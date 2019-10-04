 "Золоте - це Україна! Своїх не кидаємо": волонтери просять підтримати жителів міста, де 7 жовтня відбуватиметься розведення військ. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написала глава волонтерської сотні "Доброволя" Наталія Воронкова.
"У Золотому проживає 529 мирних жителів, яким дуже важливо відчути нашу підтримку, адже ми Своїх не кидаємо ?!
Для киян та гостей столиці: якщо ви хочете підтримати мешканців Золотого (де буде відбуватися наступне відведення військ 7 жовтня), щоб люди не відчували себе покинутими - принесіть, передайте, скажіть де забрати невеличкий прапор України та напишіть на ньому слова підтримки й підпішиться. І ваш прапор підтримки сьогодні ж виїде до мирних мешканців Золотого", - написала вона.
Також читайте: "Розведенням військ ми збільшуємо "сіру зону", в якій можуть працювати і диверсійні групи, і снайпери", - Данилюк
Воронкова зазначила, що потрібно всього лише 529 невеликих прапорів України. Крім того, можна передати щось солодке або якусь невелику іграшку для дітей Золотого.
"Для жителів Харкова, Полтави, Слов'янська, Краматорська - ми будемо їхати через вас - так ми можемо зустрітися). Ті, хто хоче підтримати жителів Золотого з інших міст, - телефонуйте ми домовимося, як ви зможете передати прапор підтримки для одного з жителів Золотого", - повідомила вона.
"Золоте - це Україна!", - додала волонтер.
Принести прапор підтримки для Золотого можна сьогодні до 20.00 до волонтерського пункту в Головному Військовому Госпіталі, Печерськ, заїзд з Лабораторного провулка 24-26.
Телефон для запитань: 063-863-06-31 Юлія
огневое влияние обеспечено было бы на всех направлениях. но его вроде бы выбросили..... ну да, прорвутся орки
у нормальных - окружение, тактическое.
2. он высаживался с десантом и мочился лично с террористами.
\\\\\\\********* все свои преступные приказы отдавало в устной форме, зная что потом могут за это судить. Заведомо зная что делает и заранее перестраховываясь на что по закону не имел права.\\\\\
А ты хотел диссертации что ли?
\\\\\\\\\\\\\\сбежавшего в Киев прямо из Иловайска и бросившего подчинённых\\\\\\\\\\\\\\\
Там Хомчак был если шо. ВСУ и не планировали в те времена блокировать Иловайск.
К Муженку я вопросов не имею - делал то что в Уставе пишет. Правда обосрался, ракет походу тактических не хватило.
Может и Порошенко помешал, х.з., но и у Гитлера был Гальдер, который потом писал что можно было бы победить если бы не усатый чудак на посту Канцлера.....
Живите с этим.....
если бы сейчас наш город отдали дыре.............
ну вот ПРОСТО представьте это на своем примере!!!!
А кто защитит от упоротых колорадов? Или от московитов?
- саме їм доведеться ходити по хліб в один магазин зі вчорашніми бойовиками,
- їх діти сидітимуть за однією партою із нащадками тих, хто обстрілював населені пункти,
- Власники віджатих квартир, машин, бізнесів зможуть познайомитися із новими господарями свого майна та потиснути їм руки на знак примирення.
Про це, звичайно, не написали вчора у документі, який Леонід Кучма підмахнув від імені України, про це не сказали на президентському брифінгу. Це все - між рядків. Бо, якщо ти приходиш до влади під гаслом «мир за будь-яку ціну», «треба, просто, перестати стріляти», маєш бути готовим, що ціною стануть не політичні поступки і навіть території. Ціною стануть життя. Життя тих, хто тобі повірив.
Источник: https://censor.net.ua/b3151594
А давайте розберемо, чим він загрожуватиме Україні.
1. дамбасюри - зрадники та вбивці, кати в українській владі.
2. Таймс написав, що зе пообіцяв їм власну республіку, яку ми будемо відбудовувати та годувати, а вони триматимуть нас на повідку в росії. Тобто фактично крах державності.
3. Можливе розгортання поділу по баснійському сценарію.
4. Взрив на вільній частині України та супротив владі. Майдан, але кривавіший за попередній.
Про економіку і решту взагалі не варто згадувати, бо її не буде.
Насправді, про негативні наслідки від миротворчих ініціатив зрадника зеленського можна писати довго.
І активно би проводила реформування України.
Да, военная зачистка лднр (кстати, возможна, если запоребрик не помешает, а он помешает) - это жестоко, но ведь освободили в 2014-м примерно половину Донбасса (и даже больше, но часть потом потеряли)! Нужно решить для себя принципиальный вопрос - что делать с людьми на той территории (и в Крыму, кстати, тоже). Я бы еще вспомнил опыт СССР в Восточной Пруссии ( Кенгсберг и окрестности) - оттуда всех немцев выселили. Не уверен, что такой рецепт нам подходит, но проблему надо решать. Кстати, глубину этой проблемы показывают результаты голосования (на выборах всех уровней) в освобожденных городах - во время войны это классическая пятая колонна.
ЗАПОМНИТЕ
писать на флаге это пока не для вас, не для жителей Золотого не для школьников, одним страдать и люстрироваться другим учиться хорошо
"С 29 октября будет изменен порядок пересечения линии разграничения на Донбассе, в том числе и для не достигших 16-летнего возраста лиц"
Жителей Золотого просто предают, как и предают наших солдат.
Тоді можна як оберіг перед собою прапорцем у сепарню та рашистів тикать...як у вуду !?!?
Може не треба розводить... ну...... сили.?!