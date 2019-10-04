EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України
  1086  4
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5852) КПК (29) поправки (25) Юрчишин (22)

 У КПК Рада залишила частину "поправок Лозового", тому це часткова перемога, - Юрчишин

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин вважає, що проголосовані сьогодні зміни до Кримінально-процесуального кодексу є частковою перемогою, оскільки в документі залишили частину "поправок Лозового", які ускладнюють і затягують процедуру розслідування.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту.

Юрчишин зазначив, що проголосовані зміни в КПК стали результатом політичного компромісу.

"У результаті дуже довгих дискусій, суперечок і тому подібного вдалося в цьому законі зберегти адекватне прослуховування для НАБУ і ДБР, і скасувати монополію на експертизу. Решта поправок Лозового, на жаль, залишилися. Тому це часткова перемога", - заявив нардеп.

За словами Юрчишина, на даний момент НАБУ і ДБР, відповідно до міжнародних стандартів таки отримують прослуховування.

Читайте також: Залишили право на оскарження підозри, терміни розслідування справи і надали НАБУ і ДБР право на прослуховування, - Монастирський про зміни в КПК

"У нас немає монополії на експертизу, тому можна звертатися і до приватних експертів, приносити свідчення в суд, а вже суд визначатиме якому джерелу довіряти. До речі, за маніпуляції з експертизами також відповідальність", - заявив нардеп.

"Але всі інші поправки Лозового, які дозволяли оскаржувати підозри, що дуже часто робили корупціонери для того, щоб затягнути процедуру слідства щодо них, і інші більш технічні, де ускладнення процедури фактично слідства щодо особливо складних економічних злочинів - це, на жаль, залишили. Власне, це межа компромісу і його шукали", - підсумував народний депутат.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу №1009.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152158
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Поняли да зебилы? Парни из народа не пошли на компромисс, вот тебе на, какая неожиданность.
 показати весь коментар
 
 
Только где будет вся их бескомпромиссность когда на кону будет суверенитет Украины? Там же где и во время голосования за нова-собакова министром мвд вместо собакова.
 показати весь коментар
 
 
Ещё надо узаконить провокацию взятки, отката.Вот чиновники бы на изщмену присели бы. И взять хочется и боязно!..... В УПК Рада оставила часть "поправок Лозового", поэтому это частичная победа, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 5100
 показати весь коментар
 
 
Вот тут я соглашусь с "Голосом".
Зеленские депутаты(как и сам Зеленский) нам обещали посадки и равенство всех перед законом, а на деле - громкий вонючий пук.
Сегодня рябошапка(то есть луцик №2, как оказалось) не собирается преследовать убийц (смотрите его пресс конференцию) и не собирается сажать топов, а наоборот, всеми луценковскими схематозами собирается их отмазывать.
Владимир Александрович, може вы не курсе шо творят ваши "выдвиженцы"? А если вы в курсе, то грош вам цена. Всё то шо вы нам обещали перед выборами превращается в ложь и всеобщее разочарование. В следующий(очень скорый, как я догадываюсь) раз я буду голосовать за жопо блок, те нас хоть не ****...т своими обещаниями.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору