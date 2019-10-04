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Все про:Труба (139) ДБР (538)

 У директора ДБР має бути більше повноважень, - Труба

У керівника Державного бюро розслідувань (ДБР) має бути більше повноважень, ніж йому надає нинішнє законодавство.

Таку думку висловив директор Бюро Роман Труба в інтерв'ю ТСН.ua.

Насамперед йдеться про обов'язок директора погоджувати рішення зі своїми заступниками, пише Інтерфакс-Україна.

"Законодавець не прописує механізм цього погодження. А за скільки днів заступники мають дати таке погодження? За день, за 10 днів, можливо, за місяць? Якщо заступник не дає таке погодження, яке рішення має ухвалити директор?" - пояснив Труба.

Водночас, наголосив він, закон покладає відповідальність за діяльність ДБР на главу цього відомства.

"Якщо директор несе таку відповідальність, він зобов’язаний мати такі повноваження. В такому випадку повноваження мають дорівнювати відповідальності", - зазначив Труба.

Крім того, директор ДБР не має повноважень щодо притягнення співробітників цього відомства до дисциплінарної відповідальності.

"Я працюю півтора року, і я не можу наразі жодного працівника притягнути до відповідальності. Чи це ефективно? Я вам дам відповідь - ні, неефективно. Ми намагаємося зробити, щоб конкурсний відбір і призначення працівників було ідеальнм і ми брали максимально ефективних людей. Але завжди є ризики, що працівник може вчинити дисциплінарне порушення", - сказав Труба.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у своєму законопроєкті 2611 пропонує розширити повноваження директора ДБР. Документ скасовує обов'язкове узгодження рішень із заступниками та надає керівнику Бюро право притягати співробітників до адміністративної відповідальності.

Верховна Рада ухвалила закон про створення Державного бюро розслідувань 12 листопада 2015 року. У 2017 році конкурс на посаду глави Бюро виграв Роман Труба, який до цього працював в органах прокуратури. 27 листопада 2018 року ДБР розпочало правоохоронну діяльність. До компетенції відомства належать розслідування злочинів, скоєних вищими чиновниками, суддями, працівниками правоохоронних органів, а також військові злочини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152113
 
 
 Топ коментарі
 
если для тебя Портов пример и образец для подражания, тогда для тебя и сифилис - простуда..
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Такие как портнов такого наделали что еще долго разгребать, а если подойдут зебилоиды то может и не разгрести!
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заместители трубы не хотят согласовывать решения портного? Директор ГБР должен иметь больше полномочий, – Труба - Цензор.НЕТ 3283
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заместители трубы не хотят согласовывать решения портного?
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а бывает сам начальник не идеальный, начнет наказывать неугодных ему, тут не угадаешь
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труба портнова - главная надежда "нарiдных мздiтелей". труба гудит и перекачивает фекалии.
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Берите пример с Портнова, тот голыми руками делает больше вас всех вместе взятых. Директор ГБР должен иметь больше полномочий, – Труба - Цензор.НЕТ 8003
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Такие как портнов такого наделали что еще долго разгребать, а если подойдут зебилоиды то может и не разгрести!
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то выходит в Украине все воры, но никто не ворует? Директор ГБР должен иметь больше полномочий, – Труба - Цензор.НЕТ 3559
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все воры??? все это кто?
пс зае***и вы со своей кацапской пропагандой!
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если для тебя Портов пример и образец для подражания, тогда для тебя и сифилис - простуда..
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Да ты придурок и так всех затрахал,надо наоборот урезать вдвое,и язык тебе укоротить ...
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а императором провозгласить его не надо? вместе с перзидентом на пару
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То нехай дасть йому ці повноваження "Портянка". Чому він в УПК це не заклав? Чи може зараз дадуть повноваження, щоб не мішали окремі до кінця злити країну?
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та вообще нужно вернуть все реформы УК УПК и Админ в 90-х..
тогда менты дали пиндюдей и бандит показал где спрятал награбленное (автомобиль, деньги, золото и пр.)
а сейчас - все паны, которые правоохранителей нафик посылают...
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директор ДБР повинен мати хоч якийсь розум та патріотизм, а не бути галімою сявкою путєна портнога
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У директора ДБР має бути більша труба
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за прослушку его самого турнуть пора, а он рассуждает о своих полномочиях
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Короче, отмазка не меняется со времен царя гороха: недостаточно полномочий.
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Вже самі собі прослушку встановлюють куди ще більше повноважень.
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