 У 2019 році через освітні центри в українські виші вступили понад 1,8 тис. абітурієнтів із Криму та ОРДЛО, - Новосад

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на пресконференції повідомила міністерка освіти і науки Ганна Новосад.

"Цього року працювало 40 освітніх центрів "Донбас-Україна" і 35 освітніх центрів "Крим-Україна"... За чотири роки кількість вступників через освітні центри збільшилася майже вдвічі. У 2016 році це було 865 осіб, в 2017 році - 1 346, а в 2019 році ми фіксуємо 1600 осіб, які вступили через центр "Донбас-Україна". Що стосується "Крим-Україна", то в 2016 році таких осіб було 153, у 2017 - 254, а в 2019 році - 265. Тут цифра зростає повільніше", - сказала вона.

Найпопулярнішим університетом серед вступників з Криму став Таврійський національний університет ім.Вернадського (110 осіб), далі йдуть Київський національний економічний університет ім.Вадима Гетьмана (51), Національний університет "Львівська політехніка" (24 студента) і Херсонський державний університет (22).

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Як повідомлялося, 1 тис. 749 абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму вступили в українські виші в 2018 році через освітні центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна".