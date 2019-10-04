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 У 2019 році через освітні центри в українські виші вступили понад 1,8 тис. абітурієнтів із Криму та ОРДЛО, - Новосад

1865 абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму вступили в українські виші в 2019 році через освітні центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на пресконференції повідомила міністерка освіти і науки Ганна Новосад.

"Цього року працювало 40 освітніх центрів "Донбас-Україна" і 35 освітніх центрів "Крим-Україна"... За чотири роки кількість вступників через освітні центри збільшилася майже вдвічі. У 2016 році це було 865 осіб, в 2017 році - 1 346, а в 2019 році ми фіксуємо 1600 осіб, які вступили через центр "Донбас-Україна". Що стосується "Крим-Україна", то в 2016 році таких осіб було 153, у 2017 - 254, а в 2019 році - 265. Тут цифра зростає повільніше", - сказала вона.

Найпопулярнішим університетом серед вступників з Криму став Таврійський національний університет ім.Вернадського (110 осіб), далі йдуть Київський національний економічний університет ім.Вадима Гетьмана (51), Національний університет "Львівська політехніка" (24 студента) і Херсонський державний університет (22).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тест ЗНО потребує оновлення, - Новосад

Як повідомлялося, 1 тис. 749 абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму вступили в українські виші в 2018 році через освітні центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152096
 
 
 Топ коментарі
 
Они поступили в наши вузы не потому что любят Украину а потому что для них это шара
а ватники любят шару коими большая половина и останется .
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Прокацапская молодая поросль ватанов образовывается за счет Украины,чтобы грамотнее и уже окончательно её "орускомирить" в будущем.
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Заметим,на льготных условиях,а значит,зашли на места наших детей.И что они ожидают от народа от этой новости,радости???
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Они поступили в наши вузы не потому что любят Украину а потому что для них это шара
а ватники любят шару коими большая половина и останется .
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потом они вернутся к себе домой и будут клеветать на Украину
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Да сейчас такие времена,что они спокойно могут и здесь обсерать Украину на всех углах.
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Щоб такого не було. потрібно зараховувати таких абітурієнтів тільки після проходження срокової військової служби в ЗСУ, бажано в районі бойових дій, але не на самому передку. Адже вони громадяни України? Отже, мають не тільки право вчитись, але і обовязок захищати Батьківщину.
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Якщо на платному навчанні - потрійна плата!
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Они поступили в наши вузы не потому что любят Украину а потому что для них это шара

но в Крым они вернутся зараженными бацилой бендеризма
хотя бы только потому, что в 18 лет небо голубее, чем в 40 и 60
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А если они сами местных заразят бацилой сепаратизма??
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Это хорошо. Будет им с чем сравнить.Молодежь быстро привыкает к лучшему.
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тупишь? неужели тьі сидя под таким флажком, еще ведешь себя как курица с периферийного постосовкового села? "Особи, які мешкають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополь або на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, зможуть зареєструватися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні з 05 лютого до 25 березня 2019 року, а також з 03 до 20 травня 2019 року (для участі в додатковій сесії)." до цього ще: екстернатна форма навчання в українськогому навчальному закладі для отримання документу про закінчення середної школи українського зразка, бо тільки цей документ приймуть в українському вузі. І зарахують їх по ДПА або ЗНО, в залежності, хто на що спромігся.
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Щоб взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні цьогорічним випускникам, які проживають на непідконтрольних українській владі територіях, достатньо бути зарахованим за будь-якою формою навчання (денна, вечірня, дистанційна, екстернатна тощо) у загальноосвітньому закладі на території України.
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Яке ЗНО?! В них навіть атестатів немає! Чи Ви думаєте вони атестат ди-ри комусь показують?
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так ти хочеш сказти, що їх, як особєнних, поприймали без атестатів? Вони практично в останній рік школи, якщо вирішили поступати в Україні, вчаться параллельно і в своїй дирі і в Україні на екстернаті, щоб отримати атестат українського зразка, бо саме по ньому їх приймуть. БО Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово окупованій території України, не визнаються. (наказ 560 МОН, від 2016р.). Те саме стосується іноземців у цілому.
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Заявники з Криму для отримання документів про базову та повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною формою в уповноважених закладах загальної середньої освіти. .... Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноважений заклад загальної середньої освіти замовляє протягом одного робочого дня Заявникові відповідний документ про базову або повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає його.
За відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього Заявник подає довідку уповноваженого закладу загальної середньої освіти про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. ...
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Заявники з Криму та Ордло мають право на:проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації;отримання документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту;прийом до закладів вищої освіти для здобуття вищої освіти (на конкурсних засадах та в межах встановлених квот) за результатами вступних випробувань або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором Заявника);
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Заявник - особа, яка після 20 лютого 2014 року завершила здобуття базової або повної загальної середньої освіти в навчальному закладі на тимчасово окупованій території України та/або особа, яка проживає на тимчасово окупованій території і отримала атестат про здобуття базової або повної загальної середньої освіти в інших адміністративно-територіальних одиницях України за екстернатною або дистанційною формою навчання;
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Прокацапская молодая поросль ватанов образовывается за счет Украины,чтобы грамотнее и уже окончательно её "орускомирить" в будущем.
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А каким образом их идентифицируют? Ведь место регистрации у студентов должно измениться уже несколько лет назад.
То есть по документам это должны быть учащиеся киевской, харьковской, винницкой и т.д. областей.
Как их идентифицируют и для чего?
Если они попадают в какой-то отдельный разряд, то и будут чувствовать отчуждение от остальных украинцев.
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Надеюсь платят за образование? Или за счёт моих налогов жопу протирают?
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та видавайте йм відразу зброю , навіщо чекати 5-7 років ?
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Заметим,на льготных условиях,а значит,зашли на места наших детей.И что они ожидают от народа от этой новости,радости???
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замість посібників окупантів в цих навчальних закладах могли навчатися нормальні українські діти ...
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І всі вони поступили за квотами на бюджет на здававши ЗНО і не надаючи ні яких документів! Це перемога! Тільки чия?
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Подобное бл#дство и скотство может быть только в Украине
О какой войне может идти речь!
Жалкие свинопасы
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Надіюсь вони пройшли тест:Чий Крим? путін-...?
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они это поняли ещё 2014 году
просто нужно сделать анализ где выпускники вузов
прошлых лет /это кто то сделал /
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