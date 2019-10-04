 "Запрошую білоруських інвесторів до активної співпраці", - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив президент Володимир Зеленський під час Другого форуму регіонів України і Білорусі, що відбувається в Житомирі.

"Білорусь – наш ключовий торговий партнер. Товарообіг між нашими країнами перевищив 5 мільярдів доларів за минулий рік. Я згоден з Олександром Григоровичем, ми можемо й маємо перевищити позначку в 6, 8, не хочеться зупинятися, мільярдів доларів", - сказав Зеленський.

За його словами, завдання зі збільшення товарообігу між країнами буде вирішувати спільна міжурядова комісія з торговельно-економічного співробітництва, до того ж найближчим часом буде оновлена українська частина цієї комісії.

Зеленський додав, що пріоритетом у торговельно-економічних відносинах двох країн є співробітництво в паливно-енергетичному комплексі, інфраструктурні та транспортні проєкти, промисловість і виробнича кооперація, а також спільні проєкти в аграрно-промисловому комплексі.

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Крім того, зазначив президент України, є величезний потенціал для взаємної модернізації підприємств, спільного виходу на ринки інших країн і спільної участі в багатосторонніх проєктах.

"Я запрошую білоруських інвесторів до активної співпраці й хочу, щоб історія відносин між Україною та Білоруссю була тільки історією успіху, тільки прогресу", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув з робочим візитом до українського Житомира, де провів переговори з Президентом України Володимиром Зеленським та взяв участь у пленарному засіданні II Форуму регіонів України та Білорусі.

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