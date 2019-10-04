 Справи покажуть, - Рябошапка про те, що він "людина Зеленського"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Справи покажуть, словами переконати нікого не можна", - сказав Рябошапка, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи можна довіряти розслідування Генпрокуратурі, якщо генпрокурор є "100% людиною президента".

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Нагадаємо, 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, що відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня. Зокрема, під час розмови Зеленський заявив, що "наступний генпрокурор на 100% буде моєю людиною".