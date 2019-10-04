 Квотного принципу в ЦВК дотримано, - нардеп від "Батьківщини" Крулько

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту.

"Квотного принципу, як ми вважали, дотримано. Квоти були розкидані відповідним чином. Кожна фракція вносила згідно зі своїми квотами. Зокрема, "Батьківщина" вносила одну кандидатуру, колеги з "Голосу" і "ЄС" теж одну кандидатуру, від групи "За майбутнє" теж була одна кандидатура, і від ОПЗЖ було дві кандидатури. Всі інші кандидатури були подані від "Слуги народу", - зазначив нардеп.

Він також уточнив, що від "Європейської Солідарності" подали дві кандидатури на вибір.

"Це була позиція ЄС. Нехай вони самі розбираються, чому вони так зробили. Очевидно, що вони розуміли заздалегідь, що президент обере кандидатуру одну і здогадувалися чому. Ми подавали одну кандидатуру - Вікторію Глущенко - і вона сьогодні була проголосована", - зазначив Крулько.

Нагадаємо, 13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК. Новий склад ЦВК має бути призначений Верховною Радою за поданням президента Володимира Зеленського. У ньому мають бути враховані пропозиції депутатських фракцій і груп.

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