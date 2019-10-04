 "Аномальні явища" в АМКУ: Тендерна колегія вже кілька разів змінює правила надання документації, - Загребельська. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ.
"Я пропоную вам знову поговорити про паспорт - він уже стає символом аномальних явищ, які прямо зараз відбуваються в тендерній колегії АМКУ", - зазначила Загребельська.
Вона зазначає, що до 22 серпня 2019 року надання паспорту не в повному обсязі вважалось порушенням умов документації та підставою для відхилення пропозиції учасника.
22 серпня тендерна колегія прийняла рішення, що надання окремих сторінок паспорту, а не документу вцілому, є формальною помилкою та не може бути підставою для відхилення.
"27 серпня тендерна колегія знов "передумала" та розпочала оцінювати надання паспорту не в повному обсязі як порушення умов тендерної документації та законною підставою для відхилення пропозиції учасника", - розповіла Загребельська.
Але за словами Загребельської, 27 вересня 2019 року позиція знов була змінена. Це знов не є порушенням. І не тому, що це формальна помилка, а тому, що тендерною документацією не вимагалось надання паспорту в повному обсязі".
Вона зазначила, що 27 серпня та 27 вересня два члени колегії були одні й ті самі особи.
" Тепер щодо кожного документа, який замовник хоче отримати в повному обсязі в тендерній документації потрібно зазначати приписку "надати всі сторінки"?" - підсумувала Загребельська.
выпусница Донецкого юридического института Луганского государственного университета внутренних дел. Будучи тогда еще на девичьей фамилии, Агия Ахундова переехала в Киев, где устроилась секретарем судебных заседаний Печерского райсуда.
Благодаря налаживаемым связям, в том числе, и с руководством суда, закончить институт в 2006 году ей удалось, даже не приезжая в Донецк. Свою частную практику в 2007 году она открывала тоже в Киеве. Первые выигранные дела, по странному стечению обстоятельств, девушка без адвокатского удостоверения (его она получила лишь в 2009 году, когда формально прошло 5 лет стажа в юрбизнесе) выигрывала тоже в Печерском суде.
в стане молодых регионалов Агия познакомилась с будущим мужем - Денисом Загребельским, помощником скандального нардепа Андрея Пинчука.
Ну прям идеальная антимонополистка.