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Все про:Зеленський (3043) Донбас (13193) нормандська четвірка (602)

 Усі питання щодо Донбасу обговорюватимуться на зустрічі в нормандському форматі, - Зеленський

Деталі врегулювання на Донбасі будуть винесені на саміт нормандської четвірки, дата якого зараз обговорюється.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив журналістам, відповідаючи на запитання, чи давала Росія українській стороні гарантії передачі до виборів в ОРДЛО неконтрольованої ділянки східного кордону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я вам розповідаю про все, що я говорив із Росією. Ви знаєте, що це був дзвінок (президенту Путіну. - Ред.) з приводу повернення наших моряків і повернення наших полонених. Тобто я відкритий, ви знаєте про все. Всі решта питань будуть порушуватися в нормандському форматі", - сказав Зеленський.

Він додав, що дата зустрічі "ще обговорюється".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152156
 
   
 Топ коментарі
 
Тут за Мінськ на Пороха бочку Зє!біли котять, але Петро протискав НАШЕ бачення. Спершу безпека (а це неможливо без виведення кацапів та контролю над кордоном).
Зє!чмо погодилося спочатку провести вибори, а виведення військ та контроль над кордоном має відбутися колись потім!
А головне "Особливий статус ВСТУПАЄ В ДІЮ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ" Це його точні слова!
Зє!Біли не бачать різниці? Ну то я не психіатр, допомогти їм не зможу.
Мінські домовленості це пристосування, таке само як розетка. Ним треба правильно користуватися. Розумний встромляє туди штепсель і отримує, світло, тепло, чи щось іще корисне, а ідіот встромляє туди пальці.
А потім кляне того, хто придумав розетку.
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да да, конечно, мы тебе полностью там доверяем, наш вазелиновый король!!!
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воно відкрите зо всіх сторін, для всіх, в любій позі.))
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да да, конечно, мы тебе полностью там доверяем, наш вазелиновый король!!!
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Кожному сепару по цвяху в лоба, де б він не працював, за поребриком чи в адміністрації Рези-дента, інакше розповзеться ця шваль по всій Україні.
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Или посидишь в прихожей пока пацаны все порешают?
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Все!!!!!
Прошла лубовь завяли помидоры в саду.
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Наш Гидрант почав бояться мнения народа?
Галимое сериальное мыло уже не будоражит 73% дурников?)))
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Антон Павлюченко:
Ещё один наглядный аргумент в пользу того что общество всегда двигает вперёд не аморфное большинство, а сплочённые группы пассионариев.
Большинству просто пох..й. Общаюсь со сторонниками зе - они вообще не в курсе что происходит, проголосовали и пошли заниматься своими делами. Защищать свой выбор и рвать за него ж@пу? Это не про них.
Четырнадцать часов назад зезидент записал очередной искромётный скетч, который благодарная публика может оценить в режиме онлайн. Количество дизлайков в семь (!!) раз превышает количество лайков.
И поверьте, это видим не только мы. Если дойдёт до серьёзных потрясений, зезидент увидит перед собой массу озлобленных и крайне мотивированных людей. И их будет достаточно для того чтобы снести его к ху..м.
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Что ты на том формате сможешь поднять,чучело? Ты будешь лишь молчать,слушать да гривой махать.
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Не , ну тьі даешь ! Да если Вова только замахнется , то Пуйло сразу обхезается , дедушка ведь... Шутю.
А серьезно , за Зеленского серьезньіе аргументьі и международное право , а за Пуйла только ложь и понтьі. Потому оно и боится ехать в Париж , каждьій день новьіе отговорки , явно ссьіт.
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А на Майдані , з українцями , тим , кому насправді належить Україна ЗеМоніка не хоче обговорити ?? !!! Чи в нього ставлення до українців , як у пуйла свого бидла ?
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Пане 133133, я пам'ятаю, як воно після виборів сказало, що можемо майданити, палатки , шини , що завгодно робити , він на це не зверне уваги, і буде робити те, що йому потрібно. Так от воно так і робить , воно не хоче чути українців ..(((
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воно так робить, бо жлоб і вибраний жлобами.

а жлобам подобається, шо він так робить, бо вони робили б так само.

ідилія і гармонія.
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"В погоне за "нормандским саммитом" Зеленский поддержал российский предложение выполнения Минских договоренностей, перечеркнув договоренности по результатам саммита в Берлине 2016 г. где речь шла о первоочередности выполнения условий по безопасности и разработке дорожной карты для применения "Минска", которая давала бы Украине полную картину урегулирования и, соответственно, устраняла потенциальные риски от реализации этой формулы"
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И чего Зеленский так рвется к нормандскому саммиту? Понятное дело что Меркель и Макрон будут там на стороне Путина, к бабке не ходи. И как теперь Зеленский будет исправлять ситуацию? Или продолжит действовать по российским условиям?
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моника вонючая вообще не собирается ничего исправлять...
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Не исправлять, а продолжать в том же духе. Я как-то в это больше верю...
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Кому "понятное дело" про Меркель и Макрона ? Они имеют полную информацию от своих разведок о количестве и качестве войск и вооружений , введенньіх РФ-ией на Донбасс. Єто прямо угрожает безопасности их стран , и на стороне Пуйла они не будут. Но и на прямую конфронтацию с ядерной державой не пойдут. Будут втроем искать приемлемое для Украиньі и для них решение. Политика - искуство возможного...
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а соєві з усіх сил і тут "зраду" шукають - тобто ***** можна було "норманський формат" , а Зеленському не можна ? Усі питання щодо Донбасу обговорюватимуться на зустрічі в нормандському форматі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4999
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то, что можно делать психически здоровому человеку
очень часто запрещено делать наркоману-имбецилу.

например, машину водить.

а в данном случае решать судьбу страны.
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запрещено делать наркоману-имбецилу.

- так соєвого Хряка ще ніхто не називав ..))
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не цікавлюсь тваринництвом.

А хто то - соєвий Хряк ?

Твій коханець ?
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Тут за Мінськ на Пороха бочку Зє!біли котять, але Петро протискав НАШЕ бачення. Спершу безпека (а це неможливо без виведення кацапів та контролю над кордоном).
Зє!чмо погодилося спочатку провести вибори, а виведення військ та контроль над кордоном має відбутися колись потім!
А головне "Особливий статус ВСТУПАЄ В ДІЮ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ" Це його точні слова!
Зє!Біли не бачать різниці? Ну то я не психіатр, допомогти їм не зможу.
Мінські домовленості це пристосування, таке само як розетка. Ним треба правильно користуватися. Розумний встромляє туди штепсель і отримує, світло, тепло, чи щось іще корисне, а ідіот встромляє туди пальці.
А потім кляне того, хто придумав розетку.
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А де Зє!Люді? Чому не відмазують клована? Щось Дубілєт недопрацьовує!
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А референдум там? Зебилам ведь было обещано)))
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Тут одна проблема: у Зели такой длинный список обещаний, что он просто не знает с чего и начать! Усі питання щодо Донбасу обговорюватимуться на зустрічі в нормандському форматі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1958
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Зовнішньополітичний геній *********** та його квартальної команди маладих спЄціЯлістАв

Андрій Піонтковський-

В целом уже несколько месяцев наблюдается стремительный обвал внешнеполитических позиций Украины и дружный дрейф западных политиков в путинское стойло. Это и возвращение рассеи в ПАСЕ, и торжественный приём пуйла Макроном в Париже, и призывы Макрона и Трампа вернуть Сцарька-лысогнома в Восьмерку, и замораживание агентом Трампом военной помощи Украине и, наконец, недавний мелкий подленький укол голландского парламента.

Все эти негативные явления - !катастрофический результат безответственной демагогии малоопытных, бездарных политиков-популистов, которые пришли к власти в Украине. Полгода Запад слышит из Киева от этих замечательных людей, что они победили в Украине некую "партию войны". Именно борьба против "партии войны", правившей в Украине пять лет, была основным слоганом избирательной кампании Зеленского. Поставьте себя на место тех же Макрона и Меркель, людей, которые худо-бедно достаточно долго поддерживали Украину. А теперь Украина сама говорит им, что она, оказывается, пять лет возглавлялась "партией войны" и, следовательно, не было никакой российской агрессии.

Я по своему опыту в Вашингтоне знаю, что каждый шаг в поддержку Украины давался в результате очень жестокой внутриполитической борьбы с пропутинскими силами. И то же самое в Европе. Меркель приходилось преодолевать сопротивление немецкого бизнеса, партнеров по коалиции - социал-демократов во главе с тем же Штайнмайером. Соответственно, вы можете представить, какой удар по позициям друзей Украины на Западе и какой подарок и какие аргументы ее врагам принесла вся эта ещё продолжающаяся демагогия о "партии войны".

Запад не может быть более проукраинским, чем сама Украина, и он с облегчением отказывается от своих обещаний по её поддержке.
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Пионтковский, кстати, практически не ошибается в своих прогнозах и оценках. Никогда.
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Я так понял, что подробностями вам, холуям, журналюшкам и прочим всяким людям второго сорта, интересоваться не рекомендуется. Кому надо, тот в курсе. Остальные должны курить бамбук и ждать решений начальства?
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