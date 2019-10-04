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Все про:Пашинський (255) Портнов (110) ДБР (538)

 ДБР повідомило про підозру Пашинському в "справі Хімікуса". Екснардеп заявляє, що це помста Портнова

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру народному депутату України Верховної Ради V-VIII скликань Сергію Пашинському. Той заявляє, що це помста заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

Як передає Цензор.НЕТ, у повідомленні пресслужби ДБР йдеться, що слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру народному депутату України Верховної Ради V-VIII скликань у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.

"Досудовим розслідуванням встановлено: 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом та громадянином. Під час нього народний депутат дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки "Glock 19") та вистрілив чоловіку в ліву ногу. Як наслідок, громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегневої кістки лівої ноги", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що згідно з висновком судово-медичної експертизи завдані тілесні ушкодження є тяжкими.

У ДБР повідомляють, що зараз вирішується питання про обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Кваліфікація: умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, каліцтво статевих органів, психічну хворобу або інший розлад здоров’я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину, або переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя (ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

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У свою чергу екснардеп Сергій Пашинський на сторінці в Facebook написав:

"Сьогодні слідчі ДБР вручили мені підозру у старій справі - "справі Хімікуса", вирішується питання щодо взяття мене під варту. Переконаний, що реанімація справи та спроба посадити мене до в’язниці – це помста Портнова.

Того самого Портнова, який, на посаді заступника глави адміністрації президента Януковича забезпечував правовий беспредєл щодо учасників Революції Гідності. Того самого Портнова, який разом з Януковичем змушений був поневірятися за кордоном, втікаючи від народного гніву.

Ми стояли по різні сторони барикади. І саме мене екс-юрист Януковича вважає ледь не головною причиною своїх бід та обрав як мішень для помсти. Сьогодні Портнов знову отримав можливість впливати на правоохоронну та судову систем - фабрикувати справи, підминати під себе право і закон, переслідувати і зводити особисті рахунки. Реанімація старої справи щодо мене, - це, насамперед, помста за те, що після Революції Гідності йому довелося розпрощатися з вкраденими активами.

Що ж до звинувачень у справі, яка вже давно було закрита, але піднята новою владою на замовлення цього "юриста Януковича", можу сказати лише одне: я не жалкую, що вчинив саме так в ту ніч стосовно нападника. Упевнений у своїй правоті і законності своїх дій. Ніч, п’яний кримінальний елемент погрожує дружині, б’є тебе пляшкою по голові, - будь-який чоловік в такій ситуації зобов’язаний захищати свою родину та себе.

Боротьбу за чесне ім'я своє і своєї родини буду продовжувати, доки не буде відновлено справедливість, незважаючи на вплив портнових".

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ДБР повідомило про підозру Пашинському в справі Хімікуса. Екснардеп заявляє, що це помста Портнова 01
Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський отримав удар пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.Читайте також: Перехресний допит доводить, що версія Пашинського правильна, - адвокат

Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

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Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця подій було вилучено дві гільзи.

Кримінальні провадження щодо інциденту розслідуватиме Київська обласна прокуратура. У відомстві повідомили, що нардеп Пашинський застосував проти В'ячеслава Хімікуса "Глок-19" з патронами 9 мм."На зброю був дозвіл, відповідно, її вилучено, вилучено саму зброю і патрони, і вилучено все, що мав народний депутат з цієї зброї. Зараз направлено запит з метою офіційного підтвердження видачі цієї зброї в органи, які видавали, і підтвердження дозволів, які у нього були", - заявив представник прокуратури.

Пізніше депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський заявив про закриття проти нього скандальної справи про стрілянину біля с. Хлепча.

У листопаді 2018 року поліція вручила В'ячеславу Хімікусу підозру в хуліганському нападі на народного депутата "Народного фронту" Сергія Пашинського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152152
 
   
 Топ коментарі
 
Пашинський повинен сісти, сісти надовго і з конфіскацією.. Там ще з його "Молотами" потрібно розібратися..
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Пашинський - бандюга і рейдер ! По ньому 100 кримінальних справ заводити треба !
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Оу, чупакабру начали давить. Правильно, это чмо про сыньоносого много расскажет
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Тобто це Хімікус зупинився і стріляв, ти гнида нічого не переплутав? Думаю тебе хєроя тежчекає нагорода, десь у канаві, карма вона така.
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вуйко, оце Пашинському нічого робити окрім як по ночам з пістолем лякати дрібну уголовну шушару?..
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Пашик урод - это ты?
Ну не пались так сразу!
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Що тобі скажеш, цемент вже замішав, цеглу не пора класти, недорозвинутий?
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плешивского наконец-то берут за яйца? да не может быть?!
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хоть что нибудь, зеленский, народ ждет криминальных дел против свны, свинярчуков, кононенков, грановских и всей остальной швали, которая обманула народ, грабила, убивала и воровала! СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДОЛЖНА ВОСТОРЖЕСТВОВАТЬ!
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Народ ждёт жерт против кацапских холуев и таких как ты ******..в, а нацжены-Авакяна и Белецкого засунули себе язык в жопу и ты засунь себе и ты. А свинарчуков небыли и нет необходимо жидам было развесит хохлов и понизить рейтинг Порошенко, вот они благодаря тупарям таким как ты это и сделали.
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Не защищая эту мразь пашинского, хочется сказать Трубе, что обосрался ты парень. Как сообщают СМИ, эта тварь уже в Эмиратах на ПМЖ. Почему свинари до сих пор не сидят. Тебе все полномочий мало. Ну дала тебе Рада право на прослушку. Только ты это право будешь использовать не против олигархов, а против не угодных. Сколько существует твоя контора, а где реальные сроки чиновникам высшей категории. Только и слышно в СМИ труба возбудил дела, а дальше. А дальше как говорится, возбудился, но не кончил.
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Не переживай , облезлая крИса, никто тебя не посадит.
С такими темпами "посадок", вы все, гниды, скорее здохнете от старости, чем испугаетесь тюрьмы.
В нашей убогой стране ничего не меняется от смены власти, болото обживают всё новые и новые жабы, и снова превращают нашу страну в сплошное жабуриння.
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Короткоствол має бути у кожного адекватного громадянина України + закон на право приміняти і носити зброю. Чомусь гастролер(чорт знає звідки) Аваков вирішив,що українцям в Україні зброя не на часі.
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Все,как один , на защиту невиновного Серёжи.!Исключительный Патриот и коллега по бизнесу Пети.Не давдим в обиду святого человека!При власти он был святым и непогрешиммым!Запрвлял обороной Украины.Свободу Юрию Деточкину!!
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Говорят, что Пашинский из богом избранного БПП? Так он ангел. Как и весь этот мудозвонский блок, перекрасившийся теперь в богом избранную мудозвонскую партию ПЕС. Там все достойники достойны один другого.
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Как за попочку берут , то сразу заказ Портного . Классная отмазка у коллаборантов из БПП и НФ .
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.....не смогли ЗАЩИТИТЬ революцию достоинства ,Украину , Крым - ПОЛУЧАЙТЕ (((((
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«Плевок в лицо украинцам!»: Пашинский «сбежал» в Дубаи, в свою роскошную виллу на берегу Персидского залива.

По словам юриста, Пашинский за время пребывания у власти стал долларовым миллионером и недавно купил роскошную виллу на берегу Персидского залива.

ДБР повідомило про підозру Пашинському в "справі Хімікуса". Екснардеп заявляє, що це помста Портнова - Цензор.НЕТ 472
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Такое же вор и коррупционер как и вся соевая мразота. Честного человека в этой прогнившей дотла шобле не может быть априори!
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Передайте йому, нехай гучніше кричить про політичні переслідування й готує одіяло в вклітинку... ДБР повідомило про підозру Пашинському в "справі Хімікуса". Екснардеп заявляє, що це помста Портнова - Цензор.НЕТ 5692
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Подождем немного появления гневной статьи журналюшки Чорновол.
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этих подозрений уже всем кому не лень вручили и 0 посадок! не верю им вообще! потому что они одна ОПГ все!
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Ця мерзота вже п"ять років тюрму прогулює.Давно пора виділити шконку біля параші. ДБР повідомило про підозру Пашинському в "справі Хімікуса". Екснардеп заявляє, що це помста Портнова - Цензор.НЕТ 8416
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И все же остается главный вопрос - когда посадят соевого мародера??? Хватит уже Зеленскому угрожать, пора брать свинорошена за фаберже и с конфискацией всего награбленого отправить шоколодное чмо на нары лет на 10 минимум
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Краще собі в лоба вистрілив, менше нечисті було б на Україні...
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пашинский конечно гандон - но в этом конкретном случае он прав. Я поступил бы также.
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Странно,что эта тварь не сбежала с Украины. Наверное есть "волосатая" рука,но волосы могут сбрить... ДБР повідомило про підозру Пашинському в "справі Хімікуса". Екснардеп заявляє, що це помста Портнова - Цензор.НЕТ 9187 мы тебя ждем. Шконку уже подготовили....
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