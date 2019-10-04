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 Економіка
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 Уряд робить ставку на сировинну модель економіки, а не на інновації, - політолог

Уряд робить ставку на сировинну модель економіки, а не на інновації. Плани Кабміну підвищити податкове навантаження на бізнес свідчать про наміри не братися за складну і дороговартісну трансформацію економічної моделі, а про бажання перекласти проблему заповнення "бюджетних дір" на плечі бізнесу.

Такого висновку дійшов політолог Віктор Таран, аналізуючи програму уряду Гончарука та проєкт бюджету на 2020 рік, пише Обозреватель.

"З огляду на проєкт бюджету на 2020 рік, Кабмін має невеликі фінансові резерви, аби збільшувати соціальні видатки українцям. Зростання соціалки на кілька сотень гривень - це не те, на що сподівались виборці ЗЕ. Але запропоновані Мінфіном цифри - цілком коректні та реалістичні, адже відображають реальний стан публічних фінансів країни та рівня української економіки", - переконаний Таран.

На його думку, чекати від нового уряду реальних кроків щодо трансформації економіки – не варто.

"На жаль, програма Уряду Гончарука чітко продемонструвала - Кабмін продовжуватиме робити ставку на сировинну, а не інноваційну модель економіки. Частково розумію логіку - для трансформації економічної моделі потрібні мільярдні інвестиції та час. Але замість того, аби починати відкритий діалог з великим бізнесом про розробку Дорожньої карти трансформаційної моделі - Слуги народу пішли іншим шляхом заробляння грошей до бюджету", - зазначив політолог.

Таран впевнений: закривати "бюджетні діри" влада збирається за рахунок збільшення податкового навантаження на бізнес, що зрештою призведе до катастрофічних наслідків.

"Вони пішли за формулою: "для того, аби корова менше їла та більше давала молока - її треба більше доїти та менше годувати". Розпочали вони свої фіскальні експерименти з МСБ, а паралельно вирішили добити залізорудну галузь. Якщо ухвалять нинішній законопроєкт №1210-1, що лобіює Гетманцев, доля рентних платежів у частині прибутку металургів досягне 22% і буде найвищою у світі. Добувати залізну руду в Україні стане майже в 10 разів дорожче, ніж у Росії. Тобто, своїм законопроєктом ми допомагаємо прямому економічному конкуренту, з яким п’ятий рік ведемо війну", - доходить висновку політолог.

Усе це, переконаний він, зробить українську промисловість неконкурентоспроможною на світових ринках – і призведе до того, що нішу, яку наразі займають українські підприємства, захопить Росія. Всередині ж країни надмірне фіскальне навантаження змусить частину підприємств згорнути виробництво і спровокує різке збільшення безробіття в Україні. При цьому очікуваного зростання надходжень до бюджету чекати не варто.

Нагадаємо, скандальний законопроєкт 1210 викликав серйозні дискусії у експертному та бізнес-середовищі. Найбільше нарікань – на суттєве підвищення рентної плати за видобуток залізної руди, що ставить металургію на межу виживання і те, що рента на марганцеву руду при цьому залишається незмінною. Таку диференціацію підходів законотворців до різних галузей промисловості експерти пояснюють можливим лобіюванням окремими представниками влади інтересів бізнесмена Ігоря Коломойського та його феросплавних заводів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152112
 
   
 Топ коментарі
 
На інновації потрібно мати розум, якого у кловунів відродясь не було. Торгувати сировиною зможе і прибиральник в шапіто.
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Не виноватая я ? Хахаха, раб ты Бенин
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Фактически Зеленский и его шпана предлагают нам "Азаровщину" во всей своей "красе"! Это экономический тупик, и неизбежный кризис,в который тянет Украину и украинский народ эта зеленая шмаркля со своими хозяевами.
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Хахаха, кто бы сомневался кроме зебилов
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Наоборот. Повышение налогов на сырье, стимулирует наукоемкие производства.
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Хахаха, откуда вы берётесь такие тупики? Я же уезжал с 1992 такого тупизма не было
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ох ті и сручий, прямо поносишь ублюдок кацапорілій
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все развитые страны покупют сырбе в банановах республиках.
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И когда кончится бесконечный и бесстыдный скулёж оллигархов?Заберите из Харькова Коксохим к чёртовой матери!!!!Нам гробовые не нужны!!!
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Всегда так было, эти тоже понимают, что на 5 лет пришли и на далекую перспективу думать не собираются, когда их уже не будет, оно им надо?
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прыйшла эпоха бидности богачества!
уряяяя, зебилы - за бубочку, за коломойшика!... Правительство делает ставку на сырьевую модель экономики, а не на инновации, – политолог - Цензор.НЕТ 8702
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Моисей водил 40 лет по пустыне евреев , а сколько будут водит украинцев по нищите еврей Коломойский и еврейка Миника Зеленски?
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А до таво Іван Сусанін 40 лєт палякав па лєсу ваділ...
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зеленский той самий совковий кучма.
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100 % . Я против Зели был ещё 1 января 2019 года , потому что у него совдеповский менталитет
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Всі ці совдеповські менталіттети зводяться до русофілії та українофобії.
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Фактически Зеленский и его шпана предлагают нам "Азаровщину" во всей своей "красе"! Это экономический тупик, и неизбежный кризис,в который тянет Украину и украинский народ эта зеленая шмаркля со своими хозяевами.
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На інновації потрібно мати розум, якого у кловунів відродясь не було. Торгувати сировиною зможе і прибиральник в шапіто.
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Правительство делает ставку на сырьевую модель/Правительство делает ставку на продажу украинской земли и украинских заводов.С последующей миграцией мародёров на историческую родину, в Турцию, в Сен-Тропе .Гончарук анонсировал открытие рынка земли.Иностранные компании допустят к рынку земли в Украине, - Гончарук.
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Пусть приходят иностранцы. Намного хуже будет, если землю скупят наши олигархи.
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каломойський дєлає ставку на всьо сп"здить і втікти.
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зеля и ко занимаются перераспределением ресурсов, ждут скорого возвращения дамбаса, там есть шо делить
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Да они решили не изобретать велосипед и использовать провереный способ. Будут корову больше доить и меньше кормить. Да и вообще если вы ещё не поняли они пришли только на 5 лет. Чисто порешать свои вопросы. Зеленский за кино для себя порешает, за телевидение. Другие за свои бизнесы. Коломойскому Приват вернут ну и так д. А эти показушные движение чтобы никто ничего не заподозрил, и не говорили после 5 лет что они полное говно.
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Значит эти «слуги народа» вместе со своим президентом будут вынесены к ***ням собачим
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Курс в жопу вдалося продовжити. Навіть Путін сміється.
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таких политологов и соевых комментаторов от Киева до Владивостока - ну, сами знаете...
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