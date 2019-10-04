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Все про:Байден (149) США (5571) Рябошапка Руслан (129) Джуліані (43)

 Ніхто із закордонних чи вітчизняних політиків не телефонував мені і не намагався вплинути на мої рішення, - Рябошапка

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявляє, що на нього не чинився тиск в жодному кримінальному провадженні, серед іншого і в справі компанії Burisma ("Бурісма").

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ніхто ні з закордонних, ні вітчизняних чиновників, політиків, не чиновників не дзвонив мені і не намагався вплинути на мої рішення щодо конкретних кримінальних проваджень", - сказав Рябошапка на брифінгу в п'ятницю в Києві, відповідаючи на запитання про те, чи просив хтось або, зокрема, особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані, розслідувати можливу причетність сина ексвіцепрезидента Джо Байдена Хантера до кримінального провадження в Україні, що стосується Burisma.

Дивіться також: ГПУ переглядає близько 15 справ, серед них пов’язані з компанією Burisma Злочевського, - Рябошапка. ВIДЕО

Нагадаємо, Хантер Байден - колишній член Ради директорів найбільшого приватного газовидобувача в Україні Burisma Holdings, кінцевим власником якого є колишній міністр в уряді Миколи Азарова Микола Злочевський. Він займався юридичними питаннями і підтримкою компанії міжнародними організаціями.

У 2014 році Генеральна прокуратура України пред'явила Злочевському підозру в незаконному збагаченні. Слідство вважало, що він незаконно надав Burisma Holdings право на користування нафтогазоносними надрами.

У грудні 2015 року генпрокурор Віктор Шокін передав справи Злочевського і Burisma в НАБУ і САП. Навесні 2016 року Шокін був звільнений з посади генпрокурора. У лютому 2018 року стало відомо, що САП закрила справу про видачу ліцензій фірмам Злочевського.

У березні 2019 року генеральний прокурор Юрій Луценко відновив розслідування щодо компанії Burisma, в якій раніше працював Хантер Байден. При цьому, за словами генерального прокурора України, Хантер не порушував ніяких українських законів.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневий телефонній розмові Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, в звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, в звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з його стенограмою в її первісному вигляді

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152100
 
 
 Топ коментарі
 
Да-да, все в курсе: "Прокурор на 100% мой человек" (Зеля-Трампону)
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Три дні на посаді, а понтів, ні хто не дзвонив йому. Бачили яке велике цабе.
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яка нахабна брехня...
зеля на весь світ сказонув, що в нього ручний прокурор.
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За подобається Рябошвабка. В нікого крім вождя в ротне бере.
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Просто в вайбер написали. Но то что никто не звонил, то єто да, права!!!
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Бо за кордоном не дурні. Навіщо дзвонити Рябошапці, чи навіть Зєлєнскому, коли є "рішала" Богдан, який все "поспішає" перед САМИМ Коломойським?
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Три дні на посаді, а понтів, ні хто не дзвонив йому. Бачили яке велике цабе.
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Да-да, все в курсе: "Прокурор на 100% мой человек" (Зеля-Трампону)
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Репутация - мнение о человеке, группе людей или организации на основе определённого критерия.

бывает двух категорий:
1. Есть
2. Нет
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С политиков может никто и не звонил, а с хозяев звонил кто-то по любому)
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Этот никто решил надуть щеки,чтобы вдруг не забыли.
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яка нахабна брехня...
зеля на весь світ сказонув, що в нього ручний прокурор.
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Вже всім відомо що узеленські брехуни.
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Андрей Серебрянский
1 год · Ну бизнес с Россией во время войны?

Ну Путин видимо финансирует окружение Зеленского?
Вот ссылки, вот схемы, вот документы.
- Ну и чё? Ну Путин, ну денег даёт... Ну и?
...а вот у Пороха фабрика в Липецке была ещё до войны! Вот это зрада! Он в России канхфеты производил... Це повна зрада. А ще Свинарчук же, и вот это, ну.. это... ну забыл... А это твое про Путина - это чепуха...Ну может они просто дружат... Ну не знаю... Короче вы порохоботы.

https://news.liga.net/…/shemy-pomoschnik-zelenskogo-imeet-b…
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... из политиков никто не звонил. А из прыгунов по фонтанам ?
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Хм, ця Бурізма зареєстрована на британському Кіпрі, один з директорів належить до американського істеблішменту. Все це дуже цікаво.
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Тамкі ми Всі розумні та сміливі...Однак потрібно розуміти , що прокурвор гуляйтера Путлєра Зєлі всіх патріотів просто вимушений відправити на Колиму. Нічого особистого. Така вже в нього робота - нищити Україну.
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Характеризує генпрокурора не те,дзвонив хтось йому чи ні,а те,виконував він прохання або не виконував...Кожному,дзвонять,кожного просять...Тому ця фраза характеризує Рябошапку ще й як брехуна і лицеміра...
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Подай в суд на клоуна, который уже заявил Трампу, что именно ты его ручная кукла 100%
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та такой охриненно важный перец, чтоб ему звонить... Вошь подзелупная Ніхто із закордонних чи вітчизняних політиків не телефонував мені і не намагався вплинути на мої рішення, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3875
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Замов рябошапки назначали и без звонков и без конкурса. Верю, что так было надо. У рябошапки всегда найдется отмазка. Три письма данилюка? Или, хотя бы, одно? Не?
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Канечно-канечно)) Зе! сам под стенограмму сказал что ты на 100% его. Ты хочешь сказать что Зе! брехун???
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Тактик..выбрал паузу и "выдавил" наконец-то..Нье-нье..я не "зеленый".Я очень ЗЕЛЕНЫЙ,, Ніхто із закордонних чи вітчизняних політиків не телефонував мені і не намагався вплинути на мої рішення, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2049
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Так це шо виходить ? Зєлєнскій БРЕШЕ ???
Хоча ні,не бреше.Бреше Рябошапка.
"Наступний генеральний прокурор 100% буде моєю людиною, моїм кандидатом, який буде підтриманий парламентом і почне нове розслідування у вересні. Він або вона розгляне ситуацію, зокрема, щодо компанії, яку ви згадали в цьому питанні"Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3150560

ГПУ переглядає близько 15 справ, серед них пов'язані з компанією Burisma Злочевського, - Рябошапка. ВIДЕО
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на ссучену рябушапку не вліяють, їй вставляють.
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Капец ниже заголовка читателей вообще нет

"Никто ни из заграничных, ни отечественных чиновников, политиков, ни чиновников не звонил мне и не пытался повлиять на мои решения относительно конкретных уголовных производств", - сказал Рябошапка на брифинге в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос о том, просил ли кто-либо, в том числе личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, расследовать возможную причастность сына экс-вице-президента Джо Байдена Хантера к уголовному производству в Украине, касающемуся Burisma. Источник: https://censor.net.ua/n3152100
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Тут в основному не чітатєлі,а пісатєлі .Шо свинопесам з методички спустили,те й гавкають,це в них наразі основна робота,не обговорювати,а гавкати та обсирати
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О каких методичках ты чешешь? Эти слова рябошапки только подчеркивают, что он брехло!
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Вчера набрёл в Блогах на Ляшко, так у него и комментов даже не было, тут ещё не всё плохо)))
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Так что клоун наврал Трампу о том что это его ручной прокурор?
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Про ручного прокурора пишут только в твоих методичках
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Балалайка, это не к тебе вопрос, иди мимо, лахта
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Не хочешь чтобы я тебе отвечала - не цепляй свои каменты к моим. Может, пронесёт.
А прицепила - терпи
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Зеленский обещает Трампу что на Украине скоро будет назначен новый генеральный прокурор, "100% мой человек, мой кандидат", это о ком идет речь в расшифровке?
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Зеленский: Я хотел рассказать вам о прокуроре. Прежде всего я ознакомлен с ситуацией. Мы выиграли абсолютное большинство в нашем парламенте, следующим генеральным прокурором будет 100% мой человек, мой кандидат, которого парламент утвердит

Из стенограммы

Мой товарищ, это правда, мой товарищ. Вся моя команда - это мои люди. Они не моя собственность. Я им не приказываю, что делать. Они прошли долгий какой-то путь, путь избирательной кампании", - заявил Зеленский.

Комментарий прессе
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Так о какой 100% кукле клоуна Рябошапке идет речь, ты сама то прочла, что написала ?

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"что на Украине" - ніщо так не палило кацапню, як оце "на". Лахта, гуляй собі на кацапські форуми.
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Слушай, идите с балалайкой своей меркель рассказывайте что ей делать)
Понабрали зеботов по объявлениям)
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Так вот ты какой, стопроцентный!
Тренируй шею, будешь ходить на коротком поводке и в ошейнике-строгаче.
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