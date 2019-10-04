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Все про:Денісова (374) Шаройко Павло (27)

 Засуджений у Білорусі український журналіст Шаройко повернувся до України

Український журналіст Павло Шаройко повернувся до України.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"Український журналіст Павло Шаройко на Батьківщині! У 2012-2014 роках Павло працював кореспондентом агентства УНІАН у Мінську, а з 2015 року – на "Українському радіо". У своїх матеріалах він висвітлював роботу тристоронньої контактної групи, а також писав про зниклого Павла Гриба. Був затриманий білоруськими правоохоронними органами два роки тому, а 19 лютого 2018 року – засуджений Верховним судом Республіки Білорусь до позбавлення волі строком на 8 років за нібито шпигунство. У результаті перемовин двох Президентів – Володимира Зеленського та Олександра Лукашенка – Павла повернуто додому. Робота зі звільнення громадян України – триває!" - розповіла Денісова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко готовий помилувати українського журналіста Шаройка в обмін на затриманого в Україні білоруса Політику

"Ще один український в'язень, журналіст Павло Шаройко, засуджений у Білорусі до 8 років (ув'язнення. - Ред.), був помилуваний і вже вдома в Україні!" - повідомив президент України Володимир Зеленський.

Засуджений у Білорусі український журналіст Шаройко повернувся до України 01
Засуджений у Білорусі український журналіст Шаройко повернувся до України 02

Павло Шаройко був затриманий співробітниками КДБ Білорусі 25 жовтня 2017 року в Мінську і звинувачено у створенні в Білорусі шпигунської мережі з-поміж громадян країни, "які за грошову винагороду виконували його завдання зі збору інформації розвідувального характеру у військово-політичній сфері".

20 листопада КДБ Білорусі офіційно заявив, що українського журналіста Шаройка затримано за шпигунство, а радника посольства України оголошено персоною нон-грата.

12 лютого 2018 року стало відомо, що в Білорусі вже призначили судове засідання у справі Шаройка.

23 травня стало відомо, що Верховний суд Білорусі засудив кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка до понад восьми років позбавлення волі, звинувативши в шпигунстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152129
 
 
 Топ коментарі
 
зебилы во всем видят божественную сущность ЗЕленой сопли.
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і що ми віддали за нього ?
і хто буде настипний, за якого ми платитемимо суверенітетом ?
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і що ми віддали за нього ?
і хто буде настипний, за якого ми платитемимо суверенітетом ?
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поміняти вбивцю на 18-ти річного спермотоксикозного дибіла,журналіста на шпійона....ох*єнні чєнджі.... Засуджений у Білорусі український журналіст Шаройко повернувся до України - Цензор.НЕТ 1216
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пол донбаса и крым🤣
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какая у вас з/п за посты, просто интересно? как не открою любую тему - ваш пост
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Все проблемы с пленными, что петюня не мог решить, Зеля решает играючи!
Я все больше верю, что мир реально возможен.
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зебилы во всем видят божественную сущность ЗЕленой сопли.
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Реально один из величайших лидеров современного мира!
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сразу видно, что у тебя черный пояс по "подлизингу и "жопочмокингу"..
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Зелох, ты вообще в курсе, почему разумные люди, не ведут переговоры с террористами которые захватывают людей?
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Навпаки!Зебіли прямо рила в клітках поросячих вже порозривали верещать:"Це не зрада- це зрада зрадная!Нова влада продала Україну
двічі-один раз кацапам,а вдруге-білорусам!Такого допустити вже не можна-всі на Майдан з вимогою "Ні-Капітуляції!"
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Те, кому кацапы не враги, а мышебратья, верят. Да.
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не плохо бы "играючи" начать решать экономические проблемы..да видать не срослось..
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При Порошенко освободили и обменяли более трех тысяч наших пленных и заложников, в том числе и из России. При Зеленском пока поменяли только тридцать человек.
Да и то только благодаря захваченному нашими спецами в ОРДЛО Цемаху.
Операция по его захвату готовилась больше года и началась тогда, когда ваш Зюзик еще во всю кривлялся на сцене и даже не представлял, что станет президентом Украины.
У вас, видимо, очень короткая память, если вы тут задаёте такие вопросы
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Более трех тысяч? А где об этом можно прочесть?
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Почему при Зеленском начали всех отпускать. Порошенко что-то делал не так?
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Смотря для кого не так.

Для любителей русского мира точно не так, как им хотелось бы.
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зеЛЕная сопля на хайпе освобождения людей сдает сувернитет Украины!
а ***** еще наберет заложников!
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Был задержан белорусскими правоохранительными органами два года назад, а 19 февраля 2018 г. - приговорен Верховным судом Республики Беларусь к лишению свободы сроком на 8 лет за якобы шпионаж.



Зеленский на встрече с Лукашенко: Горжусь тем, что наши народы ментально близки. (с)
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ещё одна близость ментальности малороса и лукашенки
Лукашенко заявил, что Киев уже никогда не вернет Крым
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Так слідом же не забудьте й другу частину : " Білоруський шпигун Політика повернувся додому"
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Ну а те, которые, "которые за денежное вознаграждение выполняли его задачи по сбору информации разведывательного характера в военно-политической сфере", будут сидеть оочень долго.
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Давайте будем честны друг с другом.

Лука хватает и отпускает только тех украинцев, кого ему укажет *****.
*****, как высянилось, бизнес-пертнер Моники Зеленски.

Так что все логично. ***** отдает ватной Монике Зеленски то, что отказывался отдавать вражеским биндерофцам. А взамен всего-лишь возвращение в русский мир.
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Лука кловану уже рассказал, как ФСБ рашки, смогло похитить гражданина Украины в Беларуси?
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