 Засуджений у Білорусі український журналіст Шаройко повернувся до України

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.
"Український журналіст Павло Шаройко на Батьківщині! У 2012-2014 роках Павло працював кореспондентом агентства УНІАН у Мінську, а з 2015 року – на "Українському радіо". У своїх матеріалах він висвітлював роботу тристоронньої контактної групи, а також писав про зниклого Павла Гриба. Був затриманий білоруськими правоохоронними органами два роки тому, а 19 лютого 2018 року – засуджений Верховним судом Республіки Білорусь до позбавлення волі строком на 8 років за нібито шпигунство. У результаті перемовин двох Президентів – Володимира Зеленського та Олександра Лукашенка – Павла повернуто додому. Робота зі звільнення громадян України – триває!" - розповіла Денісова.
"Ще один український в'язень, журналіст Павло Шаройко, засуджений у Білорусі до 8 років (ув'язнення. - Ред.), був помилуваний і вже вдома в Україні!" - повідомив президент України Володимир Зеленський.
Павло Шаройко був затриманий співробітниками КДБ Білорусі 25 жовтня 2017 року в Мінську і звинувачено у створенні в Білорусі шпигунської мережі з-поміж громадян країни, "які за грошову винагороду виконували його завдання зі збору інформації розвідувального характеру у військово-політичній сфері".
20 листопада КДБ Білорусі офіційно заявив, що українського журналіста Шаройка затримано за шпигунство, а радника посольства України оголошено персоною нон-грата.
12 лютого 2018 року стало відомо, що в Білорусі вже призначили судове засідання у справі Шаройка.
23 травня стало відомо, що Верховний суд Білорусі засудив кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка до понад восьми років позбавлення волі, звинувативши в шпигунстві.
і хто буде настипний, за якого ми платитемимо суверенітетом ?
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Я все больше верю, что мир реально возможен.
двічі-один раз кацапам,а вдруге-білорусам!Такого допустити вже не можна-всі на Майдан з вимогою "Ні-Капітуляції!"
Да и то только благодаря захваченному нашими спецами в ОРДЛО Цемаху.
Операция по его захвату готовилась больше года и началась тогда, когда ваш Зюзик еще во всю кривлялся на сцене и даже не представлял, что станет президентом Украины.
У вас, видимо, очень короткая память, если вы тут задаёте такие вопросы
Для любителей русского мира точно не так, как им хотелось бы.
а ***** еще наберет заложников!
Зеленский на встрече с Лукашенко: Горжусь тем, что наши народы ментально близки. (с)
Лукашенко заявил, что Киев уже никогда не вернет Крым
Лука хватает и отпускает только тех украинцев, кого ему укажет *****.
*****, как высянилось, бизнес-пертнер Моники Зеленски.
Так что все логично. ***** отдает ватной Монике Зеленски то, что отказывался отдавать вражеским биндерофцам. А взамен всего-лишь возвращение в русский мир.