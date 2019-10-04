 "Запрошую білоруських інвесторів до активної співпраці", - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив президент Володимир Зеленський під час Другого форуму регіонів України і Білорусі, що відбувається в Житомирі.
"Білорусь – наш ключовий торговий партнер. Товарообіг між нашими країнами перевищив 5 мільярдів доларів за минулий рік. Я згоден з Олександром Григоровичем, ми можемо й маємо перевищити позначку в 6, 8, не хочеться зупинятися, мільярдів доларів", - сказав Зеленський.
За його словами, завдання зі збільшення товарообігу між країнами буде вирішувати спільна міжурядова комісія з торговельно-економічного співробітництва, до того ж найближчим часом буде оновлена українська частина цієї комісії.
Зеленський додав, що пріоритетом у торговельно-економічних відносинах двох країн є співробітництво в паливно-енергетичному комплексі, інфраструктурні та транспортні проєкти, промисловість і виробнича кооперація, а також спільні проєкти в аграрно-промисловому комплексі.
Крім того, зазначив президент України, є величезний потенціал для взаємної модернізації підприємств, спільного виходу на ринки інших країн і спільної участі в багатосторонніх проєктах.
"Я запрошую білоруських інвесторів до активної співпраці й хочу, щоб історія відносин між Україною та Білоруссю була тільки історією успіху, тільки прогресу", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні Президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув з робочим візитом до українського Житомира, де провів переговори з Президентом України Володимиром Зеленським та взяв участь у пленарному засіданні II Форуму регіонів України та Білорусі.
04.10.2019 г.
Информация группы внешнего мониторинга tZE inform .
Министр финансов Германии Olaf Scholz категорически против участия Германии в финансировании т.н. "реинтеграции Донбасса" о чем он лично сообщил канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Зеленский понял, что с НБУ справится ему не удастся. Свою капитуляцию он решил оформить декларацией о намерениях между НБУ и Кабинетом Министров. Понимая всю идиотичность этой бумаги, ехидный Смолий аккуратно записал в нее со стороны НБУ положения уставных принципов работы НБУ. Впрочем правильно. Ни Зеленский ни Гончарук о них не знают.
Госсекретарь США Помпео прислал в Украину одного из самых доверенных своих сотрудников - в Украину прибыла глава Бюро Госдепартамента США по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций, помощница Госсекретаря США Дениз Натали. Фактически - это замена неофициального, волонтерского Волкера, четко обозначенным и очень авторитетным членом американской администрации. У нее полное доверие и Помпео и очень широкие полномочия. Появление этого персонажа в Украине означает одно - США от скрытого мониторинга и мягкого лоббирования интересов переходят в фазу четкого мониторинга ситуации в Украине. Для понимания характера этого мониторинга очень важно посмотреть с кем будет встречаться Дениз в своих неофициальных контактах.
Министр иностранных дел Украины Пристайко провел неофициальную встречу с послом Германии в Украине Фельдгузен. На встрече обсуждалась инициатива Зеленского о вынесении на повестку дня "Нормандской группы" вопроса финансовой помощи Украине в рамере 1,2 млрд долларов на социальное и инфраструктурное восстановление Донбасса. Мы ранее сообщали уже о материальной заинтересованности Зеленского в "Нормандском формате". Ранее Фельдгузен провела встречи с Порошенко (мы сообщали).
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Очень точный и целенаправленный слив информации о российских связях личного советника Зеленского Андрея Ермака с околопутинскими структурами является еще одним доказательством глобальной инфильтрации российскини агентами влияния ближайшего окружения Зеленского. Фигурирование в этой цепи Сергея Эдуардовича Приходько, одного из кураторов и действующих сил тайных внешнеполитических операций РФ, абсолютно точно указывает на наличие и глубину этой инфильтрации.
В Мариуполе состоялась встреча представителей всех крупнейших в Украине метталургических предприятий. Инициатором встречи были структуры Рената Ахметова. Поробности нам пока неизвестны.
А я не согласен. Причина в том, что собственность свою невозможно у нас защитить! А коррупция может быть как в + так и в - инвестициям. Если коррупция способстует стабильности и прогнозируемости, то инвестиции будут, если способствует отжатию, то нет.
Бутус это часть жидовской пропаганды.
"Аря-баря, пацанчик! Семки есть?"
Тож про "...товарооборот между странами в дальнейшем должен продолжать расти" - Вова, а точно треба?
Їхнє "Березовий сік" - одне з улюблених із цього типу морозива (заморожених соків).
Втім все одно непогана марка морозива (якщо дійсно матеріали з Біларусі, то норм).
дякувати забороні пальм
І про інші товари подібна реакція була. Бо в них же ж якість - зкріпна.
Пиво - то окрема тема. Навіть бюджетні сорти українського пива, яке в нас дворова алкашня дудлить, для кацапів - майже крафтове...
(а от нєх було нападати - і досі б їли українське)
(Бо бояра - то ще шляхетний напій для них... майже бренді...)
Зебобик стелит дорожку в таежный союз...
У внутрішній політиці Олександр Лукашенко заморозив декомунізацію та вшанування жертв сталінізму. У кожному місті Білорусі залишилися пам'ятники Леніну та іншим комуністичним вождям, радянські назви вулиць далі домінують у міський топоніміці. Лукашенко відмовився від державного статусу історичних символів Білорусі - гербу «Погоня» та біло-червоно-білого прапору. 100 років Білоруської народної республіки вшановувала опозиція, а не влада.
Олександр присягає втретє на інавгурації президента. Мінськ, 2011 рік.
Крім цього Лукашенко повернув політику русифікації, після нетривалого періоду початку 1990-х в Білорусі знову панівне місце знову зайняла російська мова, яка з ініціативи Лукашенка у 1995 році стала формально другою державною, а насправді - першою.
Білоруську мову витиснули із сфери ЗМІ, шкільництва та ВУЗів, у містах Білорусі залишилися лічені школи з білоруською мовою навчання. Тепер дедалі менше білорусів називає білоруську мову рідною, за останнім переписом 2009 року ця цифра складала 37 відсотків, ще менша цифра очікується на переписі 2019 року.
Нове покоління білорусів, яке виросло вже при Лукашенку, часто не розуміє білоруської мови, сприймає її як чужу.
Далі буде? 10 підсумків 25 років президентства Лукашенка
https://www.radiosvoboda.org/a/perzident-bilorusi-oleksandr-lukashenko/30063275.html
Для чого поєднувати кацапо-орду з поняттям Русь, до якої вони не мають ніякого відношення.
Во первых речь про частный капитал - "если в стране ходят денежные знаки, значит есть люди у которых их много".
Во вторых " ха-ха" в обратную сторону - при всей автократии Лукашенко - Украина стоит на позиций 20 ниже Беларуси в рейтинге легкости ведения бизнеса. Причина - отсутствие главенства права и коррупция.
Повторяю и подчеркиваю - хуже чем в Беларуси.
Там совок законсервований.....
Хто слухає сувору атмосферну музику - оцінять.
Vietah - Zorny Maroz U Dalinie Zimovaj Imgly (Starfrost In The Winterfog Valley)
Зоряний Мороз У Долині Зимової Імли
Kali nocz adczynjaie svaie halodnyja voczy
Ja kroczu taiemnaj scjažynaj miž zimovaj imgly
u samuju jaie szerasć
Minulaie dyhaie tut
Tut navokal jago holad
Ja ūdyhaju pah getaj zaimglionaj daliny
Jen ujaūljaiecca mjanie paham staražytnasci
Imgla razyhodzicca i ja baczu
bjaskoncuju prastoru biez zjamli i njabjesaū
jana takaja znajemaja i trapjatkaja
Bjaskoncaja prastora liedzjanyh zorak minulaga
Geta pounasć bjazmiežnasci
Aposznjaie i viecznaje padarožža paczynaiecca
Tut iznoū ja nabyvaju toie
szto bylo adarvana ad mjanie
pry maim uvasablienni ū zjamnym sviecie
(Коли ніч відкриває свої холодні очі
Я крокую таємною стежкою серед зимової імли
Просто в її сірість
Минуле дихає тут
Його холод тут всюди
Я вдихаю запах цієї імлистої долини
Він здається мені запахом древності
Імла розступається і я бачу
Нескінчений простір без землі і небес
Він такий знайомо примарний
Нескінчений простір крижаних зірок минулого
Це повнота безмежності
Остання і вічна подорож починається
Тут знову я здобуваю те
Чого був позбавлений
При моєму втіленні в земному світі)