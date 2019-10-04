 Зеленський хоче провести Дні Білорусі в Україні

Про це він заявив у виступі на завершальній частині Другого форуму регіонів України і Республіки Білорусь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Нам потрібно і далі розвивати культурні та інформаційні зв'язки. В цьому контексті зазначу успішне проведення Днів української культури в Білорусі, які в 2018 році відбулися в Мінську, Олександрії та Гомелі. Думаю, нам потрібно обов'язково провести Дні Білорусі в Україні. Ми зробимо це після реорганізації Міністерства культури, яку ми завершимо цього року", - сказав Зеленський.
Він також нагадав, що з цього року український державний телеканал UA/TV транслюється в кабельних мережах білоруських операторів.
"Ми проговорили з паном президентом (Лукашенком - ред.) і чекаємо, щоб і в кабелі, і в супутнику і не тільки з'явилися інші комерційні і державні українські канали. І навпаки - очікуємо білоруські канали у нас", - зазначив глава української держави.
Зеленський також відзначив великий потенціал українсько-білоруського співробітництва у сфері туризму.
"Ми завжди раді бачити білоруських громадян в Україні - і на берегах Чорного та Азовського морів, і в карпатських горах, і в наповнених яскравою історією і архітектурою українських містах і містечках", - запевнив він.
У внутрішній політиці Олександр Лукашенко заморозив декомунізацію та вшанування жертв сталінізму. У кожному місті Білорусі залишилися пам'ятники Леніну та іншим комуністичним вождям, радянські назви вулиць далі домінують у міський топоніміці. Лукашенко відмовився від державного статусу історичних символів Білорусі - гербу «Погоня» та біло-червоно-білого прапору. 100 років Білоруської народної республіки вшановувала опозиція, а не влада.
Крім цього Лукашенко повернув політику русифікації, після нетривалого періоду початку 1990-х в Білорусі знову панівне місце знову зайняла російська мова, яка з ініціативи Лукашенка у 1995 році стала формально другою державною, а насправді - першою.
Білоруську мову витиснули із сфери ЗМІ, шкільництва та ВУЗів, у містах Білорусі залишилися лічені школи з білоруською мовою навчання. Тепер дедалі менше білорусів називає білоруську мову рідною, за останнім переписом 2009 року ця цифра складала 37 відсотків, ще менша цифра очікується на переписі 2019 року.
Нове покоління білорусів, яке виросло вже при Лукашенку, часто не розуміє білоруської мови, сприймає її як чужу.
Стаття цілком:
Далі буде? 10 підсумків 25 років президентства Лукашенка
https://www.radiosvoboda.org/a/perzident-bilorusi-oleksandr-lukashenko/30063275.html
кацахола"!!!Ото б він їм задав!!!!!На жаль, боєць склав голову на теренах форуму
Чи , Максим Гузенко його вдало заступить??? Сумніваюсь Але, пробуйте, максиме! Маєте всі задатки Холєра його бери
кацахол, Максиме!!!!
Щасти!!!!
ИДИОТ!!!
Неужели бацька позволит, чтобы на фоне российских каналов, была совсем другая точка зрения.
Ты знаешь чики-чики-чики-чикита"
Уже идут поставки российской электроэнергии в Украину через Беларусь
Белаз вдруг закупает у Пинчука (одного из хозяев клоуна) большую партию колесных пар
Кацапы вдруг опять начали покупать у Пинчука трубы
На форуме регионов России Украине и Беларусь подписывает полумиллиардный контракт
До встречи в СССР
Чи, може, оголосити війну Білорусі за те, що вони обрали Лукашенка, який нам багатьом і мені особисто не подобається?
Короче, молодой, прогрессивный и, главное, европейский лидер, который абсолютно комфортно (судя по фото) чувствует себя исключительно в обществе диктаторов.
Бо через год будешь как и 73% дурников...холопом *****
при губернаторе Малоросии Вовке НаркоЗЕе
Братьям-россиянам мельдониевым отказать, конечно, не сможем, приедут брататься.
Уважаю Беларусь, пусть проводят.