 США на засіданні ради ОБСЄ: До виборів на Донбасі РФ має вивести свої сили, роззброїти і розформувати НЗФ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила заступниця політичного радника місії США при ОБСЄ Лейн Дарнелл Баль під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

"Наша увага має зосередитися на безпеці. Ми закликаємо Росію виконати свої зобов'язання в рамках Мінських угод, включно з повним дотриманням режиму припинення вогню, виведенням своїх сил та припиненням підтримки, роззброєнням та розформуванням незаконних збройних формувань у так званих народних республіках, перед тим, як просуватися з питанням місцевих виборів на сході України", - заявила американська дипломатка.

У місії США при ОБСЄ заявили, що останні події на сході України обнадіюють. Після встановленого режиму припинення вогню 21 липня загальний рівень насильства знизився, сторони розпочали довгоочікуваний ремонт пішохідного моста в Станиці-Луганській, також є прогрес у розмінуванні.

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"Ми також вітаємо нещодавній діалог між Україною та Росією та сподіваємось на подальшу деескалацію конфлікту, починаючи з розведення сил у Золотому та Петровському 7 жовтня", - повідомила Лейн Дарнелл Баль.

Під час засідання в місії США при ОБСЄ ще раз наголосили на повній підтримці Вашингтоном суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами.

"Ми приєднуємося до наших європейських та інших партнерів, підтверджуючи, що наші пов’язані з "Мінськом" санкції проти Росії залишатимуться чинними, допоки Росія повністю не виконає свої мінські зобов'язання. Окремі санкції, пов'язані з Кримом, залишатимуться чинними, поки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом", - підкреслила дипломатка.

Як повідомлялося, 3 жовтня Президент Володимир Зеленський пояснив українцям останні дії влади щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, зокрема щодо "формули Штайнмаєра".