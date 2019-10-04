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Все про:Верховний Суд (444) Зеленський (3043) судова реформа (875) Данішевська (20)

 Зеленський знайшов час для Тома Круза, а для мене - ні. Можливо, посилають якісь сигнали, - Данішевська

Голова Верховного Суду Валентина Данішевська повідомила, що вже двічі пропонувала Президенту України Володимиру Зеленському зустрітися і поговорити, однак він не має на неї часу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю ВВС Україна.

За словами Данішевської, в питанні ухвалення президентського законопроєкту 1008, який запускає нову переатестацію суддів Верховного Суду і скорочення кількості до 100 зі 192, "ще є сподівання на те, що здоровий глузд переможе і якісь аргументи все ж таки спрацюють".

Крім того вона уточнила, що в неї були зустрічі з керівництвом парламенту: "Я намагалася донести їм, що сьогодні ці зміни - не на часі. Верховний Суд з часом буде долати залишки справ і скорочуватись природним шляхом. Можливо, за рік-півтора ми здолаємо залишки. Якраз до цього часу підійде строк, коли судді можуть піти у відставку, тож вони частково будуть іти у відставку, хтось досягне граничного віку перебування на посаді (65 років). Здається, що мені в цілому вдалося переконати співрозмовників, але відповідь така: "Треба вам говорити з президентом"".

Данішевська наголосила, що хотіла б поспілкуватися з президентом і вже двічі пропонувала це як в усній, так і в письмовій формі.

"Двічі я пропонувала президенту зустрітись і поговорити. Один раз публічно і другий раз письмово. Але часу в нього поки що для голови Верховного Суду не знайшлося. Хоч я бачила, що нещодавно він мав зустріч із Томом Крузом", - повідомила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд просить Раду отримати висновок Венеціанської комісії на судову реформу Зеленського

Водночас вона зазначила, що бачилася з Президентом на офіційних заходах з відкриття Антикорупційного суду: "Ми приємно поспілкувалися. Також в мене була зустріч з приводу приміщення для Антикорупційного суду. Я не думаю, що він встиг оцінити, - тим більше, ні з ким не спілкуючись, - те, що відбувається в судовій системі чи у Верховному Суді".

"Напевно, вони мені якісь сигнали надсилають, але я не знаю і, можливо, не розумію їх", - додала Данішевська.

Раніше Рада Європи висловила стурбованість у зв'язку з можливим ухваленням Верховною Радою законопроєкту про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління (№1008), що передбачає, зокрема, скорочення кількості суддів Верховного Суду і зміни в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), Вищої ради правосуддя (ВРП).

"Ми із занепокоєнням звернули увагу на проєкт закону №1008. У ньому пропонуються широкомасштабні зміни, які можуть мати серйозні наслідки для незалежності судової системи. Зокрема, проєкт закону впливає на статус і кваліфікаційні вимоги до суддів і на пов'язані з цим процедури", - йдеться в листі генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич міністру закордонних справ України Вадиму Пристайку,

Пізніше новопризначений глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас долучився до критичних зауважень щодо законопроєкту № 1008, висловлених Генеральним Секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152081
 
 
 Топ коментарі
 
Ну так с Томом Крузом селфи можна сделать,а с тобой что неинтересно чуваку
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У 2014 було страшно, але не було так гидко! Зе - Зрадник!
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Зєля не зрадник !!!!!!!!!!!!!!! Він ідейний колабораст.
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Ну так с Томом Крузом селфи можна сделать,а с тобой что неинтересно чуваку
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І Іщо голова Верховно Суду цікавого Верховному Колаборасту може повідомити? Не звільняйте нас, ми так багато бабла за ці крісла заплатили?
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Данишевская как маленькая. Том Круз -это мощный пиар Зеленского и главное, отвлечение народа от подписанной "Формулы Штанмаера". А она кто? С ней надо мозги напрягать, а Зеля этого не любит.
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Этой тётке за инструкциями лучше обратиться к президенту Каломойскому
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Том Круз поиехал как представитель Церкви Саентологов запихать назад в правительство Яценюка (то же адепт этой секты) что судя по новостям чуть не получилось
Может в цене не сошлись, или кто то серьезный не одобрил.
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Логично, Том Круз это надолго, а Данишевскую можно и заменить. Вообще я не фанат Круза, больше нравится Джек Николсон.
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Николсону уже туева хуча лет, пожалейте старика, ему не просто так куда-то съездить/слетать. Я так вообще обожаю Джеймса Стюарта, но не тащу же его из могилы)))
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Предпочитаете вестерны или фильмы Хичкока. Я любитель психологических драм (к примеру Стивена Кинга "Сияние") и экшен. Люблю смотреть когда добро поймает зло и долго-долго бьёт по морде.
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Просто люблю старые фильмы, совсем не обязательно Хичкока, того же Капру, Премингера, Богдановича и прочих Уайлкров с Вайлдером. Жанр не особо важен, тогда фильмы как-то...добрее были, что ли.
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Хотя...часто в последние годы смотрю трэш, снятый по принципу "терять уже нечего", хоть где-то есть комедии, в отличие от тотального полово-сортирного "юмора" последних лет.
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У 2014 було страшно, але не було так гидко! Зе - Зрадник!
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Зєля не зрадник !!!!!!!!!!!!!!! Він ідейний колабораст.
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це синоніми, доволі близькі по змісту
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Ну,сокращение ряженых бездельников и коррупционеров-это есть хорошо. Так что эту "мамку" данишевскую с её плачем о нелёгкой судейской судьбе не грех и бортануть променяв на Круза.
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а штат офиса президента зачем увеличил ?
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Так это другой вопрос. Просто одно фуфло имеет больше власти,чем другое фуфло.
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Суть сообщения в её одной фразу-изменения не ко времени. Да, а уж как не ко времени Януковичу был Майдан...Твари они там судейские!
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А зачем ему это, после таких встреч начнут кричат при любом решении Верховного суда о договорняке.
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Почему-то преЗедента не волновало что начнут кричать когда он выкладывал фото заседания Коломойского у себя в кабинете.
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При Петрі такого не було. Він знаходив час, хоча би для того ж таки Ситника, навіть опівночі.
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а забыл сколько мутных личностей педро по ночам принимал?
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и то верно: Порох работал сутками, а клоун - с 11 утра до 12 дня... Некогда, бедненькому шмаркле исполнять свои прямые обязанности - то шаурма, то игра на дудке, то со знаменитостями. А еще нужно подумать - кого из родственников, кумовьев, любовников - куда назначить, на какие потоки и откаты. Да и перед Беней отчитаться... А потом подготовка к поездке домой: пока эскорт из 27 автобусов с охраной загрузят - клоун проголодается.. И снова - шаурма, дудка, тусовка с квартальцами...
Так и день за днем проходит.
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Пока ты спишь враг качается другой ворует
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мутних з сектору огляду *****? Полторака, Воронченка, Луценка, інших ... Тади да... було...
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у моники дети, он их спать по ночам укладывает
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Ну звичайно ж навіщо членограю державні справи - він краще ГОДИНАМИ буде з таким же артистиком зустрічатись , витрачаючи свій дорогоцінний час , котрий оплачують платники податків ! Ну а зебіли ж навіть виправдовуть свого клована - нічого ж дивного зебілам аби
сватів показували - може і Круз там зіграє !
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Правильная расстановка приоритетов - залог успеха!
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Він і для Бені час знайшов. І на відпочинок. А от зустрітись по важливих для держави питаннях нє смогло.
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а зачем ему с ней встречатся ?шо б президент ей обьяснил шо можно делать а кого нельзя трогать ? у неё на этот счёт есть служебная инструкция - они привыкли шо ими управляют хотя они орут шо они независимы - я б после такого её точно снял бы с должности
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привыкла шо Петя ей указыал, кого садить, а кого нет.
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зебіли, хоч інфу почитайте для початку, чи що... Може, зрозумієте...
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привыкли бабки делить по ночам нак Банковой, отвыкайте.
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теперь у шмаркли бабки делают круглосуточно? браво))
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кому шо, хто як звик. Ви, зебіли, так звикли.
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Непонятно, у нас разделение ветвей власти! О чем хочет поговороить Передседатеь Верховного суда с Президентом? По привычке, как с Петей?
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не барское это дело - встречаться клоуну с председателем Верховного Суда..
Ибо у клоуна одно занятие - паясничать и играть на дудке, или за средства бюджета Украины - организовывать встречу со знаменитостями
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судебная реформа им. Пети! Без него ни одного решения не принмиают.
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Если не хватает мозгов выключить зомбоящик имени Мосейчук и Дубинского и почитать первоисточники, один раз так и быть помогу.
У нас прошел первый этап судовой реформы - законодательство, Верховный суд, Совет судей и Высший совет правосудия. И все. До низов, до судовой "первички" по плану должны были добраться на третьем этапе только в 2020 году. А вообще - гугл в помощь. Мне за образование дебилов денег не дают.(с) Зеленський знайшов час для Тома Круза, а для мене - ні. Можливо, посилають якісь сигнали, - Данішевська - Цензор.НЕТ 5361
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Читай Конституцию! У нас Судебная, Исполнителная и Законодательные власти разделены! Так и запиши в свою методичку.
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зебил, ты это монике шмаркле скади.. и себе на лбу тату сделай. Чтобы в следующий раз не орать кацапский бред о "судебная реформа им. Пети! Без него ни одного решения не принмиают."
зебилы такие идиоты.. не помнят даже что в предыдущих коментах пишут Зеленський знайшов час для Тома Круза, а для мене - ні. Можливо, посилають якісь сигнали, - Данішевська - Цензор.НЕТ 7295
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и да, запомни простейшую вещь: в обязанности президента Украины входят встречи и сотрудничество со ВСЕМИ ветвями власти.
Впрочем для зебилов это слишком сложно...
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За такие встречи Трампу дают ипмпичмент
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зебил.. ты реально тупой)) Никто и никогда не даст импичмент за встречу представителей ветвей власти. Это их ОБЯЗАННОСТИ - координировать свою работу.
Запомни, зебил, ни в одной стране мира, ни в одной конституции - НЕТ запрета на коммуникацию ветвей власти. Ибо это их ПРЯМАЯ обязанность.

п.с. так что, моника шмаркль, по твоему, нарушает Конституцию Украины - когда прётся в ВР?)) браво, зебилы.. ваша тупость не оспорима..
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Блин, че наезжают на Зелю то?
Мне интересно просто - он на Рашке много раз на копроративчиках выступал.
.....
КГБ(фсб) спопроцентов имеет "какие-то видеозаписи".
И тут мы получается, имеем..... ну не впервой же. раз то..
грамотно рулит КГБ. немного напряга, и потом идут "акции протеста", которые перехватываются Аваковым.
Жаль только Антиколорадоса, он патриот, но обосрался.
смешно и грустно. нормальные - бери "кравчучку" и сваливай.те.
цирк устроили дураки. пускай они тут и живут(достает "кравчучку")
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А, між іншим, яка це може бути переатестація членів Верхоавного суду, якщо вони лише ДВА РОКИ ТОМУ проходили цю ж саму атестацію при призначенні членами ВС в порядку реформування судової системи???
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БОгдан - занят, Портнов - тоже, 147-ое дело против Пороха клепает, и как прикажете Зеле встречаться с Председателем Верховного Суда?
САМОМУ?
И что ж ему говорить?
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Пучть идет за советом к Порошенко, у него тепреь много времени.

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хорошо, не хотите сокращаться количествеено, сократим качественно, з/п поделить вдвое.
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" Те, кто едят, то иностранцы! А вы, простите, кто такой?" - В. Высоцкий.
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в Украине не хватает сварщиков, маляров, токарей, учителей, врачей... а прокуроров, судей, ментов, сбушников - как собак на городской свалке...немеряно...вот почему высокотехнологичный продукт с добавленной стоимостью производить некому...
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Аче,ему зебанутых слушать,то что они балаболят,Порох давно выс...л.
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С крузом нюхнуть сенить можно ,а судья только кудахтать на скучные темы можеть
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Председатель Верховного Суда предлагала Зеленскому поговорить однако у него нет на нее времени/ Артисту-пианисту не прочитать а поговорить очень сложно.Да ещё о предметах ему не понятных . Вот когда тема будет понятной и близкой к хохмам 95-го квартала, тогда время найдётся. Типа :мэр Борисполя Федорчук и Зеленский обговорили очистку водоемов от фекалий.
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У Тома Круза рост вроде бы средний. А Зеленский еще ниже на фото...Чет они с ростами намутили ))
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"будет преодолевать остатки дел и сокращаться естественным путем" - взяли миллионный хабар авансом, теперь нужно доводить до конца иначе клиент ...ку вывернет, вот и крутится бедняжка, Президент не помогает.
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так ее первую и сократят, о чем с ней говорить (где харчеваться будет то ее проблемы), по сути она уже с "волчьим билетом"!
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