 У КПК Рада залишила частину "поправок Лозового", тому це часткова перемога, - Юрчишин

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту.

Юрчишин зазначив, що проголосовані зміни в КПК стали результатом політичного компромісу.

"У результаті дуже довгих дискусій, суперечок і тому подібного вдалося в цьому законі зберегти адекватне прослуховування для НАБУ і ДБР, і скасувати монополію на експертизу. Решта поправок Лозового, на жаль, залишилися. Тому це часткова перемога", - заявив нардеп.

За словами Юрчишина, на даний момент НАБУ і ДБР, відповідно до міжнародних стандартів таки отримують прослуховування.

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"У нас немає монополії на експертизу, тому можна звертатися і до приватних експертів, приносити свідчення в суд, а вже суд визначатиме якому джерелу довіряти. До речі, за маніпуляції з експертизами також відповідальність", - заявив нардеп.

"Але всі інші поправки Лозового, які дозволяли оскаржувати підозри, що дуже часто робили корупціонери для того, щоб затягнути процедуру слідства щодо них, і інші більш технічні, де ускладнення процедури фактично слідства щодо особливо складних економічних злочинів - це, на жаль, залишили. Власне, це межа компромісу і його шукали", - підсумував народний депутат.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу №1009.