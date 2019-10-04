 Україна і Білорусь підписали контракти більш як на півмільярда доларів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Торгово-промислової палати.
У заході взяли участь керівники Торгово-промислових палат Геннадій Чижиков і Володимир Улахович, посли обох держав Ігор Кизим і Ігор Сокол, а також понад 300 представників бізнесу.
Після виступів, презентацій та дискусій засідання завершили бізнес-переговорами і підписанням ділових контрактів і угод.
"Білорусь – дуже важливий торговельний партнер України. За обсягами взаємної торгівлі в першому півріччі цього року вона посідає п'яте місце серед усіх країн світу (після Китаю, Росії, Німеччини та Польщі). Для нас дуже важливо, щоб Україна і Білорусь налагодили тісну торговельну співпрацю і відновили обсяги товарообігу. У планах на цей рік – цифра не менше 8 млрд дол. США. Упевнений, що і сьогоднішнє засідання Ради стане суттєвим кроком уперед у розширенні обсягів взаємної торгівлі та номенклатури нашого експорту", – сказав Геннадій Чижиков, президент ТПП України.
В неділю, о 12:00 в Києві на Майдані Незалежності відбудеться Віче проти капітуляції.
https://www.facebook.com/events/396756537684367/
Всі, хто має змогу, приїжджайте в Київ або ж організуйте цієї неділі віча в своїх міста та містечках.
Також закликаємо створювати осередки "Руху опору капітуляції" (зголошуватися за адресою ruh.resistance@gmail.com або телефоном +38 097 899 53 04)
Анкета волонтерів Руху опору капітуляції
https://docs.google.com/forms/d/1oXsiu330B7kmzTOTvFmKs9KSsNNX6czrLLPh6rHK_GY/viewform?fbclid=IwAR2bi3sZJHB0--vzINMxLEphJo98fudLlmXEqAQkzfCwqjBR42S4K43iKK8&edit_requested=true
А от гімняна ботня крізь намагається знайти негатив.
Цены ростут в космос...
ЗЕленомика МОНИКИ в действии
Шо мешало бизнесу укласти эти контракты без присутствия этих двух долб..в!?)))
Потемкинские деревни...одним словом!
МОНИКА...ЙОЛКА УЖЕ БЛИЗЬКО
Помнится, когда была эта спекуляция с гречкой - пришлось ее вообще в Китае закупать.
Во-вторых - почему когда Петя покупал у белорусов МАЗы - качество вас удовлетворяло?
В-третьих - там вообще-то в статье упоминается экспорт в Беларусь, а не импорт.
Маз это тоже дерьмо...масло течет со всех дыр...у нового...с завода...
Все производства этой белорусии заточены под сбыт в паРаше...дешевое дерьмо...и теперь это все повалит к нам..
Пора бы Украине уже попрощаться с Таежным саюсом, так нет же.