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Все про:кандидат (181) ЦВК (836)

 Олега Діденка висунуто єдиним кандидатом на пост глави ЦВК

Новообраний склад Центральної виборчої комісії в п'ятницю на своєму першому засіданні визначиться з керівництвом ЦВК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Члени ЦВК затвердили порядок денний засідання, відповідно до якого вони оберуть главу ЦВК, двох його заступників і секретаря.

У засіданні ЦВК беруть участь 16 з 17 членів ЦВК.

Згідно із законодавством, голосування проводиться таємно.

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Єдиним кандидатом на посаду керівника ЦВК висунутий Олег Діденко. Він був членом попереднього складу Центрвиборчкому.

Нагадаємо, сьогодні Рада призначила новий склад ЦВК.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152172
 
 
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Как же смачно зеко-***** ипьот пересичных. Жги, беня. Этот нарид только такого и достоен
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От не знаю, чи він кацап, але питання до вас: як може україгськомовний українець бути за російськомовного неукраїнця Зе?
Цікаво, Зе хоч один віш Шевченка чи Стуса напам'ять знає...
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По данным гражданской сети ОПОРА, он имеет юридическое образование, с 2003 по 2014 год работал помощником-консультантом народного депутата Давида Жвании (в том числе на платной основе), Николая Катеринчука, Романа Бессмертного, Владислава Каськива, Валерия Ищенко (на платной основе).

Какие "достойные" все люди- особенно Жвания с Каськивым.
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