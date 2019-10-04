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 У протестувальників під моїм офісом своє пояснення "формули Штайнмаєра", воно відрізняється від реального, - Зеленський

Активісти, які протестують під будівлею Офісу Президента України, мають власне пояснення "формули Штайнмаєра", яке відрізняється від реального.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це журналістам сказав Президент України Володимир Зеленський у Житомирі.

"Я розумію, чому вони це роблять, - у них є своє пояснення "формули Штайнмаєра", воно відрізняється від реального, що саме мається на увазі. Я вже пояснив, і мені здається, що там все предметно, спокійно, є для кожної людини", - сказав Зеленський.

Відповідаючи на запитання про те, чи є в нього гарантії з боку РФ, що будуть відведені війська з російсько-українського кордону, Зеленський ухилився від прямої відповіді і додав, що "питання будуть вирішуватися на зустрічі нормандського формату".

Нагадаємо, вчора Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і пояснив останні дії влади щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Зокрема, він пояснив, що означає "страшилка" останніх тижнів - "формула Штайнмаєра".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152132
 
 
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потому что веры нет тупому малоросу
У протестующих под моим офисом свое объяснение "формулы Штайнмайера", оно отличается от реального, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4966
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Формула , которой нет. Брякнул немец устно...теперь все стороны трактуют так как им выгодно. Ублюдки ордло вообще сказали что Украина не получит контроля над границей.
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так может не надо было немцу брякать? сейчас бы этого всего не было.

Ну а макак с лднр никто всерьез не воспринимает, сейчас бы еще Жирика слушать, мало ли что скажут
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дык говорят что с ними жить потом одной страной, мышебратья, анежинашилюди т.п.
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Беда в том, что она как раз есть - вчера Пристайко демонстрировал 3 печатных страницы. Но, млин, никто ж ее так и не дал почитать, и каждый выдумывает свое. А наш Зетамада вместо того, чтобы объяснить, только напускает больше тумана "верьте мне, зрады не будет".
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мой покойный дед говорил: деточка, кода тебя говорят не волнуйся - уже начинай волноваться!
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Да забейся уже, моника вонючая -жену с детьми вывози
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Просто Зечмо обосралось и хочет Петра измазать своим дерьмом!
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Ви що, не слухали, що сказало це чмо? Він сказав, що імплементацію формули Штанмайера три роки тому почав Порошенко. І запитав, він же не був зрадником?
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а хто подписывал в минске сдачу дапа,иловайска,дебальцево?
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Вот дадим тебе РЕАЛЬНЫЙ пендель под сраку.
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Ну хоть не как петюня протестующих агентами кремля и предателями родины не назвал...... Хоть какое то достижение!
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Аха, и про будку тактично поджал губы... просто в тексте этого не было. Смотрю на Веталя, мэра Куйива - он говорит с экрана в режиме беседы или монолога, не заглядывая в шпаргалку... а это чучело от сценария ни на йоту... редко когда глаз кошерный поднимет... а жиденок ведь насмехался над Витасиком... ну? И кто здесь тупой???
Зебилоиды, почему из всех своих овец вы выбрали паршивую?
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Типо зебилы гиганты мысли... похоже это лучший из них.
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Штанмайеру потом придется если что то пойдет не так по новой отстаивать суверенитет Украины? Или протестующим? Понимальщик великий,давно по сцене прыгал ? А тут вишь политиком стал а все остальные не понимают
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Капитуляция, остается капитуляцией и не важно, какой формулой ее называть.
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так сделай ролик где на бумажке будет написана формула, а то её никто не видел
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Вчера оно путиным на рояле играло, а сегодня торгует суверенитетом Украины. 🤦🏼‍♂️
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А почему у всех свое объяснение??? Да потому,что никому не показали, что же на самом деле подписали. Клоун может все что угодно говорить.. А вы опубликуйте полный текст, который подписали.. Слабо??
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Думаешь, он сам-то видел текст или, хотя бы, знает, о чем речь??? У этого гэвэлыка ума, что мяса в вокзальном беляше в киоске "У Галины"...
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А главсвын на пэтропутч ходить?
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У протестующих -формула Швайнмайера: в час по сто гривен
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До нього не доходить.Майдан внятно пояснить.
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