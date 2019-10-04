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Все про:ВР (5852) КПК (29) поправки (25)

 Рада скасувала частину "поправок Лозового" і дозволила ДБР і НАБУ прослуховувати депутатів

Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу №1009.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосували 330 депутатів.

Закон скасовує "поправки Лозового" і передбачає надання права НАБУ і ДБР повноважень знімати інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж у рамках негласних слідчих дій.

Законом внесено зміни до ст.263 Кримінального процесуального кодексу (КПК), згідно з якими НАБУ і ДБР будуть уповноважені знімати інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж, що фактично є правом на прослушку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одними з перших нова Рада внесе зміни в частині "поправок Лозового", - Рябошапка

На етапі 1-го і 2-го читання законопроєкт передбачав зміни в закон про статус народного депутата, згідно з якими з санкції генерального прокурора, а не Верховної Ради, як це передбачено зараз, можливі будуть обшук або огляд особистих речей, транспорту, житла, службового приміщення народних депутатів, порушення таємниці їхнього листування, телефонних розмов, застосування до них негласних слідчих.

На етапі повторного 2-го читання від цих змін відмовилися, залишивши нині чинний порядок отримання санкції на обшук нардепів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152124
 
 
 Топ коментарі
 
С чего вдруг? Майдан всегда стоял за Украину а не за депутатов. тем боле за зебилковатых!
То что они сейчас принимаю, о прослушке, неприкосновенности. Это все нужно зеленскому и коломойскому что бы контролировать это стадо. которое чуть что может начать говорить что "царь не настоящий"!
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Не получиться, сегодня
А. Холодно и
Б. Пасмурно.
Тем более денег не обещают.
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С чего вдруг? Майдан всегда стоял за Украину а не за депутатов. тем боле за зебилковатых!
То что они сейчас принимаю, о прослушке, неприкосновенности. Это все нужно зеленскому и коломойскому что бы контролировать это стадо. которое чуть что может начать говорить что "царь не настоящий"!
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так зебильо не думает, не читает стаьи, а СРАЗУ орёт то, что прописано в их методичках Рада ухвалила закон про скасування "поправок Лозового" - Цензор.НЕТ 2943
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Мало того, мене особисто тішить іронія долі - Дощовий деякою мірою сприяв приходу цієї влади. А вона відмінила його поправки! 😊
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Счас подвезут вам новые методички и узнаете с чего зрада.
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Не получиться, сегодня
А. Холодно и
Б. Пасмурно.
Тем более денег не обещают.
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Я его продукцию перестал потреблять из принципа, года уж четыре слава богу. Любую.
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слава богу нет ни поправок ни самого лозового и его ************ ляшка
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это точно! у лозового ********** такой какой то мерзопакостный.... хитрый. шавка ляшка была... я так рад что многих из старых мразей и пирдунов которые десятилетиями тусовались в раде не увижу! осталось много... ну что поделаешь... зато меньше..
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https://antac.org.ua/publications/rada-zberehla-faktychnu-nedotorkannist-deputativ-ta-chastynu-pravok-lozovoho/?fbclid=IwAR3v-_AWbZ9cGzxpo7kuwr0NuQk3oFcx00CdXQOW2xQ6brP7P9G3wRj1UGo
не все поправки убрали

❌ не скасували остаточно депутатську недоторканність
❌ не дозволили обшукувати та прослуховувати депутатів без згоди Ради
❌ зберегли частину "правок" Лозового (строки розслідувань) Заради справедливості про позитив.
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"зберегли частину "правок" Лозового (строки розслідувань)"

Тоді все інше не має особливого значення
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Этл уже прям завтра наступит конец эпохи бедности...или опять есЧо нет..?
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эпоха бедности уже прошла (если кто не успел к её концу разбогатеть, сами виноваты). Рада ухвалила закон про скасування "поправок Лозового" - Цензор.НЕТ 982
теперь эпоха иммитации реформ, в которые даже МВФ не верит и потому не дает денег в долг.
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в принципе, это правильное и это прогрессивное решение..
хотя, Богдан и подобные ему уроды, попытаются использовать подобные полномочия в своих грязных целях, но со временем ситуация выровняется, и под пресс попадут сам коррупционер Богдан и другие "слуги урода" и "Жопоблока"..
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А генпрокурор у Зели 100% но его человек. Ураааааа
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Закон савченко уже давным давно отменен...проснись..
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А мне вот интересно, а как по этому поводу у людей? Ну, там какие-нибудь амеры, бриты или , не приведи господь, голландцы.
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За исключением президента, в США нет такого понятия, как "неприкосновенность". Если сенатор или судья подозреваются в совершении преступления, ФБР расследует дело точно также, как если они были обычными гражданами. Да и самый простой полицейский может их арестовать и отправить в отделение, если для этого есть законные основания.
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а как же закон о незаконном обогащении?, все уже про него и забыли..., а какой смысл в этой отмене, если основное преступление всех уродов и бывших и нынешних - это непомерная жадность и клептомания..., поэтому как незаконно обогащались, так и дальше будут....
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Отлично!

Это часом не те поправки, которые регламентировали чуть ли не оправдание обвиняемого, если рассмотрение дела затянулось более полугода?
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Подозреваю шо Петрыло не голосовало....бо було на майдане
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"...нарушение тайны их переписки..."

Тайна пере-писки Кивы была нарушена до принятия сегодняшних поправок. Кива вправе обратиться в суд за восстановлением тайны своей пере-писки. Рада ухвалила закон про скасування "поправок Лозового" - Цензор.НЕТ 947
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Статья написана тупо. И все читатели и писатели в итоге пропустили, что в итоге обыск и прослушку зепутатов оставили в прежней процедуре, а именно как и ныне - с санкции ВР, а не прокурора, как провалили в первом чтении. Таким образом весь шум с отменой недорканности - не более чем развод лохов
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для самого гівнюка лозового та його рідних варто було б цю поправку залишити
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