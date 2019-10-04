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 Співробітника ДФС, який вимагав хабар у підприємця, затримано на Львівщині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила співробітника ДФС, який неодноразово вимагав гроші у підприємця на Львівщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітника ДФС, який вимагав хабар у підприємця, затримано на Львівщині, - СБУ 01

Чоловікові, який має бізнес з обробки деревини, зловмисник пропонував "послуги" на постійній основі - не втручатися в підприємницьку діяльність і не проводити перевірки. За це співробітник фіскальної служби вимагав у підприємця гроші і лісопродукцію.

Правоохоронці затримали підприємливого фіскала разом із його посередником під час одержання хабара.

Співробітника ДФС, який вимагав хабар у підприємця, затримано на Львівщині, - СБУ 02

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

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Співробітника ДФС, який вимагав хабар у підприємця, затримано на Львівщині, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152168
 
 
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Знайдіть краще хоч одного "фіскала", який жодного разу не вимагав і не отримував хабаря. І тоді ця "знахідка" реально буде сенсацією року. А так це лише відголосок чергової компанії "боротьби" з хабарництвом. Тепер після останніх затримань працівника РДА, трьох голів сільради, двох поліцаїв, двох працівників комунального господарства, бухгалтера, лікаря, фіскала слід приготуватися викладачам вишів, судді та ще на кого там вкаже "караючий палець правосуддя" ..😕
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