 У протестувальників під моїм офісом своє пояснення "формули Штайнмаєра", воно відрізняється від реального, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це журналістам сказав Президент України Володимир Зеленський у Житомирі.

"Я розумію, чому вони це роблять, - у них є своє пояснення "формули Штайнмаєра", воно відрізняється від реального, що саме мається на увазі. Я вже пояснив, і мені здається, що там все предметно, спокійно, є для кожної людини", - сказав Зеленський.

Відповідаючи на запитання про те, чи є в нього гарантії з боку РФ, що будуть відведені війська з російсько-українського кордону, Зеленський ухилився від прямої відповіді і додав, що "питання будуть вирішуватися на зустрічі нормандського формату".

Нагадаємо, вчора Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і пояснив останні дії влади щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Зокрема, він пояснив, що означає "страшилка" останніх тижнів - "формула Штайнмаєра".

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