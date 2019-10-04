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Все про:ГПУ (3243) реформи (1683) Рябошапка Руслан (129)

 Розраховуємо впродовж двох років завершити реформу прокуратури, - Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка має намір перетворити Генеральну прокуратуру України на Офіс генпрокурора до 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

"Щодо етапності: ми передбачаємо максимальний строк цієї реформи – це два роки, що передбачено законом, але ми хотіли би зробити це значно швидше", - заявив він.

За словами Рябошапки, у найближчих планах - "до нового року завершити реформу в ГПУ, перетворивши її на Офіс генерального прокурора. Протягом першого кварталу, орієнтовно: зробити переатестацію у регіональних прокуратурах, і протягом ще чотирьох місяців: десь до 1 вересня завершити атестацію і в місцевих прокуратурах".

"Після того, коли ми будемо бачити кількість вакантних посад і наші потреби в кількості прокурорів, ми зможемо провести добір нових прокурорів", - сказав Рябошапка.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила проєкт закону про створення Офісу генерального прокурора у другому читанні та в цілому 19 вересня. Документ подав до Верховної Ради 29 серпня президент України, в першому читанні його затвердили 10 вересня.

23 вересня президент Володимир Зеленський підписав закон про реформу прокуратури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справи покажуть, - Рябошапка про те, що він "людина Зеленського"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152094
 
   
 Топ коментарі
 
О каких 2-х годах говорит этот зелёный поц? Скоро вам будет йолка.
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То, что теперь называют офисами, еще лет двадцать назад называлось на постсоветском пространстве просто конторами. Так что у нас будет контора генерального прокурора. А что, контора президента уже есть, надо по этому пути идти дальше, суть-то все равно не меняется, а видимость бурной деятельности вполне себе создаётся.
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Уже начали "реформаторы". Назначили "реформатора" Фильчакова - известного корупционера и вымогателя, который чудом не сидит в тюряге, главой Харьковской прокуратуры.
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О каких 2-х годах говорит этот зелёный поц? Скоро вам будет йолка.
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Если Америка не даст добро, то никаких изменений во власти не будет. Нами ж госдеп управляет!!!
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Это очень долго. Можно и нужно ,максимум за пару месяцев. Остальное чушь.
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Тобто реформують Генеральну прокуратуру у Офіс Генпрокурора. Чудова реформа! Головне, щоб прокурорів не чіпали.
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То, что теперь называют офисами, еще лет двадцать назад называлось на постсоветском пространстве просто конторами. Так что у нас будет контора генерального прокурора. А что, контора президента уже есть, надо по этому пути идти дальше, суть-то все равно не меняется, а видимость бурной деятельности вполне себе создаётся.
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А дальше первого предложения не читается? Но уже прогресс - раньше по заголовку своё убогое мнение писали.
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Уже начали "реформаторы". Назначили "реформатора" Фильчакова - известного корупционера и вымогателя, который чудом не сидит в тюряге, главой Харьковской прокуратуры.
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чото шапка промахнулся - обещанного ТРИ года ждут )))
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Это было у Пети и то немного не так: Пять, а потом "дайте ещё, бо я не встиг".
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ОПТИМИЗМ - Бодрое и жизнерадостное мироощущение, при к-ром человек верит в будущее, в успех..
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какие два года ? там реформирования на 2 часа при помощи дубинки и пендаля Розраховуємо впродовж двох років завершити реформу прокуратури, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7331
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Раньше, чем через два года Медведчука не посадят?....
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Самое грустное что Зеля не способен поменять систему он собрался годами ее улучшать, реформировать и распродовать страну на столько насколько ему ждуны позволят.
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Тер носа і ховався за колоною: Тищенка "засікли" в Раді за дивними заняттями (відео).

https://youtu.be/6vTPxDuk8dM
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о каких двух годах он шепчет? до конца года или порохоботы самого посадят... переатестация... всех в чистую нах*й и набрать новых.
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И порохоботы и зеботы будут в малоросии если Зе у руля останется но тебе по приколу в какой стране жить,набрать новых?уже набрали один из них Аваков кристально новое лицо
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Какой же оптимистический прокурор,2 года если будет править это правительство с клоуном то это уже будет не Украина,судя по темпу сдачи вашего турборежима
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Марионетка будет чегото реформировать))
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Ты Луцика вспомнил? Та не, он уже не при делах.
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Реформи, якщо це реформи, робляться швидко та радикально. Якщо він вимагає 2 роки, то це чергова прфанація.
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Петины слова... Много же херни он наговорил...
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😀 Какой оптимист этот зеленый мальчик...два года...
Столько зеленая плесень не живет...
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за два попытается восстановить всех рыгоанальных прокуроров
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