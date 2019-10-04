 Сьогодні зареєструємо окремий законопроєкт про слідчі дії стосовно народних депутатів, - Монастирський

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Монастирський зазначив, що під час голосування за законопроєкт №1009, який вносить зміни до Кримінально-процесуального кодексу, питання виключення норми про прослуховування депутатів розділило зал.

"Було багато зауважень до того, яким чином це має відбуватися. Ми сьогодні реєструємо законопроєкт, де винесли норми, які стосуватимуться реалізації можливості обшуку, проведення негласних слідчих розшукових дій та затримання народних депутатів. Тому що, вилучивши це з тіла цього закону, як ви бачите як він складно йшов навіть без цієї норми, ми сьогодні взяли на себе зобов'язання і фракція підпише депутатський законопроєкт про те, яким чином мають здійснюватися слідчі дії стосовно народних депутатів", - зазначив нардеп.

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За його словами, в законопроєкті пропишуть норми, згідно з якими погоджувати клопотання щодо народних депутатів або будь-яких інших спеціальних суб'єктів (наприклад, адвокатів), буде Генеральний прокурор, а рішення буде приймати суддя Апеляційного суду.