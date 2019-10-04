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Все про:Білорусь (840) бізнес (371) контракт (173)

 Україна і Білорусь підписали контракти більш як на півмільярда доларів

Другий форум регіонів стартував у Житомирі з 8-го засідання українсько-білоруської консультативної ради ділової співпраці, в ході якого між бізнесом були підписані контракти на більш ніж півмільярда доларів США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Торгово-промислової палати.

У заході взяли участь керівники Торгово-промислових палат Геннадій Чижиков і Володимир Улахович, посли обох держав Ігор Кизим і Ігор Сокол, а також понад 300 представників бізнесу.

Після виступів, презентацій та дискусій засідання завершили бізнес-переговорами і підписанням ділових контрактів і угод.

"Білорусь – дуже важливий торговельний партнер України. За обсягами взаємної торгівлі в першому півріччі цього року вона посідає п'яте місце серед усіх країн світу (після Китаю, Росії, Німеччини та Польщі). Для нас дуже важливо, щоб Україна і Білорусь налагодили тісну торговельну співпрацю і відновили обсяги товарообігу. У планах на цей рік – цифра не менше 8 млрд дол. США. Упевнений, що і сьогоднішнє засідання Ради стане суттєвим кроком уперед у розширенні обсягів взаємної торгівлі та номенклатури нашого експорту", – сказав Геннадій Чижиков, президент ТПП України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152126
 
   
 Топ коментарі
 
Всі на Майдан!
В неділю, о 12:00 в Києві на Майдані Незалежності відбудеться Віче проти капітуляції.
https://www.facebook.com/events/396756537684367/

Всі, хто має змогу, приїжджайте в Київ або ж організуйте цієї неділі віча в своїх міста та містечках.
Також закликаємо створювати осередки "Руху опору капітуляції" (зголошуватися за адресою ruh.resistance@gmail.com або телефоном +38 097 899 53 04)

Анкета волонтерів Руху опору капітуляції

https://docs.google.com/forms/d/1oXsiu330B7kmzTOTvFmKs9KSsNNX6czrLLPh6rHK_GY/viewform?fbclid=IwAR2bi3sZJHB0--vzINMxLEphJo98fudLlmXEqAQkzfCwqjBR42S4K43iKK8&edit_requested=true

Украина и Беларусь подписали контракты более чем на полмиллиарда долларов - Цензор.НЕТ 4290
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Вітаю всіх з початком інтеграції України в ТС!
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Не все...теперь белоруским дерьмом завалят все магазины...
Все производства этой белорусии заточены под сбыт в паРаше...дешевое дерьмо...и теперь это все повалит к нам..
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на поставку картошки и белорусских устриц?
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Поставки беларуских устриц интересуют только одно государство в мире - которое само себе запретило эти устрицы покупать у стран, которые их выращивают.
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Белорусский газ, нефть и уголь гораздо лучше (толще, жирнее, вкуснее) чем из РФ. Україна і Білорусь підписали контракти більш як на півмільярда доларів - Цензор.НЕТ 3457
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Всі на Майдан!
В неділю, о 12:00 в Києві на Майдані Незалежності відбудеться Віче проти капітуляції.
https://www.facebook.com/events/396756537684367/

Всі, хто має змогу, приїжджайте в Київ або ж організуйте цієї неділі віча в своїх міста та містечках.
Також закликаємо створювати осередки "Руху опору капітуляції" (зголошуватися за адресою ruh.resistance@gmail.com або телефоном +38 097 899 53 04)

Анкета волонтерів Руху опору капітуляції

https://docs.google.com/forms/d/1oXsiu330B7kmzTOTvFmKs9KSsNNX6czrLLPh6rHK_GY/viewform?fbclid=IwAR2bi3sZJHB0--vzINMxLEphJo98fudLlmXEqAQkzfCwqjBR42S4K43iKK8&edit_requested=true


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Порох поддержал Зелю вчера, вече отменяется)
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то його особисті справи підтримувати "капітуляцію по-зєлєнскі" чи ні, люди ж висловлюються проти!
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" Ми проти капітуляції, не здамо державу" ...а у меня всего один вопрос - какого хрена вы не здаете страну в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове? Идите на восток и отвоевывайте , делать и языком трепать - разные вещи.
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да все в польше некому на майдан идти
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После акции будет концерт Иво Бобула и распятие мальчика в трусиках?
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Вітаю всіх з початком інтеграції України в ТС!
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Що за дурня? Торгувати з країнами ТС можливо не входячи в ТС, що ми робили й робимо.

А от гімняна ботня крізь намагається знайти негатив.
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две кацапские марионетки договорились быть независимыми
Украина и Беларусь подписали контракты более чем на полмиллиарда долларов - Цензор.НЕТ 9578
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с такой ценой на картошку - очень даже - народ - а почему так подорожали продукты - это шо улучшения жизни по монике зеленски ?
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Доллар падаэ...
Цены ростут в космос...

ЗЕленомика МОНИКИ в действии
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Доллар уже растет 5й день. Вы оторваны от жизни
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По лолите порошенке. Картошка подорожала еще в марте.
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Совецкая плять показуха!)))
Шо мешало бизнесу укласти эти контракты без присутствия этих двух долб..в!?)))

Потемкинские деревни...одним словом!
МОНИКА...ЙОЛКА УЖЕ БЛИЗЬКО
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все, что выгодно надо продавать и покупать Украина и Беларусь подписали контракты более чем на полмиллиарда долларов - Цензор.НЕТ 5824 или окружим себя украинской стеной (китайцы и то ее разрушили и результат налицо, душат всех) Украина и Беларусь подписали контракты более чем на полмиллиарда долларов - Цензор.НЕТ 2047
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Ну не все - товары военного и двойного назначения Рашке и ее союзникам продавать нельзя.
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В статье упоминается украинский экспорт - то есть продаем точно, но и покупаем тоже скорее всего.
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Ну и нормально. У нас же цены на картошку поднялись? Значит нужно закупить картошки, чтобы снизить цены.
Помнится, когда была эта спекуляция с гречкой - пришлось ее вообще в Китае закупать.
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десь би з Європою зв'язки встановлювати, але ні, все зельку на східне партнерство тягне.
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так что плохого в торговле из белорусами?
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Качество их продукции...которое ниже плинтуса..
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🤣🤣нормальное у них качество пулучше нашего
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😀Качество белоруских товаров сильно поеувеличино...даже китайские в разы лучше..
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Во-первых у них неплохое качество.
Во-вторых - почему когда Петя покупал у белорусов МАЗы - качество вас удовлетворяло?
В-третьих - там вообще-то в статье упоминается экспорт в Беларусь, а не импорт.
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Фуфло все их товары...дешевка одноразовая..
Маз это тоже дерьмо...масло течет со всех дыр...у нового...с завода...
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🤣🤣не то что у нас всё по последней технологии
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Та я й бачу що ви як та актриса з німецьких фільмів для дорослих.
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что за бред🤣по теме давай в чом проблема торговли из белорусами?
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какая разница🤣🤣главное доход страны
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когда не пришлашают в нормальные страны к нам презжают и с удовольствием те кого то же не куда не приглашают - а моника и к выдает это как очередную победу
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Он только на прошлой неделе вернулся из "нормальной страны", а у говнобота уже "не приглашают" и прочие говнометания в новости, в которой негатива нет вообще...
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Не все...теперь белоруским дерьмом завалят все магазины...
Все производства этой белорусии заточены под сбыт в паРаше...дешевое дерьмо...и теперь это все повалит к нам..
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Торгівля з кацапстаном , через посередника , *********** розпочинається ?😈
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Торгівля з Кацапстаном ніколи не припинялась. Навіть без посередників.
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Через Біларусь кацапам будемо продавати двигуни для геликоптерів?
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знімуть санкції - і напряму підуть двигуни.
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Ура, еще немного, и подвинем РФ в товарообороте. Китай конечно не обгоним, хотя, кто его знает.
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опять началась двухвекторность - если вы нас не хотите - мы пойдем на восток - уже было - войной закончилось - противно
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опять - славянская дружба - а она заключается в том що наших граждан похищают и выдают ресне
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*********** , кричав що закриє кордон , бо українці всю бульбу видурять , в обмін на зброю з бамбасу ! 😆
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В планах на этот год - цифра не менее 8 млрд долл.Источник: https://censor.net.ua/n3152126

Пора бы Украине уже попрощаться с Таежным саюсом, так нет же.
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Украине следует торговать со всеми соседями, кроме разве что Рашки. И с входящими в ТС тоже. Ибо поставки в ЕС очень ограничены - годовые лимиты выбираются каждый год еще в январе.
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таежный совок ждет ваши мозолистые руки
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Похоже Украина никуда и не уходила из Таежного Саюса.


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Ох и любит клоун показуху.... Аж на целые полмиллиарда.. А реально всего навсего на какие то паршивые 500 миллионов.
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Еще бы посмотреть на что эти контракты?
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