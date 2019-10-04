 ДБР повідомило про підозру Пашинському в "справі Хімікуса". Екснардеп заявляє, що це помста Портнова

Як передає Цензор.НЕТ, у повідомленні пресслужби ДБР йдеться, що слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру народному депутату України Верховної Ради V-VIII скликань у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.

"Досудовим розслідуванням встановлено: 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом та громадянином. Під час нього народний депутат дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки "Glock 19") та вистрілив чоловіку в ліву ногу. Як наслідок, громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегневої кістки лівої ноги", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що згідно з висновком судово-медичної експертизи завдані тілесні ушкодження є тяжкими.

У ДБР повідомляють, що зараз вирішується питання про обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Кваліфікація: умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, каліцтво статевих органів, психічну хворобу або інший розлад здоров’я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину, або переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя (ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Читайте також: Луценко про інцидент з Пашинським: "Відбулися найважливіші слідчі дії. Зараз проходять останні експертизи"

У свою чергу екснардеп Сергій Пашинський на сторінці в Facebook написав:

"Сьогодні слідчі ДБР вручили мені підозру у старій справі - "справі Хімікуса", вирішується питання щодо взяття мене під варту. Переконаний, що реанімація справи та спроба посадити мене до в’язниці – це помста Портнова.

Того самого Портнова, який, на посаді заступника глави адміністрації президента Януковича забезпечував правовий беспредєл щодо учасників Революції Гідності. Того самого Портнова, який разом з Януковичем змушений був поневірятися за кордоном, втікаючи від народного гніву.

Ми стояли по різні сторони барикади. І саме мене екс-юрист Януковича вважає ледь не головною причиною своїх бід та обрав як мішень для помсти. Сьогодні Портнов знову отримав можливість впливати на правоохоронну та судову систем - фабрикувати справи, підминати під себе право і закон, переслідувати і зводити особисті рахунки. Реанімація старої справи щодо мене, - це, насамперед, помста за те, що після Революції Гідності йому довелося розпрощатися з вкраденими активами.

Що ж до звинувачень у справі, яка вже давно було закрита, але піднята новою владою на замовлення цього "юриста Януковича", можу сказати лише одне: я не жалкую, що вчинив саме так в ту ніч стосовно нападника. Упевнений у своїй правоті і законності своїх дій. Ніч, п’яний кримінальний елемент погрожує дружині, б’є тебе пляшкою по голові, - будь-який чоловік в такій ситуації зобов’язаний захищати свою родину та себе.

Боротьбу за чесне ім'я своє і своєї родини буду продовжувати, доки не буде відновлено справедливість, незважаючи на вплив портнових".

Також читайте: Суд за скаргою Тетяни Чорновол на бездіяльність ДБР у справі про розголошення Трубою таємної інформації Портнову



Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський отримав удар пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.Читайте також: Перехресний допит доводить, що версія Пашинського правильна, - адвокат



Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.



Читайте також: Перехресний допит доводить, що версія Пашинського правильна, - адвокат



Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця подій було вилучено дві гільзи.



Кримінальні провадження щодо інциденту розслідуватиме Київська обласна прокуратура. У відомстві повідомили, що нардеп Пашинський застосував проти В'ячеслава Хімікуса "Глок-19" з патронами 9 мм."На зброю був дозвіл, відповідно, її вилучено, вилучено саму зброю і патрони, і вилучено все, що мав народний депутат з цієї зброї. Зараз направлено запит з метою офіційного підтвердження видачі цієї зброї в органи, які видавали, і підтвердження дозволів, які у нього були", - заявив представник прокуратури.

Пізніше депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський заявив про закриття проти нього скандальної справи про стрілянину біля с. Хлепча.

У листопаді 2018 року поліція вручила В'ячеславу Хімікусу підозру в хуліганському нападі на народного депутата "Народного фронту" Сергія Пашинського.