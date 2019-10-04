EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України
  1849  56
Все про:ВР (5852) КПК (29) недоторканність (459) Юрчишин (22)

 Нардепи залишаються недоторканними: з КПК вилучили норму про слідчі дії щодо парламентаріїв, - Юрчишин

Народні депутати після набрання чинності закону про скасування недоторканності можуть і надалі залишитися недоторканними, якщо всі інші закони не буде приведено у відповідність із Конституцією.

Про це сказав журналістам в кулуарах парламенту народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Всі моменти, що стосуються скасування недоторканності з цього закону були вилучені на комітеті. Тобто "Слуги народу", зокрема і президент, обіцяючи суспільству скасувати депутатську недоторканність, скасували її на рівні Конституції і не скасували у всіх інших законах. Слідчий суддя, знаючи, що в Кримінально-процесуальному кодексі виписана окрема процедура, яка вимагає голосування в залі від початку слідчих дій щодо народного депутата навряд чи зможе йти проти закону, незважаючи на те, що зараз у Конституції такої вимоги вже немає. І тому, або буде затягувати, або не прийматиме рішення. У даному випадку ми після 1 січня і далі можемо залишатися недоторканними, тому що цю частину було із закону вилучено", - зазначив Юрчишин.

Він розповів, що було обіцяно, що "до січня, коли набере чинності закон про скасування недоторканності, має бути вироблено і прийнято закон, який би привів у відповідність всі інші закони, про Регламент, про статус народного депутата, Кримінально-процесуальний кодекс, щоб скасування недоторканності було повноцінним, а не тільки на папері".

Читайте також: 89% українців підтримують скасування недоторканності депутатів, 85% - суддів, 77% - президента, - опитування КМІС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152173
 
 
 Топ коментарі
 
73 процентные лохи, мы сделали вас!!! Нардепы остаются неприкосновенными: из УПК изъяли норму о следственных действиях касательно парламентариев, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 5121
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
У будь-якому протесті потрібен координатор та організатор, це як офіцер в армії. Армія без командирів - натовп мужиків з рушницями.
Причини на 72 години кілька лодей і будь-який протест розвалиться.
Поки була недоторканність дутати організовували людей, ті само намети оголошували "громадськими приймальнями" і ні хто не міг нічого зробити. а зараз?
Недоторканність була ІНСТРУМЕНТОМ, так само як сокира. Сокирою можна і людину зарубати і церкву збудувати, і щось мені підказує, що церков збудували нею значно менше, ніж зарубали людей. Але ні хто від сокири, як корисного інструмента, через це не відмовляється!
А "мудрий нарід" відмовився! Відмовився від того інструменту, який рятував Українц від диктатури!
Страна дураков!

Який тепер Майдан?
Нарід топв за Зє! Після виборів пили шампанське та феєрверки запускали.
Потім викинули на смітник старих політиків та проголосували за бігбордік зєльонєнькій, бо бач "нужни новиє літса"!
Потім новиє літса відмінили недоторканність, яка убезпечувала від арештів організарторів та координаторів протестів, якими ЗАВЖДИ були депутати.
Лодии, радісно улюлюкаючи, викинули тих, хто допомагав організовувати протестні акції, з чиєю допомогою вони домагалися свого, коли було потрібно, та поставили можливих координаторів і організаторів майбутніх протестів під удар репресивної машини.
І як тепер організувати Майдан? Я дуже хочу подивитися як наш "мудрий нарід" це зробить САМ, без політиків! Без організаторів, яких неможливо заарештувати, які можуть взяти на себе стрьомні функції!
Лох це доля! Лох повинен страждати! Лох буде страждати, бо баран сам дав різникові ніж!
 показати весь коментар
 
 
Ви не зрозуміли...Недоторканість буде такою,що судді будуть визначати її на власний розсуд...Там вона є,а там її нема...Тобто найгірше що може бути...
 показати весь коментар
 
Что то ты пацанчик не в ту хату залетел, так что слетел отсюда, быро.
 показати весь коментар
 
 
Казламордый твоя манера жить по уголовке меня не интересует! Науй за поребрик бычара!
 показати весь коментар
 
Ты мурчать будешь на районе перед пацанчиками, а тут ты никто и звать никак. Так что поперхнись метлой и тявкай без разрешения!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Да если бы ворюги

Это ж вообще дно
Эти ж пебилы радуются что с ворюг не снимут неприкосновенность
С ворюг, которые воруют и у них и у их детей

Это вообще лечится? Ватанство 80 левела
Крепостное право бы ещё попросили вернуть и на панщину пщеницю жати
 показати весь коментар
 
 
Ж У верить да еще и клоуну себя не уважать....
 показати весь коментар
 
 
Ну зебилы же рады сдаче Украины... еще и про дно писать пытаются) радуйтесь, теперь вам в морды плевать будут -если не хуже
 показати весь коментар
 
 
Так а чего ж зеленое стадо не снимет????? Монобольшинство ведь есть! А для того чтобы внести изменения в УПК и з-н О статусе зепутата простого большинства достаточно, даже конституционное не нужно! Снимай.Те, голосуй.Те
 показати весь коментар
 
Для этого нужно внести изменения в Конституцию, для чего нужны 300 депутатов
 показати весь коментар
 
Проснись, в Конституцию как раз то уже и проголосовали!!!!!! И 300 голосов насобирали! Вы ж тут все от радости скакали, что зеля сделал что обещал! А вот остальные законы, где эта же неприкосновенность прописана менять не собираются, ибо нах!
 показати весь коментар
 
 
А! Точно
Ну значит проголосуют

А если вдруг начнут мяться, то надо давить на власть, чтобы приняли
Ну это нормальные люди так делают

Про остальных - выше
 показати весь коментар
 
ну, Конституция - высший же закон, хотя вертеть законом у нас умеют
 показати весь коментар
 
закон, как дышло, куда повернёшь, туда и вышло. Нардепи залишаються недоторканними: з КПК вилучили норму про слідчі дії щодо парламентаріїв, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 4585
 показати весь коментар
 
Зедебил, что-то начинает подозревать)))) главное не вспугнуть его!
 показати весь коментар
 
 
бобіки, це ж чергова перемога великого ЗЕ Нардепы остаются неприкосновенными: из УПК изъяли норму о следственных действиях касательно парламентариев, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 2829 зелена локшина ще тримається на вухах?
 показати весь коментар
 
 
А я что говорил? Пшик и фуфа эта ваша отмена неприкосновенности, тоже мне великое дело. На этот раз пацанчики во главе с коломоем и русишвайне, обуют глупого украинца так, шо мало не покажется.
 показати весь коментар
 
 
Нардепы остаются неприкосновенными: из УПК изъяли норму о следственных действиях касательно парламентариев, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 1846

Какой закон по импичменту - такой и по отмене депут.неприкосновенности...
Правильно я считаю....
Сопля не должен быть сильнее и неприкосновеннее ВР..., так же как и судьи...
 показати весь коментар
 
 
По факту сделали так что законно вообще нельзя будет привлечь, вообще никак.
 показати весь коментар
 
 
4тис $ педагогам ...... снятие депутатской неприкосновенности.... бла... бла...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Народный депутат от Голоса сказал что так может быть
Ну-ну 😁
 показати весь коментар
 
 
Цей бардак започаткували і підтримуєте ви, 73% , гріючи свої задниці в теплих місцях
 показати весь коментар
 
 
Подставляйте,зелики,морды. Очередная порция "божьей росы" подоспела.
 показати весь коментар
 
 
Останні дні майже не сплю. Ось і сьогодні знову снився Ігор Валерійович, який повільно розстібував штани і вкрадливим голосом казав: "А хочеш я тобі покажу формулу Швайнмайєра?"
(C)
@goloborodyko
🤔
 показати весь коментар
 
 
Хахаха, лохи вам развели , и ещё не раз вас разведут!
 показати весь коментар
 
 
Коли прочитав пост бірюкова про арешт у пятницю

Нардепы остаются неприкосновенными: из УПК изъяли норму о следственных действиях касательно парламентариев, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 296 Петро Порошенко
Я почув заклик Володимира Зеленського @ZelenskyyUa до єдності. Добре пам'ятаючи про зовнішню небезпеку, маємо не підвищувати градус внутрішньої дискусії до критичної позначки. Мир всередині країни не менш важливий, ніж мир на її кордонах.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Петя гибридный как *****
 показати весь коментар
 
Головне вчасно на шпагат сісти ,а то всяке може трапитись.Шо прикольно лайкнула лера задротка,вони такі тупі пороходрочери,що тільки команди розуміють.Гавкати і срати,оце поки єдинне,чим вони займаются на ЦН,навіть не читаючи новини.
Як їм тупоголовим пояснити,шо петя сказав шатун відміняєтся
 показати весь коментар
 
 
ТАк даже толку от самой отмены неприкосновенности? Если в Украине любой судья может вынести приговор что, - Рафик ниучом неувиноват
 показати весь коментар
 
 
чергове вітання 73%- вас сдєлалі, вчергове, вашими руками
 показати весь коментар
 
 
Как любил заканчивать доказательство теоремы мой школьный учитель математики: "Что и требовалось доказать"
 показати весь коментар
 
 
Трудно быть тупому. Основной доукмент Конституция! Не изменив ее другие законы не меняются.
 показати весь коментар
 
 
О, я за Юру Тимошенко всех агитировал !
 показати весь коментар
 
Закон про імпічмент, без імпічмента. Закон про зняття недоторканості, без зняття. АрігінальненькА. Так. Які ще пункти з програми "Выбери меня, выбери меня" не стали шЮткой?
 показати весь коментар
 
 
У раді размножились гаврилюки іц тепер тищенки ківи юрчишини є у кожній фракції.
 показати весь коментар
 
Черговий розвод "слугами урода" зє-лохів... Як там каже народна мудрість ? - Від Луганська і до Львова в очі сцить зєбілам Вова 😃
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору