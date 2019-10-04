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Все про:ЦВК (836) Гевко Андрій (1)

 ЦВК сьогодні може провести перше організаційне засідання, - член комісії Гевко

Центральна виборча комісія може провести перше організаційне засідання вже сьогодні.

Про це повідомив у кулуарах парламенту новопризначений член ЦВК Андрій Гевко (від фракції "Голос"), передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що найближчим часом, можливо і сьогодні, воно відбудеться. Організаційно ми збираємося на нараду і будемо вирішувати, коли проводити (перше засідання. - Ред.)", - зазначив він.

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Гевко вважає, що керівний склад комісії буде збалансованим.

"Насправді дуже професійні люди в складі. Ми з колегами до цього вже перетиналися в роботі в різних сферах, я думаю, що вдасться добре налагодити роботу і показати ту якість, якої від нас чекає суспільство", - сказав Гевко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152087
 
 
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Карманная ЦИК, карманная Рада, карманный кабмин, карманный прокурор, карманный Аваков. И это Порошенко Барыга-Мародер? ЦИК сегодня может провести первое организационное заседание, - член комиссии Гевко - Цензор.НЕТ 34
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А президент? Забули? Чи він з іншої кишені?
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ЦИК говорите , выборы, за руки держали чтобы ЗЕ не побежало к луганским бандитам за себя агитировать -ну-ну
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