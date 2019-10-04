 Нардепи залишаються недоторканними: з КПК вилучили норму про слідчі дії щодо парламентаріїв, - Юрчишин

Про це сказав журналістам в кулуарах парламенту народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Всі моменти, що стосуються скасування недоторканності з цього закону були вилучені на комітеті. Тобто "Слуги народу", зокрема і президент, обіцяючи суспільству скасувати депутатську недоторканність, скасували її на рівні Конституції і не скасували у всіх інших законах. Слідчий суддя, знаючи, що в Кримінально-процесуальному кодексі виписана окрема процедура, яка вимагає голосування в залі від початку слідчих дій щодо народного депутата навряд чи зможе йти проти закону, незважаючи на те, що зараз у Конституції такої вимоги вже немає. І тому, або буде затягувати, або не прийматиме рішення. У даному випадку ми після 1 січня і далі можемо залишатися недоторканними, тому що цю частину було із закону вилучено", - зазначив Юрчишин.
Він розповів, що було обіцяно, що "до січня, коли набере чинності закон про скасування недоторканності, має бути вироблено і прийнято закон, який би привів у відповідність всі інші закони, про Регламент, про статус народного депутата, Кримінально-процесуальний кодекс, щоб скасування недоторканності було повноцінним, а не тільки на папері".
Причини на 72 години кілька лодей і будь-який протест розвалиться.
Поки була недоторканність дутати організовували людей, ті само намети оголошували "громадськими приймальнями" і ні хто не міг нічого зробити. а зараз?
Недоторканність була ІНСТРУМЕНТОМ, так само як сокира. Сокирою можна і людину зарубати і церкву збудувати, і щось мені підказує, що церков збудували нею значно менше, ніж зарубали людей. Але ні хто від сокири, як корисного інструмента, через це не відмовляється!
А "мудрий нарід" відмовився! Відмовився від того інструменту, який рятував Українц від диктатури!
Страна дураков!
Який тепер Майдан?
Нарід топв за Зє! Після виборів пили шампанське та феєрверки запускали.
Потім викинули на смітник старих політиків та проголосували за бігбордік зєльонєнькій, бо бач "нужни новиє літса"!
Потім новиє літса відмінили недоторканність, яка убезпечувала від арештів організарторів та координаторів протестів, якими ЗАВЖДИ були депутати.
Лодии, радісно улюлюкаючи, викинули тих, хто допомагав організовувати протестні акції, з чиєю допомогою вони домагалися свого, коли було потрібно, та поставили можливих координаторів і організаторів майбутніх протестів під удар репресивної машини.
І як тепер організувати Майдан? Я дуже хочу подивитися як наш "мудрий нарід" це зробить САМ, без політиків! Без організаторів, яких неможливо заарештувати, які можуть взяти на себе стрьомні функції!
Лох це доля! Лох повинен страждати! Лох буде страждати, бо баран сам дав різникові ніж!
Это ж вообще дно
Эти ж пебилы радуются что с ворюг не снимут неприкосновенность
С ворюг, которые воруют и у них и у их детей
Это вообще лечится? Ватанство 80 левела
Крепостное право бы ещё попросили вернуть и на панщину пщеницю жати
Ну значит проголосуют
А если вдруг начнут мяться, то надо давить на власть, чтобы приняли
Ну это нормальные люди так делают
Про остальных - выше
Какой закон по импичменту - такой и по отмене депут.неприкосновенности...
Правильно я считаю....
Сопля не должен быть сильнее и неприкосновеннее ВР..., так же как и судьи...
Ну-ну 😁
(C)
@goloborodyko
🤔
Петро Порошенко
Я почув заклик Володимира Зеленського @ZelenskyyUa до єдності. Добре пам'ятаючи про зовнішню небезпеку, маємо не підвищувати градус внутрішньої дискусії до критичної позначки. Мир всередині країни не менш важливий, ніж мир на її кордонах.
Як їм тупоголовим пояснити,шо петя сказав шатун відміняєтся