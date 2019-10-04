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 Квотного принципу в ЦВК дотримано, - нардеп від "Батьківщини" Крулько

Народний депутат від "Батьківщини" Іван Крулько вважає, що під час формування Центральної виборчої комісії вдалося зберегти квотний принцип.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту.

"Квотного принципу, як ми вважали, дотримано. Квоти були розкидані відповідним чином. Кожна фракція вносила згідно зі своїми квотами. Зокрема, "Батьківщина" вносила одну кандидатуру, колеги з "Голосу" і "ЄС" теж одну кандидатуру, від групи "За майбутнє" теж була одна кандидатура, і від ОПЗЖ було дві кандидатури. Всі інші кандидатури були подані від "Слуги народу", - зазначив нардеп.

Він також уточнив, що від "Європейської Солідарності" подали дві кандидатури на вибір.

"Це була позиція ЄС. Нехай вони самі розбираються, чому вони так зробили. Очевидно, що вони розуміли заздалегідь, що президент обере кандидатуру одну і здогадувалися чому. Ми подавали одну кандидатуру - Вікторію Глущенко - і вона сьогодні була проголосована", - зазначив Крулько.

Нагадаємо, 13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК. Новий склад ЦВК має бути призначений Верховною Радою за поданням президента Володимира Зеленського. У ньому мають бути враховані пропозиції депутатських фракцій і груп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК сьогодні може провести перше організаційне засідання, - член комісії Гевко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152090
 
 
 Топ коментарі
 
ЦИК уже полностью готова к легитимизации Лугандона
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Yes! Dopeless

@_dopeless

Якщо комусь стане цікаво, чим зараз займається Юрій Мірошниченко - все просто. Він зараз член ЦВК. Дякую, Зеленський. П.С. Якщо хтось забув - Мірошниченко - регіонал, представник президента Януковича в Верховній Раді з 2010 по 2014.Квотный принцип в ЦИК соблюден, - нардеп от "Батькивщины" Крулько - Цензор.НЕТ 1450
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Кацахол,а ти не міняєшся,хоч і став гузненком,без провокацій ,брехні та вигадок,ну ніяк жити не можеш
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Сейчас ему тутошние умы шоколадного разлива объяснят, что он ошибается.
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У тебя вместо мозга шоколад или и того хуже, только о нем и думаешь
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Пиши по теме, а не дерьмом кидайся. Да и вообще пора тебе уже вьійти из противостояния второго тура вьіборов президента. Порошенко уже ни на что не влияет, вся полнота власти, которой не бьіло ни у одного президента до сих пор, сейчас в руках зеленского. Все вопросьі к нему.
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Если не влияет, то пусть заткнёться и работает, как и положено депутату, ему ещё возможно сидеть придётся. А у него до сих виденья будто он гетьман.
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Тьі другим рот не затьікай, лучше свой прикрой. А если так хочешь поговорить, то расскажи нам лучше о своей производительности труда, что тьі за последние 5 лет сделал.
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Конечно, ошибается. От порошенко полчеловека должно было идти. Но им пошли навстречу и дали целого. Прошли времена, когда соевые фальсификаторы рисовали нужные цифры по звонку)
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Все готово к референдумам о русском государственном, федерализации и вхождении в состав РФ.
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Кацахол,а ти не міняєшся,хоч і став гузненком,без провокацій ,брехні та вигадок,ну ніяк жити не можеш
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Ты УА убери от ника. Пиши ;РФ; Не обманывай народ.
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Обідній релакс,зайшов на гузномоїв шоколадних глянути,та посміятись
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Ну дивися, добре там вчися. Бо татко паска дасть.
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ЦИК уже полностью готова к легитимизации Лугандона
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Ничьо, Ляшко ( вне Рады) заменит он ведь уже заявил, что выходит из полит.отпуска и драка впереди
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Yes! Dopeless

@_dopeless

Якщо комусь стане цікаво, чим зараз займається Юрій Мірошниченко - все просто. Він зараз член ЦВК. Дякую, Зеленський. П.С. Якщо хтось забув - Мірошниченко - регіонал, представник президента Януковича в Верховній Раді з 2010 по 2014.Квотный принцип в ЦИК соблюден, - нардеп от "Батькивщины" Крулько - Цензор.НЕТ 1450
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Ти новину читав і що таке квота знаєш?
А те,що він у ВР,то не до Зеленського,а до петра і його 3-х генпрокурорів
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Та тому що й мірошніченко.У геніального юли та інших петіних генпроків не було нічого на них
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мене "папірєднікі" не хвилюють.
пройшло півроку, я питаю чому медведчук досі не сидить?!
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Мирошниченко -от оппозиции.Права оппозиции соблюдены,а Мирошниченко - не преступный элемент.Весь Харьков за донецкого хряка голосовал.Расстрелять? Лишить избирательных прав?Сослать на Говерлу?
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З приводу обмеження виборчих прав - гарна ідея. В Прибалтиці дала результати. Там розумніші від нас: всіх, хто прибув в республіки після війни зарахували до окупантів і це правильно. Ми ж настільки демократичні, що вороги і диверсанти можуть балотуватися в президенти.
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Задрот,цій методичці вашій уже тиждень,"Зеля,чого ніхто не сидить"
Не хвилюйся,сядуть усє і тебе сія участь не мине
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это вряд ли. по гонтаревой комиссию отказались создавать, значит и пэдре нечего бояться, а пашинские с грановскими уже далече.
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Тепер після кожного переформатування фракції будуть перевибирати ЦВК? Попередня ЦВК пропрацювала лише рік. Повинна була працювати 5, в цьому закладено принцип незалежності від політичних сил. Зелені шмарклі розігнали її антиконституційно. Вони державні злочинці разом із підспівувачами із Матьківщини.
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