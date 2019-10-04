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Все про:волонтери (518) Золоте (17) Воронкова (1)

 "Золоте - це Україна! Своїх не кидаємо": волонтери просять підтримати жителів міста, де 7 жовтня відбуватиметься розведення військ. ФОТОрепортаж

Волонтери просять підтримати жителів Золотого, де 7 жовтня відбуватиметься розведення військ, передавши їм невеликі прапори України зі словами підтримки на них.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написала глава волонтерської сотні "Доброволя" Наталія Воронкова.

"У Золотому проживає 529 мирних жителів, яким дуже важливо відчути нашу підтримку, адже ми Своїх не кидаємо ?!

Золоте - це Україна! Своїх не кидаємо: волонтери просять підтримати жителів міста, де 7 жовтня відбуватиметься розведення військ 01

Для киян та гостей столиці: якщо ви хочете підтримати мешканців Золотого (де буде відбуватися наступне відведення військ 7 жовтня), щоб люди не відчували себе покинутими - принесіть, передайте, скажіть де забрати невеличкий прапор України та напишіть на ньому слова підтримки й підпішиться. І ваш прапор підтримки сьогодні ж виїде до мирних мешканців Золотого", - написала вона.

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Золоте - це Україна! Своїх не кидаємо: волонтери просять підтримати жителів міста, де 7 жовтня відбуватиметься розведення військ 02

Воронкова зазначила, що потрібно всього лише 529 невеликих прапорів України. Крім того, можна передати щось солодке або якусь невелику іграшку для дітей Золотого.

"Для жителів Харкова, Полтави, Слов'янська, Краматорська - ми будемо їхати через вас - так ми можемо зустрітися). Ті, хто хоче підтримати жителів Золотого з інших міст, - телефонуйте ми домовимося, як ви зможете передати прапор підтримки для одного з жителів Золотого", - повідомила вона.

Золоте - це Україна! Своїх не кидаємо: волонтери просять підтримати жителів міста, де 7 жовтня відбуватиметься розведення військ 03
Фото: Воронкова/Facebook

"Золоте - це Україна!", - додала волонтер.

Принести прапор підтримки для Золотого можна сьогодні до 20.00 до волонтерського пункту в Головному Військовому Госпіталі, Печерськ, заїзд з Лабораторного провулка 24-26.

Телефон для запитань: 063-863-06-31 Юлія

Золоте - це Україна! Своїх не кидаємо: волонтери просять підтримати жителів міста, де 7 жовтня відбуватиметься розведення військ 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152091
 
   
 Топ коментарі
 
У 2014 було страшно, але не було так гидко! Зе - Зрадник!
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Вы держитесь там. Здоровья Вам, хорошего настроения, просто силы разводим!! "Золоте - це Україна! Своїх не кидаємо": волонтеры просят поддержать жителей города, где 7 октября будет происходить разведение войск - Цензор.НЕТ 9497
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СМИ рассказали, как главный переговорщик Зеленского связан с кремлевской элитой

Советник Владимира Зеленского по вопросам международной политики Андрей Ермак является бизнес-партнером россиянина Рахамима Эмануилова, который связан с кремлевской элитой. Об этом идет речь в сюжете программы «Схемы: коррупция в деталях».
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"Зе-шибись!" - воскликнули благодарные жители Золотого...
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Вопрос знатокам. Через сколько дней дом с украинским флагом будет подпален, а хозяева уедут на подвал.
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а червона зірка лише Ігоря Хірскла насторожила , решта її просто не помічають ?
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та б*же, если бы генерал Муженко командовал, то просто все было бы ок.
огневое влияние обеспечено было бы на всех направлениях. но его вроде бы выбросили..... ну да, прорвутся орки
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Кто кто ? *********? Кацапское тупое чучело которое просрало все котлы , у которого в Маццкве - квартира, родной брат - ***** продавший свою землю и в погонах рукожопой армии *****, счета в банках.. и часть семьи там уже? Офигенный полководец? Как поросятина, береза и хомчак? Этих всех тварей по объявлении военного положения уже давно расстреляли бы за трусость ,предательство и преступные приказы повлекшие за собой многочисленные потери среди ВСУ. Открою Америку: ********* все свои преступные приказы отдавало в устной форме, зная что потом могут за это судить. Заведомо зная что делает и заранее перестраховываясь на что по закону не имел права. Сейчас будет отмазка - "покажите документ?" - "так Вы говорили..." - Я ничего не говорил..Идите *****!" Круто? У этой мрази как и у теперешнего трусливого и тупого как валенок *****аса -главного в штабе, сбежавшего в Киев прямо из Иловайска и бросившего подчинённых , - назначенного клоуном - руки в крови аж по плечи и не в крови вражеского быдла а бойцов ВСУ.. Сдачи, договорняки, трусость, оставление в опасности..Учите факты уважаемый прежде чем пи...ть ротом..
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1. "котлы" = совок.
у нормальных - окружение, тактическое.
2. он высаживался с десантом и мочился лично с террористами.

\\\\\\\********* все свои преступные приказы отдавало в устной форме, зная что потом могут за это судить. Заведомо зная что делает и заранее перестраховываясь на что по закону не имел права.\\\\\

А ты хотел диссертации что ли?

\\\\\\\\\\\\\\сбежавшего в Киев прямо из Иловайска и бросившего подчинённых\\\\\\\\\\\\\\\

Там Хомчак был если шо. ВСУ и не планировали в те времена блокировать Иловайск.

К Муженку я вопросов не имею - делал то что в Уставе пишет. Правда обосрался, ракет походу тактических не хватило.
Может и Порошенко помешал, х.з., но и у Гитлера был Гальдер, который потом писал что можно было бы победить если бы не усатый чудак на посту Канцлера.....
Живите с этим.....
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Ты что ******** что ли? Кто тебе наплёл такой х-ни?? Свали ***** отсюда не занимайся дезинформацией номерной кацап козлоу..Ещё что нибудь смешное мне ******* поц! Я оттуда как бы каждую неделю..
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Какое на фиг разведение😡 Обстрелы каждый день. Стесняюсь спросить Дебальцево они возвращают или отступать будем до Днепра😐 Идиоты других слов нет. Эту шоблу надо срочно остановить
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не можна писати на державному прапорі України - це неповага до країни і держави .Не думаю , що помальовані прапорці чимось допоможуть людям , що потрапляють в окупацію.
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ї.анько , це ж ти і кликав *****, щоб твоя російськомовна щелепа не страждала .
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НІХТО НЕ ЗЬИРАЄТЬСЯ ВІТДАВАТИ ЗОЛОТЕ лугандону!! Там замість військових буде УКРАЇНСЬКА ОЗБРОЄНА ПОЛІЦІЯ "Золоте - це Україна! Своїх не кидаємо": волонтери просять підтримати жителів міста, де 7 жовтня відбуватиметься розведення військ - Цензор.НЕТ 8688 годі вже лайно варити
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Ты что ***** совсем *******? Спрячься тупое! Полиция....
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Не можна вибирати в президенти дебіла. Не можна довіряти армію боягузу. Обережному можна боягузу ні.
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А потім сепарня за ці флажки цих людей замордує на підвалах. Краще людей все таки забрати з собою, якщо розведення не минуче, а туди загнати 73-квартальних ******.
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это же просто свихнуться можно....
если бы сейчас наш город отдали дыре.............
ну вот ПРОСТО представьте это на своем примере!!!! "Золоте - це Україна! Своїх не кидаємо": волонтери просять підтримати жителів міста, де 7 жовтня відбуватиметься розведення військ - Цензор.НЕТ 5995 "Золоте - це Україна! Своїх не кидаємо": волонтери просять підтримати жителів міста, де 7 жовтня відбуватиметься розведення військ - Цензор.НЕТ 5399
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Конечно же - флаги их поддержат.
А кто защитит от упоротых колорадов? Или от московитов?
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Українці отримали чіткий меседж про те, що обраній ними владі на них начхать. Влада нічого не винна своїм громадянам і своїм виборцям, навіть тим із них, які страждають від війни найбільше: переселенцям, мешканцям прифронтових зон, жителям Сходу і Півдня України:
- саме їм доведеться ходити по хліб в один магазин зі вчорашніми бойовиками,
- їх діти сидітимуть за однією партою із нащадками тих, хто обстрілював населені пункти,
- Власники віджатих квартир, машин, бізнесів зможуть познайомитися із новими господарями свого майна та потиснути їм руки на знак примирення.
Про це, звичайно, не написали вчора у документі, який Леонід Кучма підмахнув від імені України, про це не сказали на президентському брифінгу. Це все - між рядків. Бо, якщо ти приходиш до влади під гаслом «мир за будь-яку ціну», «треба, просто, перестати стріляти», маєш бути готовим, що ціною стануть не політичні поступки і навіть території. Ціною стануть життя. Життя тих, хто тобі повірив.
Источник: https://censor.net.ua/b3151594
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Так это и есть примирение. Ведь мир с друзьями не заключают. Мир заключают с врагами. Ну, это так, мысли вслух. У мня вопрос - у вас есть варианты решений вопроса или только причитания? Вот вы утверждаете, что властям начхать на украинцев. Но власти ищут решение. Украинцы, кстати, по обе стороны линии разграничения. Предложите ваше решение. Я вам помогу. Вы были бы удовлетворены решением проведения войсковой операции и тотальной зачистки ЛДНР, например, как РФ сделала в Грозном? Я отдаю себе отчёт, что это вполне возможно и по силам украинской армии. И? Что потом? Подумайте о последствиях и вариантах развития дальнейших событий. К чему это может привести?
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Так ви обрали шлях, який вам підсунула російка ?
А давайте розберемо, чим він загрожуватиме Україні.
1. дамбасюри - зрадники та вбивці, кати в українській владі.
2. Таймс написав, що зе пообіцяв їм власну республіку, яку ми будемо відбудовувати та годувати, а вони триматимуть нас на повідку в росії. Тобто фактично крах державності.
3. Можливе розгортання поділу по баснійському сценарію.
4. Взрив на вільній частині України та супротив владі. Майдан, але кривавіший за попередній.
Про економіку і решту взагалі не варто згадувати, бо її не буде.
Насправді, про негативні наслідки від миротворчих ініціатив зрадника зеленського можна писати довго.
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Давайте ваше предложение и мы его разберём. Я излагаю свои соображения и мысли, мне никто ничего не подсунул. Что бы вы предприняли как главнокомандующий? Если вы мирные инициативы рассматриваете как измену - отбросим их. Остаётся три варианта - оставить всё как есть, позиционную окопную войну, которая может продолжаться 100 лет. Отказаться от оккупированных территорий (что тоже вами будет рассматриваться как зрада). Либо проведение войсковой операции по освобождению оккупированных территорий, уничтожение дамбасюр (кстати граждане Украины) или изгнание их с нашей земли. Судя по вашей риторике - вы склоняетесь к третьему варианту. Только он окончится печально для Украины. И никакого разделения страны по боснийскому сценарию не будет. Просто армия РФ войдёт в Киев, назначит здесь свою власть, как в Крыму, а Украина потеряет свой суверенитет. Притом мировое сообщество осудит изгнание и уничтожение дамбасюр с родной земли, признает действия властей военным преступлением и причастных осудят в Гааге. Как вам такой вариант?
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Я би залишила позиційну війну. Років на 5 мінімум.
І активно би проводила реформування України.
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А давайте посчитаем некрологи за пять будущих лет, которые публикуются почти каждый день. То есть уже принесённых жертв недостаточно, чтобы понять дорогую цену ни за что. Ради чего вы хотите пожертвовать ещё жизнями 10000 людей? Ради реформ? Может лучше сначала мир, а потом реформировать, чтобы не гибли люди?
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Віс варіанти погані. Але це не означає, що треба обирати найменший. Можливо здається, що жертв буде менше. НІ ! Вони просто відкладені в часі. І нам буде набагато складніше перебороти ворога, якщо запустимо його всередину.
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Сорри, что вмешиваюсь. Не могу удержаться, ибо подобные мысли и в мою голову лезут.

Да, военная зачистка лднр (кстати, возможна, если запоребрик не помешает, а он помешает) - это жестоко, но ведь освободили в 2014-м примерно половину Донбасса (и даже больше, но часть потом потеряли)! Нужно решить для себя принципиальный вопрос - что делать с людьми на той территории (и в Крыму, кстати, тоже). Я бы еще вспомнил опыт СССР в Восточной Пруссии ( Кенгсберг и окрестности) - оттуда всех немцев выселили. Не уверен, что такой рецепт нам подходит, но проблему надо решать. Кстати, глубину этой проблемы показывают результаты голосования (на выборах всех уровней) в освобожденных городах - во время войны это классическая пятая колонна.
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Есть опыт прибалтийских стран «не гражданин без права голоса» потом экзамен по языку и истории с доказательством по крайней мере лояльности к Украине.
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Так пусть самоопределяются. Ведь территория без людей ничто. Ну, допустим, каким-то образом удастся зачистить территорию. Зондеркоманда, там, или погрузить в вагоны и вывезти на Россию... Ну, так, чисто теоретически... И много найдётся желающих из центральных или западных областей переехать туда на освоение, восстановление и созидание прекрасной и цветущей Украины? Та хрен там, пардон. Вот поэтому - хотят они в РФ - пусть организовывают референдум. Хотят независимости - признать независимость, отгородиться и забыть. Но насадить местным жителям украинскую власть, язык, школы и всё такое - не реально. Впрочем, может быть и возможно, если их купить... В смысле зарплаты по 3000 долларов, пенсии по 1000 долларов. Тогда они, может быть, и согласятся оставаться в составе Украины и мову выучат. Но после войны, после того, что было загнать их в стойло вряд ли получится. Тем более запоребрик воспользуется и придёт защищать русскоговорящее население от ущемлений...
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Это зашквар ! Но нам людям надо это пережить и понять .кто наши президенты , кто такой Порошенко и Зеленский . Одного поля ягодки, предатели нац интересов .Или нет ? Один хетьман ,а второй кака ?
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Оба предатели. Только порох вдобавок и вор.
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вот и про это , но секта на то и секта что бы не замечать член пастыря у себя во рту . А нормальному человеку должно быть поХ , кто и что . Если он бокопорит и не думает о народе , стране .то идет наХ и выбирают другого . сколько там зарезанных повешенных и посаженных на пале было гетьманов Сечи ? То - то .
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Хотелось бы объявить всеобщую мобилизацию, объявить войну РФ, отключить интернет и ввязаться в тотальную войну с Россией. С огромными жертвами и разрушениями проиграть войну и подписать капитуляцию. Даже гитлеровская Германия не устояла в войне с СССР. И Украина не устоит в войне с РФ. Это я к чему - только так, такой дорогой ценой нам удастся очиститься от порохоботов-зрадоботов.
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Даже гитлеровская Германия не устояла в войне с СССР


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СССР через год был-бы в жопе у гитлера во 2-Мировую если-бы не союзники.
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Кляті союзники. Я не розумів як можна було допомагати срср в обличчі Сталіна. Тепер те ж саме будуть допомагати параші з обличчям йухла. Правда ця допомога параші за підтримки зеклоуна
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Возьми учебник истории там росия один на один ни одной войне не победила.
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Порохоботы онги по пррироде патриоты , просто сектанты ,общество стокгольмского синдрома. где Хетьман -все , остальные никто. Пусть меняют авторитетов, признают зашквары вождя и вперед .не будет вражды между разными ветками патриотов.
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Надо бы уточнить, какое Золотое? Есть Золотое 1, 2, 3, 4, это шахтерские поселки в которых проживают тысячи людей. С 14-го года многие разъехались, кто в лугандон, кто к кацапам или в Украину, но теперь многие вернулись, особенно с лугандона, нажравшись русского мира. И ещё, если наши отводят войска, то как сепары? Тоже отводят? Не верится, что уйдут с Первомайска.
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Не думаю що жителі того Золотого дуже переживають через відведення української армії.
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Ваты там дохрена, но и наших много. Там все знают, кто за кого и если там начнут шнырять кацапы, то нашим не поздоровится.
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эта традиция подписывать флаги пошла с 14 года когда отправляя груз в войска коллектив предприятий ( выж не думуаете что бизнеса это все за свой счет) даже маленьких, так вот туда вкладывали прапор, получив посылку его ставили на машины или здания, после боев менялись и с подписями отправлялись назад в виде благодарности за помощь, со временем почемут о каждый дебил решил что написав что то на флаге он сделает что то хорошее, еще раз флаг расписаный некими писменами это личное дело двух субъектов, особенно порадовало девочко с красной анархической звездой алячегевара,
ЗАПОМНИТЕ
писать на флаге это пока не для вас, не для жителей Золотого не для школьников, одним страдать и люстрироваться другим учиться хорошо
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Ні відведенню українських війск ! Ні зраді ! Українські військові ЗСУ , наші друзі сказали , що не будуть виконувати злочинні накази !!!! Зелену владу -ГЕТЬ !
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В кінці цього місяця, вся Україна відчує "миролюбство". Дякуючи 73%
"С 29 октября будет изменен порядок пересечения линии разграничения на Донбассе, в том числе и для не достигших 16-летнего возраста лиц"
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Украинская власть их отдает "русскому миру", где за желто-голубую ленточку пытают и убивают, как Степу Чубенко.
Жителей Золотого просто предают, как и предают наших солдат.
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**** з того, що ви показали фотку з прапорцями...це підтримка просто капец як вплине на сепарів шо в село зайдуть !!??
Тоді можна як оберіг перед собою прапорцем у сепарню та рашистів тикать...як у вуду !?!?
Може не треба розводить... ну...... сили.?!
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