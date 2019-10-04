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Все про:ветерани (386) ВР (5852) пільги (76) соцдопомога (54) УБД (51) Третьякова Галина (4)

 Людина свідомо продавала свою найману силу. Це був її вибір, - нардепка від СН Третьякова пропонує скасувати пільги учасникам бойових дій, які служили за контрактом

Представники "Слуги народу" планують ініціювати аудит пільг і соціальних виплат, які зараз надають військовослужбовцям.

Про це заявила голова комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народна депутатка від партії "Слуга народу" Галина Третьякова в інтерв'ю АрміяInform, передає Цензор.НЕТ.

"Ми за аудит держави в цілому, зокрема пільг та соціальних виплат, які нині надають військовослужбовцям. Слід передивитися і перелік пільговиків. Якщо це був контракт, і людина свідомо йшла на отримання високого грошового забезпечення, продавала свою найману силу для того, щоб захищати країну, – це був його вибір і тільки так. Європейська практика обережно використовує пільговий механізм тоді, як ми призначаємо пожиттєве утримання і реальних пільговиків, і так званих. Маю на увазі тих, хто перебував на війні два-три дні й навіть не був "на нулі", проте теж має статус УБД і вимагає відповідного соцзахисту на рівні з тим, хто воював", - заявила нардеп.

"Купа пільг, розпорошених по законодавству, це зовсім не гарантії. Маємо відмовитися від радянських підходів, коли блага розписували на папері й не надавали де-факто у повному обсязі. Роздаючи пільги без обмежень, ми збираємо і тиснемо податками на тих, хто нині працює. Тим самим стримуємо економічний розвиток держави. Ще Маргарет Тетчер казала: "Немає жодних державних грошей, є гроші платників податків". Інтереси суспільства щодо економічного розвитку мають переважати. Ми не хочемо жити весь час в епосі тотальної бідності і не зростати", - додала Третьякова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада утворила тимчасову спецкомісію з питань правового статусу ветеранів

"Маємо намір переглянути контракти військовослужбовців з Міноборони, чітко прописати механізм соцзахисту, що надаватиме держава військовим: всі види забезпечення, розмір щомісячного грошового утримання, виплати під час переїздів родини у разі зміни місця служби, влаштування дітей у шкільні й дошкільні заклади тощо. Іншими словами, все, чим права захисника наразі відрізняються від прав цивільної особи", - додала вона.

"Тисяча гривень на день – це нормальне грошове забезпечення контрактника в наших реаліях. З точки зору споживчої корзини, тридцять тисяч гривень на місяць, для нас – це близько двох тисяч доларів у паритеті купівельної спроможності за кордоном. Коштів небагато в країні й ми маємо ранжувати пільговиків. Зрозумійте, ми не захистимо всіх. Людина свідомо йде на військову службу не для того,наприклад, щоб отримати житло. Маємо змінити конструкт. Те, що є нині,— радянське, яке треба змінити на європейське цивілізоване. Повторюю: захищати слід тільки тих, хто щось утратив на війні", - акцентувала Третьякова.

"Знаю купу людей, зокрема з добробатів, які не отримали "корочки" УБД. І вони не вимагають від держави землю, житло. Вони просто захищали Батьківщину і все. А ось до того, хто весь час вимагає від публічних фінансів якихось пільг, є питання: він узагалі хоче, щоб у нас у бюджеті з’явилися кошти, за рахунок яких ми мали б, наприклад, достойну систему охорони здоров’я? Ми почали витрачати на освіту своїх дітей, починаючи з минулого року, більше, ніж європейська практика. Це означає вектор у майбутнє. Має бути потенціал, щоб діти навчалися тут і не їхали з країни. Тому не можна весь час роздавати гроші. Просто немає такого ресурсу. Треба концентрувати ресурси на тих, кому вони найбільш необхідні, а не роздавати всім по прожитковому мінімуму, нічого не гарантуючи. Найобразливіше, що роздаємо, зокрема і тим, хто права на те не має, а "корочки" отримав. Оце варто змінювати", - додала глава профільного комітету ВР.

Також читайте: Комітет ВР розгляне в понеділок законопроєкти про присвоєння статусу УБС добровольцям, формування яких не увійшли до силових структур

"Ветерани потребують не тільки пільг. Вони хочуть отримати від суспільства розуміння їхнього вкладу в захист країни. Держава має показати, що професія військового – почесна і гідна. Слід культивувати повагу до тих людей, які втратили життя, здоров’я, працездатність, а може хтось і не втратив нічого, просто повернувся живим. Я б дуже хотіла, щоб в Україні з’явилися меморіали світлої пам’яті, які надихають людей не на сльози, а викликають енергетичний запал відстоювати країну. Шана має бути для тих, хто захистив нам життя, і воно дорого вартує. А якщо вартує дорого, то його потрібно захищати в мирному житті. Зокрема і від корупції, від нав’язування неукраїнських цінностей. Це дуже важлива складова. Давайте створювати моду на гідне буття, сплачувати податки, а не вимагати весь час якихось пільг. Потрібно створювати умови, за яких ветерани намагатимуться повернутися до нормального життя і мати заробіток, жити за принципом "не хочу, щоб давали, хочу заробити й купити сам". От і все. Необхідно змінити парадигму, а це важко. Це революційний підхід, а революції, як відомо, ніколи не сприймалися всіма на "ура", - резюмувала Третьякова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152133
 
   
 Топ коментарі
 
И вообще

"я тебя туда не посылала"
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Если руководствоваться таким принципом, можно и льготы депутатов/министров/президентов разом отменить.
Или они несознательно вызвались работать?
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Я помню, как весной 14 года, сознательно пошёл продавать свою наёмную силу)))
Платили аж 800 гривен))) Вот это я разбогател)
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ой как за петушились защитники сраные, которые наблюдали город Краматорск исключительно в бинокли, как заквакали в страхе, что отберут льготы за то, что они не совершали и за то, где они не были..., настоящие защитники вынуждены проходить семь кругов ада, чтобы получить тот статус убд..., но есть некоторые чины, жены чинов, их любовницы, которые получили убд, как подарок за "заслуги"..., я бы их лично убивала...
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Людина свідомо продавала свою найману силу. Це був її вибір, - нардепка від СН Третьякова пропонує скасувати пільги учасникам бойових дій, які служили за контрактом - Цензор.НЕТ 9589 Hanka Panyanka

ой как за петушились защитники сраные, которые наблюдали город Краматорск исключительно в бинокли, как заквакали в страхе, что отберут льготы за то, что они не совершали и за то, где они не были..., настоящие защитники вынуждены проходить семь кругов ада, чтобы получить тот статус убд..., но есть некоторые чины, жены чинов, их любовницы, которые получили убд, как подарок за "заслуги"..., я бы их лично убивала...
04.10.2019 15:28
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путин поддержал зеленского

СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Президент россии владимир путин верит, что украинский лидер владимир зеленский хочет урегулировать ситуацию в на донбассе, а если он сделает это, то утвердится как честным и мужественный политик.

Он подчеркнул, что люди ждут решения этого вопроса на в Украине.

"И если у него хватит политического мужества, сил довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный, способный добиваться принятых решений. Я думаю, что он искренне хочет это сделать, это его искреннее убеждение, стремление во всяком случае. Сможет он это сделать или нет, сможет ли он противостоять тем, кто против этого процесса, мне сейчас трудно сказать. Но мы видим, конечно, определенные колебания. Это неизбежно: он должен искать какие-то компромиссы, должен договариваться со всеми членами общества, со всем народом, каких бы взглядов они не придерживались. Но все-таки надо выполнять свои предвыборные обещания, данные большинству украинского народа", - добавил путин.
https://ria.ru/20191003/1559415020.html

А теперь в комментарии приглашаются достойные люди с увлекательным рассказом о том, что именно Порошенко был партнером путина.
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Чем больше читаю про несущих хрень ("слуги народа") тем больше убеждаюсь в том, что они пришли пересидеть (посидеть) в теплом месте (погреть свой зад в кожаном кресле), получить хорошую зарплату (+ всякие доплаты), получить льготы (на будущее; поинтересуйтесь пенсией у так называемых слуг народа), получить преференции в будущем и срать они хотели на всех нас (Вас) ... мадам Третьякова Г. несет чушь - пусть поедет на передок и побудет там пару ротаций на нуле, пусть пожрет "еду", потому что под обстрелами не успели (или не смогли) закинуть нормальной еды на склад ... пусть не поспит пару ночей под свистом пуль и вогов ... и вот тогда, я так думаю, она может быть поймет, что УБД просто так не давалось ... а то что УБД получили куча ментов, которые и близко не стояли на передке, так пусть она ими и занимается, лишает их жирного куска хлеба с маслом ... это все мне напомнило, как мы получали участника ликвидации на ЧАЭС, кстати говоря до сих пор его у меня нет, хотя были там в самый первый месяц ... в списках меня нет, я там был, но меня - нет! и поэтому ребят (с передка) буду защищать от таких уродов ... наболело!
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Ну, начните со льгот чинушам и бывшим ментам и прокурорам. Но вы ж хотите именно военных унизить! Твари вы зеленые!
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Лучше с умным потерять чем с дураком найти. По мне Анархия эфективней в управлении чем
государство чинуш-барыг с слугами не пойми чего.
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справи дійсно невтішні, ситуація трохи краща ніж у 2014 році. Є два варіанти, або чекати поки зелена наволоч здасть Україну путіну або почати діяти, військових народ підтримає.
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А яка різниця між УБД того,хто служив по мобілізації і того, хто був на контракті.якщо вони обидва воювали?
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А скільки цих, хто служив за контрактом, голосували за зелю! Бачили очі, що купували.
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поясняю за свою бригаду за зелю голосовали контрактосы с 2016 года в строю которые в основном ну и аватары которых списать не удаётся до сих пор Людина свідомо продавала свою найману силу. Це був її вибір, - нардепка від СН Третьякова пропонує скасувати пільги учасникам бойових дій, які служили за контрактом - Цензор.НЕТ 4547
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****, пойди и продай свою рабсилу, пошла нах на панель
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Все правильно говорит бабенка!!!Тысячи "защитников" не бывшие даже на "нуле" просидевшие по 3 мес.на телефонах,узлов связи- Крамматорска,Часов Яра итд, имеют УБДэшки и пожизнкннве льготы!..С каких херов?!..Это реальный плевок в тех, кто реально кровью и костями защищал нашу Родину на передовых!!
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Разговор идет не о праве отдельных людей на льготы, а вообще о льготах для УБД. Не о льготах для депутатов, или для судей, или для женщин, а именно УБД.
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А тебя уже зажрал бесплатный проезд в троллейбусе и скидка 75% на газик? Сходи и ты в Часовом Яру посиди, пол годика.
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Ну так це хіба привід відміняти пільги і тим, хто якраз кров'ю захищав Україну? Хай тоді вибірково дають пільги, нащо ж усім скасовувати???
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Все давно понятно - обещаных инвестиций этой власти никто не даст, а денег брать негде и будут экономить на всём и всех, кроме себя... Людина свідомо продавала свою найману силу. Це був її вибір, - нардепка від СН Третьякова пропонує скасувати пільги учасникам бойових дій, які служили за контрактом - Цензор.НЕТ 2227
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"Коли країна в небезпеці, вони кличуть Бога та солдата. Коли небезпека минула, про Бога забувають, а солдата засуджують." Августо Піночет
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В случае с Украиной вышло:
"Коли країна в небезпеці, вони кличуть добровольців, бо контрактники пропали і сказали, що вони йшли в в/ч в доміно грати а не воювати, коли небезпека минула зьявились контрактники і кажуть а де наші пільги." Людина свідомо продавала свою найману силу. Це був її вибір, - нардепка від СН Третьякова пропонує скасувати пільги учасникам бойових дій, які служили за контрактом - Цензор.НЕТ 8593
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Були в нас і контрактники в підрозділі за літо 2015 із чотирьох загинувших при розмінуванні озм72 біля Станиці Луганської двоє були контрактники.
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Тогда он не будет плакать, что его лишили 50% от стоимости проезда в общественном транспорте. Напомню Вам что после ВОВ льготами пользовались только инвалиды, а не 50% населения страны.
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Добре ця усраільська прошмонда , ветеранів захищає !😆 А їй ще за це , і платять заробітну плату ,плюс льготи !😈
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Убеждаюсь в правдивости слов:революцию придумывают романтики,делают фанатики,а ее плодами пользуются различные мрази
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больная логика какая-то насчет контрактников
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Схоже, що демотивація військових, це один з пріоритетних напрямків роботи СН.
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Не те слово. Останнім часом, все більше здається, що нова влада втілює в реальність путінські методички щодо України, як недодержави. Щоб кожен Українець через ненависть і недовіру до владних оранів ненавидів і саму Україну.
Треба глянути правді в очі, що з нами щось серйозно не так. Ми, як ті алконавти, не помічаємо проблему є в нас самих. Як наслідок, ми все чекаємо нових правителів з казок, яких ніколи не буде.
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Ясно! Мєнтів, прокурорських, різноманітних комсомольців з партійних осередків зробили "ветеранами АТО". Тепер кажуть, що меду на всіх не вистачить. І пропонують, кількість пільговиків скорочувати за рахунок ПРОФЕСІЙНИХ ВІЙСЬКОВИХ.
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Я могу сказать только одно: ЗЕБИЛЫ!!!
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Человек сознательно продавал свою наемную силу. Это был его выбор, - нардеп от СН Третьякова предлагает отменить льготы участникам боевых действий, служившим по контракту
эта овца только озвучила позицию нынешней власти - ждут реакцию социума
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я проти усих пільг. все це повино вирішувати платня. тому, що за усі чиїсь пільги платить хтось. А взагалі на усих різних пільгах дехто добряче заробляє. Треба людям платити нормально у тому числі і військовим
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Интересно, эта мадам не боится, что если эти слуги примут такой закон, то народ их сожжет вместе с их радой еще до того, как они начнут торговать землёй?
Ни к чему не призываю, кроме обретения этими зеизбранниками здравого смысла.
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Им не торговать землей нужно, а тренироваться быть ближе к земле. Могилу себе выкопать...
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Другими словами, эта конченная курица назвала наших защитников банальными заробитчанамы? Да уж, тут даже слово "зедебилка" для нее выглядит комплиментом.
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Потрібно перевірять , таких вояк, як син Парашенка і йомуподібних ! А це сучище , до захисників хоче доколупаться!😈
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6-го Кто в Украине выходите на Майдан Людина свідомо продавала свою найману силу. Це був її вибір, - нардепка від СН Третьякова пропонує скасувати пільги учасникам бойових дій, які служили за контрактом - Цензор.НЕТ 3619 это уже перебор красная линия , то амнистия лугандонским уродам , теперь льготы военным, вас просто сливают Людина свідомо продавала свою найману силу. Це був її вибір, - нардепка від СН Третьякова пропонує скасувати пільги учасникам бойових дій, які служили за контрактом - Цензор.НЕТ 3619
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А ти сиди тихенько , бо розхитаїш човна , і втоплять !😈
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Бене ж нужно платить, а нечем. Вот с ветеранов и Армии и возьмут.
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На льготы УБД денег нет, а на 2 млрд для Коломойского - есть.
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Вустами цієї тварі промовляють Зєля і богданчик.
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Значит всех сапаров содержать по формуле штанмайера денег хватает, а на ветеранов деньги найти не могут?!!!
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все правильно сказала страна льготников. бездельников- дякул Контракт закончился и марш на работу устраиваться .
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Ці зелені московські воші Моніки скоро будуть хотіти садити всіх хто учасник АТО. Дограєтест, зелені воші, шо вас народ розіпне на майдані!
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Зеленый "голубь мира" и его слуги будут хорошим украшением новогодней ЙОЛКИ!
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Ви почитайте тільки хто ця сєпарша Третьякова, вівця на путіна працює!
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Формулировка так себе... Знаю многих ментов и СБУшников, которые за 2-3 недели на блокпостах(ну очень далеко от нулей) получили УБД, как и парни которые месяцами оттуда не вылазили...
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Так это вопрос к комиссии, почему они дали им УБД.
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Звичайно відмінити всі пільги для військових. Пільги мають бути лише для зебілів, бо вони хворі на голову (а хворим треба допомагати).
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*****, а може трохи льготи своїм дармоїдам з верховної зради запропонуєш зняти?
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бабы выкрашенные в красный предупреждают . как растения.грибы и земноводные - МЫ Вонючие и Ядовитые !
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Партия "Слуга народа" ватно - колорадское кодло ,которая пытается действовать более завуалировано и скрытно чем "рыги",ОПЗЖ там всякие ,но по сути являясь точно тем же.СЛУГА НАРОДА=ПАРТИИ РЕГИОНОВ и наследникам ОПЗЖ и т.д..
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Гнусная позиция мерзкой крысы-чиновницы. Зависть к чужим лькотам (зачастую на уровне условных) плюс непонимание (если даже не умышленное вредительство!)
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Правильно, а сэкономленные средства перенаправить на льготы "повстанцам ДНР", они ж такие украинцы, как и Зеленский мы. А чо?!
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Военные , Атошники . Волонтеры обязаны сжечь дом , машину или покалечить эту тетку за такие заявления ! Если нет . то не говорите ,что - атошники этого не потерпят , атошники прийдут и всем дадут пи ды .не простят . Но это или дети или женщины конечно же .так пишут .
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Если мадам говорит с такой точки зрения, то ПОЧЕМУ вчерашние членинцы каммунистическай партии сатаны получают льготы и по СЕЙ день???
Перечислить их "достижения" можно, но вот лишь самие вопиющие - голодомор, ГУЛАГ, 2 мировая. А члениницы получают льготы. За что???
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добровольці перейшли на контракт...рідних хтось мусить годувати...
хтось ніхто з зебілів не хоче тих грошей...
скотиняки...
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в Сети проскользнуло воспоминание очевидца
немцы заняли украинское село, согнали жителей и заставили копать большую яму
затем в яму загнали местных евреев и приказали украинцам закопать их заживо
украинцы оказались - мол, соседи и т.п.
тогда немцы вывели евреев из ямы, загнали туда украинцев, и приказали евреям закопать их заживо
евреи принялись за работу, но когда украинские головы уже едва торчали из-под земли, украинцев вывели - а евреев загнали в яму, на сей раз окончательно
комментаторы считают, что немцы проявили особый, садистский цинизм
а я почему-то думаю, что немцы со свойственной им жёсткой воспитательной методикой показали украинцам, кого они спасают..
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Руководитель общественной организации крупнейших страховщиков страны Галина Третьякова, (58 лет) поменяла рынок страхования, на котором проработала больше 25 лет, на мандат законотворца
https://storage.realist.online/tilda/galina-tretyakova-pensiyu-budem-poluchat-vse-menshe/page968780.html
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Ну это он врет. У участников АТО очень много льгот.
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да. Количество идиотов (идиоток) в теперишней Раде - на рекордно большом уровне. Тищенко, Кива, теперь єта ************. и, на сколько видно, в лидерах - зе команда. как там - набирали кандидатов в депутаты в интернете?
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Ты идиот, а они предатели их пора уже гнать иначе будет поздно.
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я шось так і догадувався на рахунок атовців
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Деньги для лугандонии есть, а вот для собственных ветеранов уже нету. Это давно предсказанный шаг и он очень четко отражает тенденцию. Произошел сговор и предательство на государственном уровне и теперь все это воплощается в жизнь - все пазлы (падлы) точно ложатся в лунки в строго-определенной последовательности. А это уже признак системы и заранее спланированных действий.

А как в других странах относятся к ветеранам? Например, в Финляндии после войны ветеранам тоже начали платить пенсии. Но, эти пенсии были довольно маленькие и на них нельзя было прожить - поэтому, естественно, приходилось работать. Если было ранение или увечие, то соответственно, пенсия была больше, но все равно, этих денег не хватало. Финляндия довольно бедная страна и денег в бюджете, просто не было. Но, самая главная помощь была в другом - государство бесплатно давало ветеранам землю и помогало со стройматериалами и кредитами. А это, стоит "оффигенных" денег. Благодаря этому, многие из ветеранов построили себе нормальные дома и сильно улучшили свой уровень жизни. Хотя, сейчас эти дома кажуться маленькими, но тогда это было круто. Типичный дом - это, 2-3 комнаты с жилой площадью 50 - 80м (есть и больше), плюс на чердаке можно сделать комнату 30м, если его утеплить. Также есть подвал, в полный рост, под домом. В интернете можно увидеть, если набрать слово "дом фронтовика" - rintamamiestalo
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Для нее есть одно слово нет два конченная су.а на передок ее на пару дней обосрет всю местность от страха кобылка
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Abo svidomi gromadjani Ukraini negaino znosjat czju vladu pereveretniv i zakopujut oh u lisoposadkah abo voni zrujnujt Ukrainu...
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Навіть коментувати немає бажання бо крім нецензурних слів на адресу "слуг урода" більше нічого на думку не приходить.

Зєбіли, ви ЦЕ "сделали"
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льготи нада отмєнять - ВСЄМ!!! от прізідента до інваліда дєтства. Соцпомощь токмо адрєсная!
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