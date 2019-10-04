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Все про:гральний бізнес (82) опитування (410)

 Майже 60% українців не підтримують легалізацію грального бізнесу за жодних умов, - "Рейтинг"

Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", лише 11% опитаних вважають, що гральний бізнес потрібно легалізувати в Україні без будь-яких обмежень, 27% - підтримують легалізацію, але за умови створення спеціальних зон для грального бізнесу, водночас майже 60 % не підтримують легалізацію за жодних умов.

Про це йдеться в інформації Рейтингу.

• Майже половина опитаних вважають, що в Україні повинні бути дозволені лотереї, чверть – ставки в букмекерських конторах і казино (при чому ставлення до легалізації казино покращилося). Найгірше ставлення до легалізації інтернет казино (12%), ігрових автоматів (12%), гри в карти на гроші (11%).

• 25% опитаних вважають себе азартними людьми. Натомість більшість (73%) азартними себе не вважають. Більш азартними є чоловіки, молодь, люди з вищими статками.

• Варто зазначити, що за останні два роки кількість респондентів, які вважають себе азартними, не змінилась, водночас, ставлення до азартних ігор в Україні погіршилося.

• Так, 28% опитаних позитивно ставляться до азартних ігор, які не передбачають грошових ставок або виграшів (у 2017р – 46%). Дві третини – ставляться негативно (у 2017р – 49%).

• Водночас, лише 10% позитивно ставляться до азартних ігор на гроші, тоді як 85% – негативно. Більш лояльне ставлення серед азартних людей, передусім це стосується чоловіків молодшого та середнього віку, серед яких позитивне ставлення до азартних ігор на гроші (16%) майже втричі переважає аналогічний показник серед жінок (6%).

• Більшість опитаних (84%) не грали особисто в будь-які азартні ігри на гроші за останні п’ять років, водночас 3% опитаних грали часто, 9% – кілька разів, 3% – один раз.

• За останні два роки кількість респондентів, які грали в ігри на гроші майже не змінилась.

• Майже половина азартних людей грали хоча б раз в азартні ігри на гроші протягом останніх п’яти років, зазвичай, це чоловіки середнього та молодшого віку з відносно вищим рівнем доходів та статків.

• Найчастіше вони грали в лотереї (31%) та робили ставки в букмекерських конторах (29%). Чверть грали на ігрових автоматах, стільки ж – в карти на гроші, кожен шостий – в інтернет казино, кожен десятий – в казино.

• Серед людей, які не грали в азартні ігри, найбільш поширеним є твердження, що гроші потрібно заробляти, а не вигравати (48%), третина – не вірить організаторам таких ігор.

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 27-30 вересня 2019 р.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152088
 
 
 Топ коментарі
 
А что тогда за тела сидят в космолоте целыми днями? Почти 60% украинцев не поддерживают легализацию игорного бизнеса ни при каких условиях, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 1828
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Поэтому Аваков будет и дальше нелегально работать. Ну не хотят люди, значит не буду легализовываться.
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чем азартные игры опасней алкоголя и курева? Почти 60% украинцев не поддерживают легализацию игорного бизнеса ни при каких условиях, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 4771 Почти 60% украинцев не поддерживают легализацию игорного бизнеса ни при каких условиях, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 3669
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не всегда общественное мнение есть мнение общества...
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Игорный бизнес - это бизнес на крови, на тяжелой патологической зависимости, это то же что алкоголизм, наркомания и т.д. Игромания ведет к потере денег, займам, преследованию, убийствам и самоубийствам. Здоровая психически часть общества никогда не согласится с этой мерзостью. Ну а больные на голову и те, кому на народ наплевать согласятся. Такие как дрочильщик Кива с удовольствием согласятся.
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Помнится ещё недавно у Порошенко был бизнес на крови, ну как бы был пока вате мочу в глаза лилась...
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Ты или идиот, или на з/п у тех, кто держит десятки тысяч игорных заведений по Украине. Они все закроются и лишаться возможности оббирать людей, не платя при этом налоги.
В случае легализации игорного бизнеса - все минусы остануться как и сейчас, но добавятся плюсы в виде некислых вливаний в бюджет.
Это чуть ли не единственное положительное что могла бы сделать эта Зебильная власть...
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социология не врет, а

по поводу игры в скорлупку обращайтесь к ЗЕльоным прохиндеям
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рядом с игровым заведением зачастую находится ломбард. нормальный всё поймёт сразу
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чем азартные игры опасней алкоголя и курева? Почти 60% украинцев не поддерживают легализацию игорного бизнеса ни при каких условиях, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 4771
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люди квартиры проигрывают на автоматах. Зарплата за месяц сразу туда же уходит, а потом долги, мыло и веревка. вот
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играть в карты, курить, пить и материться НЕКРАСИВО
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А что тогда за тела сидят в космолоте целыми днями?
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То лотерея))) при чем на каждом углу, в подворотнях, в заброшенных ларьках, вообщем, реально везде)) лотерея))
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любопытно чем эта "лотерея" отличается от игровых автоматов примером.
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Поэтому Аваков будет и дальше нелегально работать. Ну не хотят люди, значит не буду легализовываться.
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Помоему сейчас тысячи их открыты по всей Украине и никто не платит ничего!- Амеры тупые наверно раз легализацию провели
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Я так понял, что народу разрешили референдум не по ОРДЛО устраивать , а только по игорному бизнесу. Давайте будем дружно здесь пики ломать !
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А что по ОРДЛО. Там Петя все уже давно определил. Минску 2 альтернативы нет и нехер референдить. Майже 60% українців не підтримують легалізацію грального бізнесу за жодних умов, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 3869 Или что-то изменилось?
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как-то все равно, главное строить умно, как в вегасе--невозможно пройти в гостинницу, не пройдя через игорный зал, так и дети в класс, должны заходить, а в остальном прекрасная мркиза.
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А де референдум? Зєля, у тебе ще залишились зуби?
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Вот и славненько. Раз народ у нас такой тупой, значит будут процветать "интернет-клубы" под крышей у мусоров. А могли бы легализовать и получать денеку в бюджет. А заодно поставить ограничение на максимальный проигрыш для дебилов, чтобы они почки не продавали ради очередной жертвы на алтарь богине Хитрожопости. Но запрет же решает все проблемы, не правда ли?
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А зачем им обращать внимания на идиотов, которые во время войны проголосовали за клоуна.
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А во время войны за кого надо голосовать? За политическое недоразумение Вакарчука? Или потёртую в коррупционных тёрках Юлю? За Дякулу? Да и кто из бывших кандидатов не политический клоун?
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Зато нынешний титан!!! Мировой лидер галактического масштаба.
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Любопытно, если спросить об отмене всех налогов, сколько процентов населения поддержит?
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В гостинницах - пожалуйста, в каких-то ТРЦ - на здоровье. Но не ларьки на каждом углу под видом лоторей.
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Игорный бизнес для иудеев - святое. Все великие шуллеры практически на 100% иудеи.
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А сейчас шуллерам удалось захватить целую страну.
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Знаешь почему в Британии нет антисимитизма? Они не считают евреев умнее себя.
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73% украинцев голосовало за Зеленского, что уж за 60% говорить...
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Александр Игоревич b3cfb89b Не пишите бред. Не 73 процента украинцев, а 73 процента от тех, кто пришел на выборы, а это всего 5 миллионов избирателей.Большинство не пришло на выборы.
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Создать новый? Не вопрос. Легализовать преступление? ***
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Идиоты. Видать избиратели зебила, в основной своей массе...
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Непонтно против чего они против, когда этот бизенс сегодня процветает подпольно.
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60% против ливня с грозой. Но Зевсу как-то пох.
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Они и так фактически легально работают(дурят).
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