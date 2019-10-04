 Справи покажуть, - Рябошапка про те, що він "людина Зеленського"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Справи покажуть, словами переконати нікого не можна", - сказав Рябошапка, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи можна довіряти розслідування Генпрокуратурі, якщо генпрокурор є "100% людиною президента".
Нагадаємо, 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, що відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня. Зокрема, під час розмови Зеленський заявив, що "наступний генпрокурор на 100% буде моєю людиною".
так вот о каких "делах" рябошапка говорит))
моника шмаркль дал команду, рябошанка - принял к исполнению: "15 дел", в т.ч. на Буризму, показывают - насколько рябошапка подчинен монике ("100% мой человек"(с)зеленский)
Потом надо непременно еще протестующих пострелять.
они думают, что люди выходят на Майдан "за Пороха".. и посадив Пороха - все разбегутся...
Они реально тупые.. это ен оскорбление, а констатация факта.
Разве в Европе или в Америке есть рынок для "Сватов" ?