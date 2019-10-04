 Сьогодні зареєструємо окремий законопроєкт про слідчі дії стосовно народних депутатів, - Монастирський

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Монастирський зазначив, що під час голосування за законопроєкт №1009, який вносить зміни до Кримінально-процесуального кодексу, питання виключення норми про прослуховування депутатів розділило зал.
"Було багато зауважень до того, яким чином це має відбуватися. Ми сьогодні реєструємо законопроєкт, де винесли норми, які стосуватимуться реалізації можливості обшуку, проведення негласних слідчих розшукових дій та затримання народних депутатів. Тому що, вилучивши це з тіла цього закону, як ви бачите як він складно йшов навіть без цієї норми, ми сьогодні взяли на себе зобов'язання і фракція підпише депутатський законопроєкт про те, яким чином мають здійснюватися слідчі дії стосовно народних депутатів", - зазначив нардеп.
За його словами, в законопроєкті пропишуть норми, згідно з якими погоджувати клопотання щодо народних депутатів або будь-яких інших спеціальних суб'єктів (наприклад, адвокатів), буде Генеральний прокурор, а рішення буде приймати суддя Апеляційного суду.
Поки була недоторканність дутати організовували людей, ті само намети оголошували "громадськими приймальнями" і ні хто не міг нічого зробити. а зараз?
Недоторканність була ІНСТРУМЕНТОМ, так само як сокира. Сокирою можна і людину зарубати і церкву збудувати, і щось мені підказує, що церков збудували нею значно менше, ніж зарубали людей. Але ні хто від сокири, як корисного інструмента, через це не відмовляється!
А "мудрий нарід" відмовився! Відмовився від того інструменту, який рятував Українц від диктатури!
Страна дураков!
Який тепер Майдан?
Нарід топв за Зє! Після виборів пили шампанське та феєрверки запускали.
Потім викинули на смітник старих політиків та проголосували за бігбордік зєльонєнькій, бо бач "нужни новиє літса"!
Потім новиє літса відмінили недоторканність, яка убезпечувала від арештів організарторів та координаторів протестів, якими ЗАВЖДИ були депутати.
Лодии, радісно улюлюкаючи, викинули тих, хто допомагав організовувати протестні акції, з чиєю допомогою вони домагалися свого, коли було потрібно, та поставили можливих координаторів і організаторів майбутніх протестів під удар репресивної машини.
І як тепер організувати Майдан? Я дуже хочу подивитися як наш "мудрий нарід" це зробить САМ, без політиків! Без організаторів, яких неможливо заарештувати, які можуть взяти на себе стрьомні функції!
Лох це доля! Лох повинен страждати! Лох буде страждати, бо баран сам дав різникові ніж!
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