 Олега Діденка висунуто єдиним кандидатом на пост глави ЦВК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Члени ЦВК затвердили порядок денний засідання, відповідно до якого вони оберуть главу ЦВК, двох його заступників і секретаря.
У засіданні ЦВК беруть участь 16 з 17 членів ЦВК.
Згідно із законодавством, голосування проводиться таємно.
Єдиним кандидатом на посаду керівника ЦВК висунутий Олег Діденко. Він був членом попереднього складу Центрвиборчкому.
Нагадаємо, сьогодні Рада призначила новий склад ЦВК.
Цікаво, Зе хоч один віш Шевченка чи Стуса напам'ять знає...
Какие "достойные" все люди- особенно Жвания с Каськивым.