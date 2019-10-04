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 Політика України
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Все про:Народний фронт (579) УБД (51) Третьякова Галина (4)

 Вимагаємо від влади не скорочувати держпідтримку учасникам бойових дій, голова комітету ВР має вибачитися перед захисниками України, - НФ

Партія "Народний фронт" вимагає від влади припинити будь-які ініціативи, спрямовані на скасування пільг і соціальних виплат учасникам бойових дій. Зупинити не лише плани, а навіть натяки на таку можливість.

В пресслужбі НФ нагадали, що сьогодні народний депутат фракції "Слуга народу", голова парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту ветеранів Галина Третьякова заявила про намір скасувати пільги і соціальні виплати учасникам бойових дій, якщо вони служили за контрактом.

Особливо вразив цинізм у словах пані Третьякової про "людину", яка йшла на контракт, значить "продавала свою найману силу для того, щоб захищати країну".

"Народний фронт" вимагає від голови комітету вибачень перед українськими солдатами за висловлену зневагу.

Читайте також: Заява нардепки від СН Третьякової про намір скоротити пільги ветеранам війни, якщо вони не були поранені, - це політичний цинізм, - "Європейська Солідарність"

"Цинічно і безсовісно бачити в українському солдатові контрактної служби банального заробітчанина. Так може висловлюватися лише особа, яка не відчуває своєї країни, не розуміє громадянського обов’язку і не знає, що таке жертовність в ім’я Батьківщини.

Голова комітету має знати, що ворожі кулі не запитують наших бійців чи служать вони за контрактом. Калічать і відбирають життя, не питаючи про зарплати. Держава повинна дбати про власну армію, інакше їй доведеться годувати чужу. Про цю істину варто пам’ятати кожному у теплих владних кабінетах у той час, коли їхнє мирне життя захищають "не наймані працівники", а віддані своїй країні патріоти", - йдеться в заяві.

Читайте: Людина свідомо продавала свою найману силу. Це був її вибір, - нардепка від СН Третьякова пропонує скасувати пільги учасникам бойових дій, які служили за контрактом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152162
 
 
 Топ коментарі
 
повибирали наволочі, а тепер відхаркуйтесь
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Партия "Народный фронт" требуетИсточник: https://censor.net.ua/n3152162 - вже давно нема такої партії !
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Что такое НФ? Повод напомнить о себе........И без вас все всё понимают. Вы уже в прошлом, узбагойтесь.
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не зрозуміла ваша позиція стосовно допомоги Атошникам...... скорочуємо, чи залишаємо?
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НФ - отстой. А если бузить начнут ветераны АТО, Моньке и Хачу Рюкзакову не поздоровиться. То что они сейчас не переходят к активным действиям, это признак мудрости. Зебил еще не пересек красной черты
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Это ты успокойся. Похоже от двух этих букв "НФ" тебя коробит
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повибирали наволочі, а тепер відхаркуйтесь
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Порося с гросей два раза урезáли льготы на электроэнергию.
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Партия "Народный фронт" требуетИсточник: https://censor.net.ua/n3152162 - вже давно нема такої партії !
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Що з приводу скорочення пільг ветеранам, запропонованого сепаршою зі "слуг народу"?
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А что такое партия "Народный фронт"? Лузеры какие-то наверное? Я так понимаю, что их Цензор упомянул на правах рекламы?
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Омерзительный не знает, что такое " народный фронт" , у
богий.
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Знаю. Лузеры. Или ты уже прочесть внимательно пару фраз не в состоянии? В глазки долбишься? Вимагаємо від влади не скорочувати держпідтримку учасникам бойових дій, голова комітету ВР має вибачитися перед захисниками України, - НФ - Цензор.НЕТ 4740
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Ну конечно, а за какие шиши домбасяней поднимать? Срашка по сути избавилась от этих неадекватов, нам подарочек то такой... мама не горюй.
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Т.е. льошику миноминьетчику и всяким пашинским с прочей властной хренью, которая была в зоне ООС максимум несколько часов, добавить льгот？
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Менты и пожарники стоявшие за сто км от линии фронта первыми бегут за льготами!
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Зе! команда, перестаньте, спочатку, платити КБД тим,хто воював за іншу державу: учасникам ВОВ та прирівняним до них, а також "афганцям"...
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Я вєтєран,з одним пістолетом на танки йшов під Славянском.Танька вирвиглаз свідок
Требуем от властей не сокращать господдержку участникам боевых действий, председатель комитета ВР должен извиниться перед защитниками Украины, - НФ - Цензор.НЕТ 9566
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Пашинский дерьмо. а ваш зебил херой? Зеленое чмо которое пряталось от призыва
Вимагаємо від влади не скорочувати держпідтримку учасникам бойових дій, голова комітету ВР має вибачитися перед захисниками України, - НФ - Цензор.НЕТ 7853
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Фрол,так ти оказуєцця кацап припорохоботенний.Страна конєшно авторитетне ізданіє для вати і сепарів,але по цьому питанню МО України давало інформацію,але вона виходить на савушкіна не потрапила
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Мусора побули в 20 км від передка та понаробили собі УБД. А реальним бійцям, які були навіть поранені, місяцями треба доводити своє право.
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Мусора побули в 20 км від передка

до речі - мусора , що допомагали сєпарам в 2014 і досі спокійно служать .. і УБД , напевно , мають .
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а якже. Дехто навіть в главк перевівся вже.
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Зе! команда, перестаньте, спочатку, платити КБД тим,хто воював за іншу державу: учасникам ВОВ та прирівняним до них, а також "афганцям"...
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Лучше убрать финансированье администрации президента и президенту,- пусть концертами зарабатывают.Или сами встанут на линии разграничения.
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Один с песней сдал воинскую часть с оружием и боевыми самолетами, получил Героя Украины и стал депутатом, потом еще 20 сдали боевые корабли без единого выстрела, сдались в плен и получили по 100 000 и по квартире. Супер богатая держава, зачем работать если можно врагу армию сдавать и получать гораздо больше чем вкалывать как ишак.
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За то ты , падла кремлевская, с голыми руками пошел на русню, убил и лично покалечил сто пятьсот миллионов русаков, прогнал их до урала, отбил персонально полстраны у врага, правда потом проснулся- и оказалось, что ты обосрался по полной! Чем больше такие мрази как ты тут кого-то поливают грязью, тем меньше такие г.. ки делают для страны и людей. Воевать не пойдут никогда- потому как конченные сыкуны, денег не дадут для ребят, потому как жлобы похлеще бени. Зато вечно всем недовольны- и то не так и то не сяк. Как уже говорили- и будки за свою жизнь не построили, зато всех учат и учат, ыксперды диванные уевы, да и живут постоянно ХРЕНОВО!!! Это при таком то умище!)))
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Ты прав, учим и нищебродим при таком умище, а чего то надо для жизни. Да всего лишь сдать часть с оружием и ты Герой и депутат, сдать боевой корабль и ты с квартирой и льготами, поторчать два дня в трех километрах от фронта и ты льготник. На раз тьфу, и жизнь удалась.
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,,20 сдали боевые корабли ,, Так їх туди відправив головний голокомандувач🐷 !Треба бути об'єктивним !😆
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И в приказе главнокомандующий написал - сдать корабли и самим сдаться без боя! Так было?
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зараз пільги знімуть, а завтра в застєнки казєматів за войну протів *****
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Вірно. Всі, кого не засадив петро, всіх досадять....
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Извинятся придется на коленях , и всей єтой зеленой банде.
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Если они покусились на деньги Воинов, которые защищают страну на фронте, то страшно представить, как они обберут простых людей.
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НФ це НікроФіли, чи НаФталін, що це за херня, поясніть?
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Шо тут говорить, если даже этот генетический мусор уже начинает шо-то требовать и волать в СМИ!
А завтра цигане придут под ОП и начнут требовать легализацию карманных краж и уличных разводняков... Шо, перед ими тоже обосрётесь и внесёте их требования в ВР?
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Вчора щось Яйценюх відригував, сьогодні ці... вони що, путч готують? Вимагаємо від влади не скорочувати держпідтримку учасникам бойових дій, голова комітету ВР має вибачитися перед захисниками України, - НФ - Цензор.НЕТ 4355
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Ну кто где и что сказал - покуда это не закон можно особо не переживать. Но вот НФ впринципе очень правильно и своевременно поднял сию тему. В Раде эта партия или нет не важно. Любая партия должна участвовать в политической жизни страны и держать под контролем действующую власть. И не только партия - любой гражданин. Зеленский же говорил, что президент это каждый из нас.
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Ну, учитывая медицинскую реформу, льгот по протезированию уже не будет!
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Льготы участникам АТО: "бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения;100% скидка для инвалидов войны и 75% скидка участникам боевых действий платы за пользование жильем (квартплата) и коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 м2 общей площади жилья на каждое лицо, которое постоянно проживает в жилом помещении (доме) и имеет право на скидку платы, и дополнительно 10,5 м2 на семью), а также 75% скидка на стоимость топлива для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов независимо от расстояния и места проживания;пользование при выходе на пенсию (независимо от времени выхода на пенсию) или смене места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы;ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы;использование очередного ежегодного отпуска в удобное время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в году;преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда и на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации;первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов и квартир этих лиц и обеспечение их топливом;получение ссуды на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и надворных построек, присоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также ссуды на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением ее в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства;первоочередное право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническое обслуживание, в садоводческие товарищества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов;бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, независимо от наличия железнодорожного сообщения, или проезд один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50% скидкой;льготы по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с налоговым и таможенным законодательством;внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередное установление на льготных условиях квартирных телефонов (оплата в размере 20% от тарифов стоимости основных и 50% - дополнительных работ). Абонплата за пользование телефоном устанавливается в размере 50% от утвержденных тарифов;первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугородного транспорта;внеочередное устройство в учреждения социальной защиты населения, а также обслуживание службами социальной защиты населения дома. В случае невозможности осуществления такого обслуживания учреждениями социальной защиты населения возмещаются расходы, связанные с уходом за этим ветераном войны, в порядке и размерах, установленных действующим законодательством;участникам боевых действий на территории других государств предоставляется право на внеконкурсное поступление в высшие учебные заведения и преимущественное право на поступление в профессионально-технических учебных заведений и на курсы для получения соответствующих профессий;пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание или государственная социальная помощь, которая выплачивается вместо пенсии, повышаются в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;ежегодно до 5 мая участникам боевых действий выплачивается разовая денежная помощь в размере, который определяется Кабинетом Министров Украины;льгота по уплате земельного налога. Освобождение от уплаты налога за земельные участки распространяется на один земельный участок по каждому виду использования: для строительства индивидуальных гаражей - не более 0,01 га, а для ведения личного крестьянского хозяйства - в размере не более 2 га;физические лица-предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, призванные на военную службу во время мобилизации или привлеченные к исполнению обязанностей относительно мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени, на весь период их военной службы освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по НДФЛ и ЕСВ;не облагаются военным сбором на период участия в АТО;бесплатное оздоровление для детей участников АТО, учебники, проживание в общежитии, социальные стипендии, полное или частичное обучение за счет бюджета, долгосрочные кредиты на образование на льготных условиях, социальные стипендии;время прохождения военнослужащими военной службы в особый период, зачисляется в их выслугу лет, стаж работы, стаж работы по специальности, а также в стаж государственной службы в двойном размере;
Участникам боевых действий и АТО проживающих без центрального отопления предоставляется скидка размером 75% на покупку топлива, в том числе и жидкого (дизеля, масла, мазута и пр.)."
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Послухайте,реально бойові діі продовжувались кілька днів і в них з нашої сторони приймало участь дві-три тисячі воїнів...Саме на ці кілька днів припадає абсолютна більшість втрат вбитими,пораненими і в полоні...Чи можна назвати "бойовими діями" сидіння в окопі,чи перетягування гармати за десять км від лініі розмежування?Там і тепер гинуть,кажете?В ДТП в рази більше...А між тим "учасників" скоро буде пів мільйона,і ця цифра невпинно росте...Обліку нема,тому що ті,які б мали вести облік самі собі поробили свідоцтва і по повній використовують пільги...Ходять ці учасники табуноми,когось рекетнуть,когось пікетують,когось завалять,під них прокручують всілякі махінаціі з землею і інші кримінальні оборудки - і всім треба платити...Потрібно з тим навести порядок?Безумовно,а особливо з пільгами,які треба знищити як клас і для всіх...А з атошниками - воюєш - нормально платять,і за вбитого ворога,підбитий танк - відповідна сума...Дембельнувся - і ти як всі...
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Ну то мерщій в окопи! Там зараз взагалі перемир'є! Матемеш все теж! Шо, на дивані зручніше?
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Служишь по контракту-ты не какой защитник- ты наемник- сегодня служишь Украине завтра тебе пообещают 1000 долларов в день и будешь служить в рашке- за риск ты получаешь бабки и какая тебе еще нужна защита- отслужил и домой
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