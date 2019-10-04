 Олега Діденка висунуто єдиним кандидатом на пост глави ЦВК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Члени ЦВК затвердили порядок денний засідання, відповідно до якого вони оберуть главу ЦВК, двох його заступників і секретаря.

У засіданні ЦВК беруть участь 16 з 17 членів ЦВК.

Згідно із законодавством, голосування проводиться таємно.

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Єдиним кандидатом на посаду керівника ЦВК висунутий Олег Діденко. Він був членом попереднього складу Центрвиборчкому.

Нагадаємо, сьогодні Рада призначила новий склад ЦВК.