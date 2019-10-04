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Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:вибори (4529) ОБСЄ (2267) Росія (20091) США (5571) Донбас (13193) мінські угоди (1630) Формула Штайнмаєра (49)

 США на засіданні ради ОБСЄ: До виборів на Донбасі РФ має вивести свої сили, роззброїти і розформувати НЗФ

До проведення місцевих виборів на сході України Росія має виконати свої оборонні зобов'язання в рамках Мінських угод, включно з виведенням своїх сил, роззброєнням і розформуванням незаконних збройних формувань у "Л/ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила заступниця політичного радника місії США при ОБСЄ Лейн Дарнелл Баль під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

"Наша увага має зосередитися на безпеці. Ми закликаємо Росію виконати свої зобов'язання в рамках Мінських угод, включно з повним дотриманням режиму припинення вогню, виведенням своїх сил та припиненням підтримки, роззброєнням та розформуванням незаконних збройних формувань у так званих народних республіках, перед тим, як просуватися з питанням місцевих виборів на сході України", - заявила американська дипломатка.

У місії США при ОБСЄ заявили, що останні події на сході України обнадіюють. Після встановленого режиму припинення вогню 21 липня загальний рівень насильства знизився, сторони розпочали довгоочікуваний ремонт пішохідного моста в Станиці-Луганській, також є прогрес у розмінуванні.

Також читайте: Ми не наївні діти і розуміємо, що відбувається, - Яременко про переговори з Путіним

"Ми також вітаємо нещодавній діалог між Україною та Росією та сподіваємось на подальшу деескалацію конфлікту, починаючи з розведення сил у Золотому та Петровському 7 жовтня", - повідомила Лейн Дарнелл Баль.

Під час засідання в місії США при ОБСЄ ще раз наголосили на повній підтримці Вашингтоном суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами.

"Ми приєднуємося до наших європейських та інших партнерів, підтверджуючи, що наші пов’язані з "Мінськом" санкції проти Росії залишатимуться чинними, допоки Росія повністю не виконає свої мінські зобов'язання. Окремі санкції, пов'язані з Кримом, залишатимуться чинними, поки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом", - підкреслила дипломатка.

Як повідомлялося, 3 жовтня Президент Володимир Зеленський пояснив українцям останні дії влади щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, зокрема щодо "формули Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152122
 
   
 Топ коментарі
 
Так, Зелені, збирайтесь.
Треба зробити Вовочку разом ! США на заседании совета ОБСЕ: До выборов на Донбассе РФ должна вывести свои силы, разоружить и расформировать НВФ - Цензор.НЕТ 5678
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а социологи говорят о бурях радости украинцев только при виде Моники США на заседании совета ОБСЕ: До выборов на Донбассе РФ должна вывести свои силы, разоружить и расформировать НВФ - Цензор.НЕТ 3973
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соціологі разумкова і плюсів.
ага, ми так і повірили...
антиукраїнська політика кловуна розпочалась з відміни параду, що намагались видати за європейський стиль....але не прокатіло. краще би дійсно на веліка з лімузинів пересів.
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Так, Зелені, збирайтесь.
Треба зробити Вовочку разом ! США на заседании совета ОБСЕ: До выборов на Донбассе РФ должна вывести свои силы, разоружить и расформировать НВФ - Цензор.НЕТ 5678
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Це ти ваше стадо на овече в неділю збираєш?
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Ну нас же не подвозят как таких как ты в мариинский парк за бутылку водки!
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Ага. Уже поверил, я сегодня родившийся. США на засіданні ради ОБСЄ: До виборів на Донбасі РФ має вивести свої сили, роззброїти і розформувати НЗФ - Цензор.НЕТ 39
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а ты свою веру до сраки можешь приложить!
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К вам я ничего прикладывать не собираюсь.
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не хочешь прикладовать можешь лизнуть.
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И это ваше занятие "лизать" мне так же не интересно. Не рекламируй.
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это любимое занятие зебилковатых! Ты шо не знал? ... ааа понимаю - молодой зебилоид еще!
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Да знаю я, что это ваше любимое занятие. Но повторюсь тебе - оно мне не интересно и к вам я не присоеденюсь.
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Там уже и плакатики готовы про парашенкуСША на засіданні ради ОБСЄ: До виборів на Донбасі РФ має вивести свої сили, роззброїти і розформувати НЗФ - Цензор.НЕТ 8265
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До речі,слова типу : вальцман і парашенко я вперше почув на початку14-го року від знайомого Калінінградського кацапа.
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От бачите, навіть ваші кацапські дружки це знають.
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не дружки а знайомий це по перше... а по друге : в цих слів корні кацапські.так шо думай ТЕ кого цитувати бо скоро перлами сєкєльова срати почнете.
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так "Парашенку за грати" или "Капутуляції ні" ?

вы определитесь, шашечки или ехать США на засіданні ради ОБСЄ: До виборів на Донбасі РФ має вивести свої сили, роззброїти і розформувати НЗФ - Цензор.НЕТ 1159
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А це не одне і теж? Хто в нас мінські бумажки писав, з амністіями і народними міліціями
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а ти вата чого б хотіла? шоб Порошенко за грати попав чи капітуляцію України?
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Ну так это же не армия ботов Зебила в фейсбуке ставящие лайки восхваляющие солнцеликого Зе вплоть до зализывания,этоже видео на YouTube на сайте Зе Команды,одни восхваления и он красавчик что хочет закончить эту войну
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а чего он так губки складывает в трубочку? Тёзку из соседней страны представляет?
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Это вы на каком ресурсе стоп кадр сделали - может и я свой диз оставлю.
Куда не захожу - ютюб, офис президента - ситуация с лайками в точности наоборот.
Неужели порохоботы врут даже сами себе?
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В них головне- повітря зіпсувати! Бо декому добряче підгорає!)
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Вiктар BY - "Это вы на каком ресурсе стоп кадр сделали - может и я свой диз оставлю.
Куда не захожу - ютюб, офис президента - ситуация с лайками в точности наоборот.
Неужели порохоботы врут даже сами себе?"

Через прокси, анонимомайзеры козломордые на много чего не могут "зайти".
P.S. Покажите скрин диза?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=eykCp51YOlI


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Спасибо - я просто начал искать с лидеров просмотров. Как об'ясните такое разное восприятие и оценки?
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Повторюсь; "Покажите скрин диза?" Или то было абы потрепаться - "слово - воробей........."
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особенно на сайте офиса президента, под его видео, ищите
правдивые цифры лайков и дислайков.
удачи...
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На ютюбі лайки можна як і накрутити так і скрутити...
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На т.зв. "Валідаційному" (сертифікаційному) каналі накрутити лайки або дізи........ США на засіданні ради ОБСЄ: До виборів на Донбасі РФ має вивести свої сили, роззброїти і розформувати НЗФ - Цензор.НЕТ 7686 США на засіданні ради ОБСЄ: До виборів на Донбасі РФ має вивести свої сили, роззброїти і розформувати НЗФ - Цензор.НЕТ 4180
"Мир полон чудес и сказочных д@лбо&бов..."
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Ну наконец-то кто-то сказал внятно о реинтеграции Донбасса.

Дякуємо дядьку Сем !
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"Мы также приветствуем недавний диалог между Украиной и Россией и надеемся на дальнейшую деэскалацию конфликта, начиная с разведения сил в Золотом и Петровском 7 октября", - сообщила Лейн Дарнелл Баль. И что тут не так, что говорил президентИсточник: https://censor.net.ua/n3152122
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УЖЕ нарушены условия разведения, никакого разведения в Золотом 7 октября не должно быть. Золотое было обстреляно вчера.

https://censor.net.ua/news/3151804/so_vcherashnego_dnya_vrag_40_raz_obstrelyal_pozitsii_vsu_trijdy_udariv_po_uchastku_razvedeniya_sil_vblizi

В Міноборони назвали умови для розведення військ в Петровському та Золотому



"Розведення відбувається на відстань 1 км від лінії розмежування та є дзеркальним, тобто таким, що має здійснюватися обома сторонами.
Основна умова початку розведення військ - дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів."

https://bykvu.com/ua/bukvy/v-minoboroni-nazvali-umovi-dlja-rozvedennja-vijsk-v-petrovskomu-ta-zolotomu/
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Бггг... В тви зебильо вопит :"если Петя соберет Майдан, то я и все мои знакомые придут помогать зелю выгонять... "
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И приду...и не один...и не с палкой и фанерным щитом...
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***** этого и надо! Ситуация так складывается что теперь ***** получит выгоду с любого расклада!
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Зачем? Посасывать рошенку удел пэбилов США на засіданні ради ОБСЄ: До виборів на Донбасі РФ має вивести свої сили, роззброїти і розформувати НЗФ - Цензор.НЕТ 6730
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Да,вчера вечером пол шоколадки рошен со сливами под бурбончик лупанул, а ты как всегда *в рот фронт*из пальмового масла под брагу с пердячим паром в теплотрассе...
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И потому в Житомире стоят с плакатами Нет-капитуляции и Парашенко - за грати
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Да кому интересны проплаченные десять особей) будем валить зебобу вместе, как чеушеску -заслужил
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вот видите, сами говорите, что вам платят
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Мы за раз на парад собрали 40тыщ -так что за нами не заржавеет, а зебильо пишет, что тоже подтянется) все у нас теперь ок
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Так,зара ***** тільки штанці підтягне,так зразу і виведе.
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Почему американцы гораздо более проукраински настроены,чем наша сегодняшняя,зеленая власть? Почему они более украинцы,чем эта зеленая шмаркля со своей шпаной?
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Ты дебил? Они повторили всё, что говорит Зеленский.
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Где этот Шмаркля такое говорит? Огласи, плиз...
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Я не знаю, я с вашими соплями не разговаривала. Купіть собі шось від нежиті
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офф топ
Андрей Илларионов
Вчерашнее подписание Украиной «формулы Штайнмайера» в Минске и заявления президента Зеленского о том, что «формула Штайнмайера» - это не заслуживающая внимания «страшилка», что она не представляет собой чего-либо особенного, что она - всего лишь два ничего не значащих предложения, свидетельствуют либо о глубокой некомпетентности украинского президента, либо о его намеренной попытке скрыть от общественности осуществляемую им капитуляцию Украины перед Путиным.

На вчерашнем брифинге В.Зеленский сказал, в частности, следующее:
«Сегодня было устранено последнее препятствие на пути проведения саммита «Нормандской четверки». Думаю, в ближайшее время мы узнаем дату. Отдельно скажу о самой большой страшилке последних недель под названием «формула Штайнмайера». Что она означает? В принципе, это одно-два предложения, вот и все». По словам президента, положения «формулы Штайнмайера» заключаются в том, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей начнет действовать при условии проведения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей местных выборов согласно законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии этих выборов стандартам организации.

Если бы «формула Штайнмайера» была ничего не значащей «страшилкой», то Путин и Кремль не предпринимали бы столь беспрецедентных усилий, чтобы добиться подписания этой формулы Украиной и дальнейшего ее применения в Украине. Если бы в формуле Штайнмайера «ничего не было», то ни Песков, ни Лавров, ни Путин не устраивали бы в течение последних недель столь откровенный шантаж украинских властей.

Принятые Зеленским «два предложения», о которых он сказал на брифинге, означают отказ Украины:
во-первых, от унитарного характера государства и
во-вторых, от государственного суверенитета на своей собственной территории.

Первое обязательство Зеленского - принять новый закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей - означает, что в Украине появятся территории с особым правовым статусом, отличающимся от правового статуса других украинских регионов. Тем самым ликвидируется унитарный характер государственного устройства Украины и осуществляется переход к федерализации страны в виде, энергично проталкиваемом Путиным, как минимум, с весны 2014 года. По сути, президент Зеленский публично подписался под обязательством разрушить единое государственное тело Украины.

Второе обязательство президента Зеленского заключается в том, что закон об особом статусе начнет действовать после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей стандартам этой организации. Иными словами, значительная часть государственной власти в Украине передается от ее легитимных органов - Верховной Рады, президента, ЦИК, судебных органов - к неподотчетным Украине чиновникам международной организации.

По сути это означает, что глава украинского государства передает важнейшие властные полномочия на территории Украины зарубежным лицам, не имеющим, строго говоря, прямого отношения к Украине. Это прямая сдача государственного суверенитета страны. Властные полномочия в государстве, какие были делегированы Владимиру Зеленскому и другим органам, избранным украинскими гражданами, теперь передаются зарубежной организации.

Ситуацию усугубляет то, что именно эта организация - ОБСЕ - нашпигована под завязку агентурой российских спецслужб. Как российская агентура в ОБСЕ работала и работает на Кремль, хорошо известно по примерам деятельности ОБСЕ в грузинских Абхазии и Южной Осетии, в молдавском Приднестровье, в украинском Донбассе. Иными словами, господин Зеленский намеревается напрямую передать государственную власть в Украине агентуре российских спецслужб, прикрывающихся корочками и аббревиатурой ОБСЕ.

Ликвидация унитарного характера государства Украина и сдача государственного суверенитета Украины российским спецслужбам - вот что означает реализация «формулы Штайнмайера», и вот о чем на самом деле заявил на вчерашнем брифинге президент Зеленский.

Предположение о том, будто бы подписание украинской стороной «формулы Штайнмайера» - это некий хитрый ход, сделанный в расчете на то, чтобы затянуть время, не выдерживает критики. Во второй раз, как это было уже однажды с Минскими соглашениями, этот номер не пройдет. Путин - не такой простак, чтобы позволить обмануть себя во второй раз и согласиться, например, на новый обмен пленными без получения теперь уже не только гарантий, но и реальных результатов по уничтожению суверенитета Украины.

Более того, у Путина есть возможность повторить с формулой Штайнмайера тот же трюк, что он проделал ранее с Минскими соглашениями. Он может передать текст формулы на международные площадки - в ту же ОБСЕ или же ООН - и дополнительно закрепить ее решениями этих организаций, в том числе и путем принятия соответствующей резолюции Совбеза ООН. Естественно, ни у ОБСЕ, ни у Совбеза ООН не будет против этого каких-либо возражений, и таким образом «формула» получит признаки элемента международного права. Тогда для осуществления расчленения Украины и уничтожения ее суверенитета на Зеленского и Украину будет давить уже не только один Путин, а вся система международного права со всеми ее организациями, а также лидерами зарубежных государств. И тогда Зеленский будет противостоять уже не одному Путину, а всей системе международного права и всему международному сообществу.

Автором этих строк неоднократно подчеркивалось, что Путин нацелен на установление контроля над Украиной, а наиболее быстрый путь к этому обеспечивает реализация «формулы Штайнмайера». Если Зеленский действительно хочет такой судьбы своей стране, повторял автор данных строк, то он должен идти по этому пути - как можно быстрее подписывать «формулу Штайнмайера», как можно быстрее проводить встречу в «нормандском формате», выполнять Минские соглашения. Это прямой, широкий, хорошо мощеный путь к уничтожению суверенитета Украины.

Именно этот прямой, широкий, хорошо мощеный путь к уничтожению суверенитета Украины был избран Владимиром Зеленским 1 октября 2019 года.

П.С. Текст «формулы Штайнмайера» в письме Л.Кучмы:

Специальному представителю Действующего
председателя ОБСЕ в Украине,
Представителю ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе

господину Мартину Сайдику
Уважаемый господин Сайдик!

В приложении к Вашему электронному сообщению от 13 сентября сего года среди участников Трехсторонней контактной группы был распространен согласованный дипломатическими советниками глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и Российской Федерации 11 сентября 2019 года текст относительно имплементации так называемой «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство в нижеследующей редакции:

«Настоящий Закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным Законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах. Он будет действовать на временной основе до дня публикации итогового доклада миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, в соответствии со сложившейся практикой БДИПЧ ОБСЕ, о соответствии в целом внеочередных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам для демократических выборов, а также украинскому законодательству, в котором дается ответ на вопрос, согласованный в «Нормандском формате», утвержденный Трехсторонней контактной группой и направленный Украиной в ее пригласительном письме и Председательством ОБСЕ Директору БДИПЧ.

Настоящий Закон продолжает действовать на постоянной основе, в случае если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет сделан вывод в соответствии с установленной практикой БДИПЧ ОБСЕ, что внеочередные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством, при ответе на вопрос, согласованный в «Нормандском формате», утвержденный Трехсторонней контактной группой и направленный Украиной в ее пригласительном письме и Председательством ОБСЕ Директору БДИПЧ».

Украинская сторона принимает текст этой формулы.

С уважением,

Представитель Украины

Минских договорённостей.

П.П.П.С. В ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Подписанием «фо
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П.П.П.С. В ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Подписанием «формулы Штайнмайера» Киев признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, следует из совместного заявления глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Как отметили Пушилин и Пасечник, ДНР и ЛНР теперь сами решат, на каком языке говорить, какой будет экономика, как будет формироваться судебная система, «как будет защищать наших граждан наша Народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией».

«И мы будем продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению. И призываем господина Зеленского не диктовать нам условия. <...> Никакого контроля над границей киевская власть не получит», - подчеркнули Пушилин и Пасечник.

В Москве приветствовали решение Киева согласовать «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм введения в действие закона об особом статусе Донбасса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российское руководство рассчитывает, что теперь удастся добиться реализации «минских договоренностей».
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Волкера допрашивали в Конгрессе США 10 часов!!!Уму непостижимо!.До чего дотошные американцы!!!
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Допустим, НВФ откажутся разоружаться и куда либо выходить. Тогда РФ будет воевать с ними. Вопрос, на чей стороне выступят ВСУ?
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Почему бред? Люди имеют много оружия, чего ради они должны кому либо подчиняться?Вон Махно, со всеми повоевал(и не плохо).
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Махно тоже награду даже имел от Кремля и тоже управлялся и снабжался.Я историю хорошо знаю.
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"Армия" Лугандона управляется Кремлем, им же комплектуется, финансируется и снабжается - о чем ты, х@ловец?
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Нахер ты это печатаешь? Кому нужны твои умствования?
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Надо просчитывать все возможные варианты, это простая предусмотрительность.
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Путлер не пойдёт на попятгую.Это мясник.Но он должен стать голым!
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Зачем с ними воевать?
Просто не поставлять им патроны и все.
Без патронов какая война?
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Зачем ВСУ вмешиваться? В наших интересах, чтобы и тех, и других стало меньше.
Можем бензинчика подлить...
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Ну вот ,вы и ответили на предложение Ляпаса Трубецкого насчет патронов.
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Я ответила вам. С Ляписом, думаю, сами все выясните.
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Зебилам бесполезно объяснять последовательность действий с точки зрения логики. Поскольку они классику не читали, попробую подробно пояснить примером из неё:
США на засіданні ради ОБСЄ: До виборів на Донбасі РФ має вивести свої сили, роззброїти і розформувати НЗФ - Цензор.НЕТ 5166
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Всі на Майдан!
В неділю, о 12:00 в Києві на Майдані Незалежності відбудеться Віче проти капітуляції.
https://www.facebook.com/events/396756537684367/

Всі, хто має змогу, приїжджайте в Київ або ж організуйте цієї неділі віча в своїх міста та містечках.
Також закликаємо створювати осередки "Руху опору капітуляції" (зголошуватися за адресою ruh.resistance@gmail.com або телефоном +38 097 899 53 04)

Анкета волонтерів Руху опору капітуляції

https://docs.google.com/forms/d/1oXsiu330B7kmzTOTvFmKs9KSsNNX6czrLLPh6rHK_GY/viewform?fbclid=IwAR2bi3sZJHB0--vzINMxLEphJo98fudLlmXEqAQkzfCwqjBR42S4K43iKK8&edit_requested=true

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Амкриканцы занимают более проукраинскую позицию, чем Шмаркля.
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Еще я хочу видеть на границе лугандона с россией

американские танки и наглые рожи "пиндосов".
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Этого не будет. Упоротого паяца кацапня вкупе с немчурой и жабоедами принудят сделать диаметрально противоположное. Американцам останется лишь руками развести.
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...загальний рівень насильства знизився... 40 обстрілів за добу!!! можно проводить вцілому демократичні вибори ...хуже не будет!
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Нда... Не долго зекретин танцевал-теперь даже львиная доля зебилья готова его пристрелить
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не згоден -10-15% не більше інші дебіли ще чекають зарплати 4000 баксов і відміну платні за газ
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Им же зепремьер сказал, что и на 4тыщ гр можно прожить... это, наверно, если за комуналку, как он, не платить -и то сомневаюсь
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ОНИ это сделают , только понарошку , а ОБСЕ подтвердит .
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РФ должна / -доброе слово и кошке приятно, конечно.И за джевелины проданные спасибо.
Только рычагов давления на Путина нет.Мировое провительство (оно же мировой еврейский капитал, Сорос, масоны и пр.) для Путина с личным капиталом 200 млрд не указ.Абрамовичам-березовским и прочим олигархам типа Коломойского он показал кто в доме хозяин.Играется Путин с Зеленским как кошка с мышкой.
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все на майдан зеля сливает Украину🤣🤣с собой брать бутерброды и пиво
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а вот и новые вводные для обсе от расеи....
К.Косачев - представитель комитета сф по международным делам
"
Со следующего учебного года все русскоязычные школы на Украине перейдут на государственный язык, сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад.
Видимо, это тоже вклад Киева в воссоединение страны. Стараниями украинских националистов русскоязычным жителям Юго-Востока оставляют все меньше пространства для выбора.
Совет Европы и ОБСЕ, ваш выход! Или, как всегда, найдутся дела поважнее - россию ещё с какого-нибудь бока обсудить?"
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І 5 років мораторій на будь які вибори, доки рашистська муйня не повилазе з голов данбосят
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