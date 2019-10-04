 "Золоте - це Україна! Своїх не кидаємо": волонтери просять підтримати жителів міста, де 7 жовтня відбуватиметься розведення військ. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написала глава волонтерської сотні "Доброволя" Наталія Воронкова.

"У Золотому проживає 529 мирних жителів, яким дуже важливо відчути нашу підтримку, адже ми Своїх не кидаємо ?!

Для киян та гостей столиці: якщо ви хочете підтримати мешканців Золотого (де буде відбуватися наступне відведення військ 7 жовтня), щоб люди не відчували себе покинутими - принесіть, передайте, скажіть де забрати невеличкий прапор України та напишіть на ньому слова підтримки й підпішиться. І ваш прапор підтримки сьогодні ж виїде до мирних мешканців Золотого", - написала вона.

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Воронкова зазначила, що потрібно всього лише 529 невеликих прапорів України. Крім того, можна передати щось солодке або якусь невелику іграшку для дітей Золотого.

"Для жителів Харкова, Полтави, Слов'янська, Краматорська - ми будемо їхати через вас - так ми можемо зустрітися). Ті, хто хоче підтримати жителів Золотого з інших міст, - телефонуйте ми домовимося, як ви зможете передати прапор підтримки для одного з жителів Золотого", - повідомила вона.



Фото: Воронкова/Facebook

"Золоте - це Україна!", - додала волонтер.

Принести прапор підтримки для Золотого можна сьогодні до 20.00 до волонтерського пункту в Головному Військовому Госпіталі, Печерськ, заїзд з Лабораторного провулка 24-26.

Телефон для запитань: 063-863-06-31 Юлія