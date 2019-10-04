 Наступна зустріч щодо газу між Росією, Україною та Єврокомісією відбудеться 28 жовтня, - Марош Шефчович

Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії з Енергосоюзу Марош Шефчович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Радий прийняти наступний раунд тристоронніх консультацій щодо газу з Росією та Україною 28 жовтня, ґрунтуючись на прогресі, досягнутому раніше", - зазначив заступник голови Європейської комісії.
В середині вересня сторони на тристоронній зустрічі домовилися зустрітися в кінці жовтня.
Зеленский оказался не способен отстаивать интересы Украины .
Пора менять на нового .
Могу я . Только не дадут , сволочи .