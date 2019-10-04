 PwC прогнозує негативний ефект від податкового навантаження на залізорудні компанії

Екстремальне зростання податкового навантаження на залізорудні компанії, пов'язані галузі і надходження від їхньої діяльності буде мати негативний ефект у разі прийняття податкового законопроекту №1201. Про це в своїй статті "Пошук балансу: чому з податковими нововведеннями не все однозначно" для РБК-Україна написав партнер, керівник практики податкових та юридичних послуг PwC Україна В'ячеслав Власов.

Експерт зазначив, що зараз, коли ціни на руду високі, податкове навантаження на видобувні залізну руду в Україні компанії в цілому дійсно є далеко не найвищою серед 9 країн з розвиненою залізорудної галуззю. Але досягається це не тільки і не стільки за рахунок рентної плати, а й за рахунок ефективно низької ставки податку на прибуток, розповів Власов.

"У такій ситуації помірне підвищення рентної плати в Україні, на перший погляд, виглядає логічним. Український бізнес до помірного підвищення рентної плати готовий – про це відкрито говорили на засіданнях робочих груп податкового комітету українського парламенту. Тут також слід зазначити, що багато країн у світі зараз йдуть на зниження податку на прибуток для підприємств, та відмінність у ставці України (18%) в найближчому майбутньому вже не буде перевагою в порівнянні з конкурентами", - зазначив експерт.

При цьому він звернув увагу, що оптимальний рівень податкового навантаження на видобувні компанії є складним завданням.

Перша складність полягає в тому, що підвищення рентної плати неминуче призведе до підвищення собівартості продукції українських підприємств.

"Зазвичай це негативно впливає на конкурентоспроможність будь-якої компанії на світовому ринку. А зниження конкурентоспроможності компанії ніколи не впливає позитивно на надходження податків до бюджету", - пояснив він.

За оцінкою PwC Україна, за високих цін на руду і прийняття законопроекту №1210, загальне податкове навантаження на видобувні залізну руду компанії в Україні буде вище, ніж у 5 з 9 обраних країн (ПАР, Китай, Канада, Казахстан і Росія), а податкове навантаження за рахунок рентної плати стане найвищим серед країн-конкурентів.

"Звичайно, компанії як мінімум в цих же 5 країнах будуть більш конкурентоспроможними, ніж українські видобувні підприємства за рахунок тільки однієї податкового навантаження. І це ми не враховували ще інші важливі чинники – такі, як, наприклад, якість руди (в Україні вона є в середньому досить низькою) і близькість до ринків збуту (перший ринок у світі – Китай, до якого з України далеко). При такому зниженні конкурентоспроможності України, наша країна стане менш привабливою для інвесторів в галузі", - коментує експерт.

Крім того, підкреслив він, дедалі наполегливішими стають розмови про майбутню економічну кризу, яка почнеться вже через рік-два. Це важливо, оскільки у разі падіння цін на руду для українських компаній податкове навантаження з певного моменту, навпаки, починає рости.

"Якщо ціни будуть істотно падати при прийнятому в поточному вигляді законопроекті №1210, загальне податкове навантаження видобувних компаній в Україні швидко випередить аналогічний показник в інших порівнянних країнах і стане "впевненим" лідером. І навіть поточна відносно низька ставка податку на прибуток не зможе нівелювати цей ефект", - підкреслив Власов.

Він переконаний, що ефект від такого екстремального зростання податкового навантаження на залізорудні компанії, пов'язані галузі і надходження від їхньої діяльності однозначно буде негативним.

Власов підкреслив, що податкові зміни повинні дотримуватися балансу між державою і бізнесом, і в умовах низьких цін держава повинна підтримувати галузь і робити її більш інвестиційно привабливою.

При цьому він вважає, що обміркувати всі варіанти і альтернативні зміни моделі оподаткування підприємств ГМК за кілька тижнів навряд чи вийде.