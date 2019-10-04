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 Наступна зустріч щодо газу між Росією, Україною та Єврокомісією відбудеться 28 жовтня, - Марош Шефчович

Наступна тристороння зустріч щодо газу між Росією, Україною та Єврокомісією відбудеться 28 жовтня.

Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії з Енергосоюзу Марош Шефчович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Радий прийняти наступний раунд тристоронніх консультацій щодо газу з Росією та Україною 28 жовтня, ґрунтуючись на прогресі, досягнутому раніше", - зазначив заступник голови Європейської комісії.

В середині вересня сторони на тристоронній зустрічі домовилися зустрітися в кінці жовтня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ підпише договір на транзит газу з Україною, якщо вона до кінця року імплементує енергетичне законодавство ЄС, - Путін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152105
 
 
 Топ коментарі
 
Надо избавиться от транзитного проклятия! Даешь СП2 досрочно! 😂
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договор путина с зеленским: На Україну хочуть повісити $3 млрд боргу ОРДЛО перед РФ за газ
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Ну там же наши люди? Наши? Газом пользовались? Пользовались! Какие вопросы к кацапам ? Наступна зустріч щодо газу між Росією, Україною та Єврокомісією відбудеться 28 жовтня, - Марош Шефчович - Цензор.НЕТ 5513
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Надо избавиться от транзитного проклятия! Даешь СП2 досрочно! 😂
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Так вроде уже всё ?
Зеленский оказался не способен отстаивать интересы Украины .
Пора менять на нового .
Могу я . Только не дадут , сволочи .
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