!!!
Вспомните мои слова, ещё до Нового Года !!!
Зелю Геть, и в Ростов...Потом не поймаете!!!
Я это взял в скрин, после НГ, вам покажу, вместе с датой.
04.10.2019
Сегодня 04.10.2019...
 показати весь коментар
 
 
Могу отключить обход, просто в Беларуси Хартия заблокирована, вот у меня и включен псифон, вот я отключил на время, лови Беларусь.
Беларусь за Украину, кроме тут который бывает ЛИТВИН, он прокацап.
Он провокатор, а Беларуси таких нет...
 показати весь коментар
 
 
За какую Украину? За ту у которой атец нации пэтро8% или та,шо пэтра на нары73%?
 показати весь коментар
 
 
И если не ошибаюсь,то Литвин против ***** и барыги.
 показати весь коментар
 
Литвин за уничтожение Украины и Беларуси, он гэй, бывший НКВД...
 показати весь коментар
 
Он за кацапов, а больше и вопросов не может быть...
 показати весь коментар
 
Ошибаетесь. Или путаете с ником Лицьвин. Тот ГэБэшник, которого Вы поминаете, величает себя скромненько. По-русски и с маленькой буквы (литвин).
 показати весь коментар
 
не 80% своих денег на армию, а 99% Україна і Білорусь підписали низку документів про регіональне співробітництво та взаємодію у сфері науки - Цензор.НЕТ 3561 Вспомните мои слова, ещё до Нового Года !!!
Петю Геть, и в Ростов...Потом не поймаете!!!
Я это взял в скрин, после НГ, вам покажу, вместе с датой.
04.10.2019
 показати весь коментар
 
Я это, взял в скрин, вместе с тобой, вот и глянем после НГ
 показати весь коментар
 
після вдалого візиту преЗЕдента в США і телефонної розмови Моніки і Донні, в нас зявився новий і єдиний стратегічний партнер - бацька
 показати весь коментар
 
 
..Подписали межведомственный план консультаций..От теперь заживем.
 показати весь коментар
 
Ніхто не помітив як Україна перейшла на новий рівень міжнародних відносин? Ми тепер підписуємо договори з грантами міжнародної політики та економіки. Украина и Беларусь подписали ряд документов о региональном сотрудничестве и взаимодействии в сфере науки - Цензор.НЕТ 8193ЕС - то відстій!
 показати весь коментар
 
 
Беларусы молодцы, с ними и нужно сотрудничать.
 показати весь коментар
 
Беларусь уже полным ходом в рашку интегрируется. Хочешь вместо ЕС рашку, я так понимаю.
 показати весь коментар
 
 
Не нужно фантазировать, речь идет о сотрудничестве между двумя странами.
 показати весь коментар
 
Прежде всего Беларусь наш хороший сосед и было бы глупо, если бы страны не сотрудничали.
 показати весь коментар
 
"Украина и Беларусь подписали ряд документов о региональном сотрудничестве и взаимодействии в сфере науки" - Лукашенко думает, что в Украине ещё сохранилась наука.
 показати весь коментар
 
Не слушаете вы товарищи "слуги народа" мудрые стихи песен великих поэтов."Если ты пьешь с ворами опасайся за свой кошелек,если ты ходишь по грязной дороге ты не сможешь не выпачкать ног".Ю.Бутусов.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору