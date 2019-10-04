 Зеленський знайшов час для Тома Круза, а для мене - ні. Можливо, посилають якісь сигнали, - Данішевська

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю ВВС Україна.

За словами Данішевської, в питанні ухвалення президентського законопроєкту 1008, який запускає нову переатестацію суддів Верховного Суду і скорочення кількості до 100 зі 192, "ще є сподівання на те, що здоровий глузд переможе і якісь аргументи все ж таки спрацюють".

Крім того вона уточнила, що в неї були зустрічі з керівництвом парламенту: "Я намагалася донести їм, що сьогодні ці зміни - не на часі. Верховний Суд з часом буде долати залишки справ і скорочуватись природним шляхом. Можливо, за рік-півтора ми здолаємо залишки. Якраз до цього часу підійде строк, коли судді можуть піти у відставку, тож вони частково будуть іти у відставку, хтось досягне граничного віку перебування на посаді (65 років). Здається, що мені в цілому вдалося переконати співрозмовників, але відповідь така: "Треба вам говорити з президентом"".

Данішевська наголосила, що хотіла б поспілкуватися з президентом і вже двічі пропонувала це як в усній, так і в письмовій формі.

"Двічі я пропонувала президенту зустрітись і поговорити. Один раз публічно і другий раз письмово. Але часу в нього поки що для голови Верховного Суду не знайшлося. Хоч я бачила, що нещодавно він мав зустріч із Томом Крузом", - повідомила вона.

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Водночас вона зазначила, що бачилася з Президентом на офіційних заходах з відкриття Антикорупційного суду: "Ми приємно поспілкувалися. Також в мене була зустріч з приводу приміщення для Антикорупційного суду. Я не думаю, що він встиг оцінити, - тим більше, ні з ким не спілкуючись, - те, що відбувається в судовій системі чи у Верховному Суді".

"Напевно, вони мені якісь сигнали надсилають, але я не знаю і, можливо, не розумію їх", - додала Данішевська.

Раніше Рада Європи висловила стурбованість у зв'язку з можливим ухваленням Верховною Радою законопроєкту про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління (№1008), що передбачає, зокрема, скорочення кількості суддів Верховного Суду і зміни в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), Вищої ради правосуддя (ВРП).

"Ми із занепокоєнням звернули увагу на проєкт закону №1008. У ньому пропонуються широкомасштабні зміни, які можуть мати серйозні наслідки для незалежності судової системи. Зокрема, проєкт закону впливає на статус і кваліфікаційні вимоги до суддів і на пов'язані з цим процедури", - йдеться в листі генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич міністру закордонних справ України Вадиму Пристайку,

Пізніше новопризначений глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас долучився до критичних зауважень щодо законопроєкту № 1008, висловлених Генеральним Секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич.