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Все про:Зеленський (3043) Трамп (2104) Рябошапка Руслан (129)

 Справи покажуть, - Рябошапка про те, що він "людина Зеленського"

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявляє, що органи прокуратури проводитимуть ефективне і прозоре розслідування кримінальних проваджень, про об'єктивність свідчитимуть самі кримінальні справи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Справи покажуть, словами переконати нікого не можна", - сказав Рябошапка, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи можна довіряти розслідування Генпрокуратурі, якщо генпрокурор є "100% людиною президента".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ГПУ переглядає близько 15 справ, серед них пов’язані з компанією Burisma Злочевського, - Рябошапка. ВIДЕО

Нагадаємо, 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, що відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня. Зокрема, під час розмови Зеленський заявив, що "наступний генпрокурор на 100% буде моєю людиною".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152084
 
 
 Топ коментарі
 
Рябокепка, богдан, зеленский все это люди каломойского!!! Дела покажут, - Рябошапка о том, что он "человек Зеленского" - Цензор.НЕТ 5079
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"Дела покажут" - если они будут открыты против Коломойского.
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Рябокепка, богдан, зеленский все это люди каломойского!!!
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Рябошапка точно нет. Но он может скоро написать заявление как Данилюк, опять же из-за "конфликта интересов" и Богдана.
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ГПУ пересматривает около 15 дел, в том числе касающихся компании Burisma Злочевского, - Рябошапка.

так вот о каких "делах" рябошапка говорит))
моника шмаркль дал команду, рябошанка - принял к исполнению: "15 дел", в т.ч. на Буризму, показывают - насколько рябошапка подчинен монике ("100% мой человек"(с)зеленский)
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В надійному місці. Сховані. І покажуть лише тим, кому потрібно. Тобто фігурантам. Щоб ті розкошелились.
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ни хрена себе, он еще свою 100%-ую преданнность Вазелину шестому доказывать нам будет....
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Рома,ты неправ,Вазелин он у нас первый,то хорошие или плохие,но президенты были.
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БЛД, с апреля одни обещания, а где же дела?
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Vot vot jesly Beniu zatronet i mozet byt posadyt togda skazu prokuror nezavysemi.
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Если это не правда, то пусть возбуждает дело против ЗЕ за клевету. Ведь сам Зе сказал Трампу, что новый генпрокурор его человек на 100%.
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поговорюють що посадка пєці для рабошапки, портнова і ко задача номер один. стаття готова,і те що вона провалиться в судах не цікаво.ці недобиті риги вваажають що з посадкою пєці згаснуть протести проти здачі інтересів україни, і що аваков з удо їх спасе. вітин урок ну ніяк не вивчили
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Хай пробуют. Справи покажуть, - Рябошапка про те, що він "людина Зеленського" - Цензор.НЕТ 3437 Гасить пожар бензином - гениальнейшая идея.

Потом надо непременно еще протестующих пострелять.
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у этих придурков уровень "мышления" еще хуже чем у януковича Справи покажуть, - Рябошапка про те, що він "людина Зеленського" - Цензор.НЕТ 9682.
они думают, что люди выходят на Майдан "за Пороха".. и посадив Пороха - все разбегутся... Справи покажуть, - Рябошапка про те, що він "людина Зеленського" - Цензор.НЕТ 9682
Они реально тупые.. это ен оскорбление, а констатация факта.
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"Дела покажут" - если они будут открыты против Коломойского.
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Ну вон дела Трубы показывают, шо оно с потрохами портновско-януковское. И шо?
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Як що ні,подай заяву на звільнення.Чи слабо? Справи покажуть, - Рябошапка про те, що він "людина Зеленського" - Цензор.НЕТ 2871
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дела уже показали, рябошапка открыл уголовное производство по заявлению портного против действий украинских активистов 2 мая, выдвинуты обвинения в массовых беспорядках и гибели людей, вот такой рябошапка, если кто не знал. Товарищей уже дергают на допросы. Спасибо зе.
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Душа и сердце нынешнего режима там же где и их финансовые интересы.
Разве в Европе или в Америке есть рынок для "Сватов" ?
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