 Людина свідомо продавала свою найману силу. Це був її вибір, - нардепка від СН Третьякова пропонує скасувати пільги учасникам бойових дій, які служили за контрактом

Про це заявила голова комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народна депутатка від партії "Слуга народу" Галина Третьякова в інтерв'ю АрміяInform, передає Цензор.НЕТ.
"Ми за аудит держави в цілому, зокрема пільг та соціальних виплат, які нині надають військовослужбовцям. Слід передивитися і перелік пільговиків. Якщо це був контракт, і людина свідомо йшла на отримання високого грошового забезпечення, продавала свою найману силу для того, щоб захищати країну, – це був його вибір і тільки так. Європейська практика обережно використовує пільговий механізм тоді, як ми призначаємо пожиттєве утримання і реальних пільговиків, і так званих. Маю на увазі тих, хто перебував на війні два-три дні й навіть не був "на нулі", проте теж має статус УБД і вимагає відповідного соцзахисту на рівні з тим, хто воював", - заявила нардеп.
"Купа пільг, розпорошених по законодавству, це зовсім не гарантії. Маємо відмовитися від радянських підходів, коли блага розписували на папері й не надавали де-факто у повному обсязі. Роздаючи пільги без обмежень, ми збираємо і тиснемо податками на тих, хто нині працює. Тим самим стримуємо економічний розвиток держави. Ще Маргарет Тетчер казала: "Немає жодних державних грошей, є гроші платників податків". Інтереси суспільства щодо економічного розвитку мають переважати. Ми не хочемо жити весь час в епосі тотальної бідності і не зростати", - додала Третьякова.
"Маємо намір переглянути контракти військовослужбовців з Міноборони, чітко прописати механізм соцзахисту, що надаватиме держава військовим: всі види забезпечення, розмір щомісячного грошового утримання, виплати під час переїздів родини у разі зміни місця служби, влаштування дітей у шкільні й дошкільні заклади тощо. Іншими словами, все, чим права захисника наразі відрізняються від прав цивільної особи", - додала вона.
"Тисяча гривень на день – це нормальне грошове забезпечення контрактника в наших реаліях. З точки зору споживчої корзини, тридцять тисяч гривень на місяць, для нас – це близько двох тисяч доларів у паритеті купівельної спроможності за кордоном. Коштів небагато в країні й ми маємо ранжувати пільговиків. Зрозумійте, ми не захистимо всіх. Людина свідомо йде на військову службу не для того,наприклад, щоб отримати житло. Маємо змінити конструкт. Те, що є нині,— радянське, яке треба змінити на європейське цивілізоване. Повторюю: захищати слід тільки тих, хто щось утратив на війні", - акцентувала Третьякова.
"Знаю купу людей, зокрема з добробатів, які не отримали "корочки" УБД. І вони не вимагають від держави землю, житло. Вони просто захищали Батьківщину і все. А ось до того, хто весь час вимагає від публічних фінансів якихось пільг, є питання: він узагалі хоче, щоб у нас у бюджеті з’явилися кошти, за рахунок яких ми мали б, наприклад, достойну систему охорони здоров’я? Ми почали витрачати на освіту своїх дітей, починаючи з минулого року, більше, ніж європейська практика. Це означає вектор у майбутнє. Має бути потенціал, щоб діти навчалися тут і не їхали з країни. Тому не можна весь час роздавати гроші. Просто немає такого ресурсу. Треба концентрувати ресурси на тих, кому вони найбільш необхідні, а не роздавати всім по прожитковому мінімуму, нічого не гарантуючи. Найобразливіше, що роздаємо, зокрема і тим, хто права на те не має, а "корочки" отримав. Оце варто змінювати", - додала глава профільного комітету ВР.
"Ветерани потребують не тільки пільг. Вони хочуть отримати від суспільства розуміння їхнього вкладу в захист країни. Держава має показати, що професія військового – почесна і гідна. Слід культивувати повагу до тих людей, які втратили життя, здоров’я, працездатність, а може хтось і не втратив нічого, просто повернувся живим. Я б дуже хотіла, щоб в Україні з’явилися меморіали світлої пам’яті, які надихають людей не на сльози, а викликають енергетичний запал відстоювати країну. Шана має бути для тих, хто захистив нам життя, і воно дорого вартує. А якщо вартує дорого, то його потрібно захищати в мирному житті. Зокрема і від корупції, від нав’язування неукраїнських цінностей. Це дуже важлива складова. Давайте створювати моду на гідне буття, сплачувати податки, а не вимагати весь час якихось пільг. Потрібно створювати умови, за яких ветерани намагатимуться повернутися до нормального життя і мати заробіток, жити за принципом "не хочу, щоб давали, хочу заробити й купити сам". От і все. Необхідно змінити парадигму, а це важко. Це революційний підхід, а революції, як відомо, ніколи не сприймалися всіма на "ура", - резюмувала Третьякова.
ой как за петушились защитники сраные, которые наблюдали город Краматорск исключительно в бинокли, как заквакали в страхе, что отберут льготы за то, что они не совершали и за то, где они не были..., настоящие защитники вынуждены проходить семь кругов ада, чтобы получить тот статус убд..., но есть некоторые чины, жены чинов, их любовницы, которые получили убд, как подарок за "заслуги"..., я бы их лично убивала...
04.10.2019 15:28
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СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Президент россии владимир путин верит, что украинский лидер владимир зеленский хочет урегулировать ситуацию
вна донбассе, а если он сделает это, то утвердится как честным и мужественный политик.
Он подчеркнул, что люди ждут решения этого вопроса
нав Украине.
"И если у него хватит политического мужества, сил довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный, способный добиваться принятых решений. Я думаю, что он искренне хочет это сделать, это его искреннее убеждение, стремление во всяком случае. Сможет он это сделать или нет, сможет ли он противостоять тем, кто против этого процесса, мне сейчас трудно сказать. Но мы видим, конечно, определенные колебания. Это неизбежно: он должен искать какие-то компромиссы, должен договариваться со всеми членами общества, со всем народом, каких бы взглядов они не придерживались. Но все-таки надо выполнять свои предвыборные обещания, данные большинству украинского народа", - добавил путин.
https://ria.ru/20191003/1559415020.html
А теперь в комментарии приглашаются достойные люди с увлекательным рассказом о том, что именно Порошенко был партнером путина.
государство чинуш-барыг с слугами не пойми чего.
"Коли країна в небезпеці, вони кличуть добровольців, бо контрактники пропали і сказали, що вони йшли в в/ч в доміно грати а не воювати, коли небезпека минула зьявились контрактники і кажуть а де наші пільги."
Треба глянути правді в очі, що з нами щось серйозно не так. Ми, як ті алконавти, не помічаємо проблему є в нас самих. Як наслідок, ми все чекаємо нових правителів з казок, яких ніколи не буде.
эта овца только озвучила позицию нынешней власти - ждут реакцию социума
Ни к чему не призываю, кроме обретения этими зеизбранниками здравого смысла.
Зеленскиймы. А чо?!
Перечислить их "достижения" можно, но вот лишь самие вопиющие - голодомор, ГУЛАГ, 2 мировая. А члениницы получают льготы. За что???
хтось ніхто з зебілів не хоче тих грошей...
скотиняки...
немцы заняли украинское село, согнали жителей и заставили копать большую яму
затем в яму загнали местных евреев и приказали украинцам закопать их заживо
украинцы оказались - мол, соседи и т.п.
тогда немцы вывели евреев из ямы, загнали туда украинцев, и приказали евреям закопать их заживо
евреи принялись за работу, но когда украинские головы уже едва торчали из-под земли, украинцев вывели - а евреев загнали в яму, на сей раз окончательно
комментаторы считают, что немцы проявили особый, садистский цинизм
а я почему-то думаю, что немцы со свойственной им жёсткой воспитательной методикой показали украинцам, кого они спасают..
https://storage.realist.online/tilda/galina-tretyakova-pensiyu-budem-poluchat-vse-menshe/page968780.html
А как в других странах относятся к ветеранам? Например, в Финляндии после войны ветеранам тоже начали платить пенсии. Но, эти пенсии были довольно маленькие и на них нельзя было прожить - поэтому, естественно, приходилось работать. Если было ранение или увечие, то соответственно, пенсия была больше, но все равно, этих денег не хватало. Финляндия довольно бедная страна и денег в бюджете, просто не было. Но, самая главная помощь была в другом - государство бесплатно давало ветеранам землю и помогало со стройматериалами и кредитами. А это, стоит "оффигенных" денег. Благодаря этому, многие из ветеранов построили себе нормальные дома и сильно улучшили свой уровень жизни. Хотя, сейчас эти дома кажуться маленькими, но тогда это было круто. Типичный дом - это, 2-3 комнаты с жилой площадью 50 - 80м (есть и больше), плюс на чердаке можно сделать комнату 30м, если его утеплить. Также есть подвал, в полный рост, под домом. В интернете можно увидеть, если набрать слово "дом фронтовика" - rintamamiestalo
Зєбіли, ви ЦЕ "сделали"