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Все про:аварія (276) авіакатастрофа (325) Львів (1100) літак (715)

 У трьох осіб, які вижили після аварійної посадки Ан-12 біля Львова, переломи, двох прооперовано, - заступник головного лікаря

Троє постраждалих в результаті аварійної посадки літака Ан-12 за 1,5 км від злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту "Львів" в п'ятницю вранці перебувають у важкому стані, двоє з них вже прооперовані в міській клінічній лікарні №8 м Львів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив заступник головного лікаря з хірургічної роботи лікарні Ігор Стояновський.

"Станом на зараз двоє пацієнтів прооперовано, вони залишаються у відділенні невідкладної допомоги. Ще один пацієнт, стан якого важкий, зараз в операційній. Він потребував більшої кількості додаткових обстежень і хірургічних втручань. На допомогу ми викликали ще фахівців з обласної лікарні. У всіх пацієнтів є поєднані травми: скелетні травми, перелом плечової кістки, перелом кісток тазу з вивихом. У третього пацієнта численні ушкодження - черепно-мозкова травма, забій грудної клітини, також відкритий перелом кінцівки", - розповів він.

"Всім пацієнтам надається необхідна допомога. Після стабілізації стану всі будуть повторно оглянуті, проведемо додаткові обстеження. Робимо все можливе, щоб стабілізувати всіх постраждалих", - сказав Стояновський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кабіна повністю зрізана, людей, які перебували в Ан-12, задавило вантажем, що був на борту, - Садовий. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомлялося раніше, унаслідок аварійної посадки літака Ан-12 на ґрунт в с. Сокільники поблизу аеродрому загинули п'ятеро людей.

"Рятувальники деблокували 3 постраждалих із пошкодженого літака, яких з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до медичних закладів м. Львів. В результаті падіння літака 5 осіб загинули", - йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152121
 
 
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Якщо не вистачило палива то причина одна: літак дико перевантажили.
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Щодо "дико перевантажили" - щось не віриться... Льотчики - не дурні, у них наявні розрахунки пропорції "вантаж-пальне". Якщо щось не так - піднімуть "хай!"... Мене цікавлять кілька інших речей - "Чому вибраний такий дивний маршрут, і що за таємничий вантаж летів у літаку?" Чого летіли "задвірками"? Чому поперлися аж у Львів, якщо по дорозі - купа аеродромів, на яких можна сісти для дозаправки? Одна з версій - везли "контрабас"(і дуже цінний), а під час польоту їм повідомили, що їх у Стамбулі "ждуть"... Тому був змінений маршрут, щоб уникнуть неочікуваної перевірки... Львів виявився найбільш вигідним аеродромом, "схваченим" замовниками рейсу... (решта аеродромів - на території країн ЕС і НАТО, де "зустрінуть" не так, як хочеться). Одеса - в тумані... Однак, пального, до Львова, не вистачило...
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Или неправильно рассчитали количество топлива. В зависимости от веса насчитывается количество топлива. При этом топливо заливают с небольшим запасом. Если его не хватило, то значить сильно ошиблись при расчетах. Либо скрыли реальный вес груза...
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А ще могли сильно "газувати" -якщо " вітер у харю".
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Это еще хорошо, что в конструкции АН-12 двигатели и крылья расположены высоко, иначе самолет разломился бы на 2 части.
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выжили:
- инженер Шахов Олег
- инженер Амелькин Андрей
-бортмеханик Корякин Андрей.

погибли:
КВС Виталий Степаненко,
2-й пилот Маевский Игорь,
штурман Кузьменко Юрий,
борт техник Завадюк Игорь
радист Кириленко Владимир.
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