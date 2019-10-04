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 Залишили право на оскарження підозри, терміни розслідування справи і надали НАБУ і ДБР право на прослуховування, - Монастирський про зміни в КПК

Народні депутати під час голосування у повторному другому читанні за законопроєкт 1009 про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу шукали компроміс, залишивши низку старих норм.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це розповів у кулуарах парламенту народний депутат від "Слуги народу" Денис Монастирський.

"У залі, як ви бачили, ми продовжували шукати компроміс. Зокрема, в залі ми залишили і проголосували за право оскарження підозри. Це інститут, який фактично не працює, але була позиція залу і ми залишили це право, і підозра може бути оскаржена. Ми також залишили терміни так званих фактових проваджень. Коли починається реєстрація досудових розслідувань в Єдиному реєстрі досудових розслідувань і, відповідно, слідчі мають чіткий визначений термін і час для того, щоб здійснити це розслідування. Якщо в цей час вони не вкладаються, їм необхідно продовжувати таке розслідування. Звичайно, це також було складне рішення", - зазначив нардеп.

За його словами, також залишили норму про строки розслідування справи.

"Також ми залишили те, що якщо особі вже повідомлено про підозру, має бути розслідувана справа протягом двох місяців, до трьох місяців може продовжити прокурор, а до 6 місяців і далі залишає слідчий суддя, тобто здійснюється судовий контроль", - розповів Монастирський.

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Він також розповів, що вдалося проголосувати за "додаткове право на прослушку для Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань".

"Тепер вони стоять в один ряд з органами безпеки - СБУ", - зазначив політик.

За його словами, норми про прослуховування народних депутатів прибрали з КПК.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу №1009.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152145
 
 
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ЗРАДА....порошенко нанял российского адвоката.......
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А позиция зала это как?Песики заскавучали?Так давить их надо было согласно заветам Луценчихи "Выноси козлов"!
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Опять земрази занимаются шулерством. Упоротых зебилов в стране только 20% если что.

Однак норму про скасування обов'язки правоохоронців просити у Ради дозвіл на прослуховування і обшук депутатів парламент не прийняв.

"З такими змінами в КПК, НАБУ не зможе прослуховувати і обшукувати депутатів без 226 голосів в Раді. Тобто скасування недоторканності в Конституції було популізмом і тепер нардепи не готові віддавати свій імунітет, хоча обіцяли це своїм виборцям", - сказав очільник правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін.
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ага, нашли они компромис...как нельзя было привлечь депутата за преступление без решения рады, так и сейчас нельзя..., как не было наказания за незаконное обогащение, так его никто и не вернул..., ха, они сделали нас вместе еще раз...
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очередная ЗРАДА....после обращения президента к Украинскому народу и предложения об объединении первым услышал порошенко..... я услышал а те люди которые протестуют -это их самостоятельное решение..... ЗРАДА......
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теперь понятно почему петя не на майдане. он оказывается не согласен с тем "самостоятельным" решением протестующих и "самостоятельным" решением отдельных членов его фракции. во те то поворот. как теперь прохоботы выкручиваться то будут?
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Короче это просто пшик, ничего не изменилось, неприкасаемые слуги, и всегда прикасаемые пани - всё в лучших традициях попередников. У нас каждая последующая власть хитрожопие предыдущей, в плане лапши на уши лохтората
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