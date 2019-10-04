 Рада скасувала частину "поправок Лозового" і дозволила ДБР і НАБУ прослуховувати депутатів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За відповідне рішення проголосували 330 депутатів.
Закон скасовує "поправки Лозового" і передбачає надання права НАБУ і ДБР повноважень знімати інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж у рамках негласних слідчих дій.
Законом внесено зміни до ст.263 Кримінального процесуального кодексу (КПК), згідно з якими НАБУ і ДБР будуть уповноважені знімати інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж, що фактично є правом на прослушку.
На етапі 1-го і 2-го читання законопроєкт передбачав зміни в закон про статус народного депутата, згідно з якими з санкції генерального прокурора, а не Верховної Ради, як це передбачено зараз, можливі будуть обшук або огляд особистих речей, транспорту, житла, службового приміщення народних депутатів, порушення таємниці їхнього листування, телефонних розмов, застосування до них негласних слідчих.
На етапі повторного 2-го читання від цих змін відмовилися, залишивши нині чинний порядок отримання санкції на обшук нардепів.
То что они сейчас принимаю, о прослушке, неприкосновенности. Это все нужно зеленскому и коломойскому что бы контролировать это стадо. которое чуть что может начать говорить что "царь не настоящий"!
А. Холодно и
Б. Пасмурно.
Тем более денег не обещают.
не все поправки убрали
❌ не скасували остаточно депутатську недоторканність
❌ не дозволили обшукувати та прослуховувати депутатів без згоди Ради
❌ зберегли частину "правок" Лозового (строки розслідувань) Заради справедливості про позитив.
Тоді все інше не має особливого значення
теперь эпоха иммитации реформ, в которые даже МВФ не верит и потому не дает денег в долг.
хотя, Богдан и подобные ему уроды, попытаются использовать подобные полномочия в своих грязных целях, но со временем ситуация выровняется, и под пресс попадут сам коррупционер Богдан и другие "слуги урода" и "Жопоблока"..
Это часом не те поправки, которые регламентировали чуть ли не оправдание обвиняемого, если рассмотрение дела затянулось более полугода?
Тайна пере-писки Кивы была нарушена до принятия сегодняшних поправок. Кива вправе обратиться в суд за восстановлением тайны своей пере-писки.
(тыць)
https://youtu.be/6vTPxDuk8dM