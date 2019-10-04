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Все про:безробіття (42) металургія (133) податки (805)

 Металурги попереджають про можливе безробіття і падіння гривні в разі підвищення податків

Експерти прогнозують, що якщо Рада ухвалить закон про нові податки для гірської металургії, це негативно позначиться на українській економіці.

Експерти прогнозують, що якщо парламент ухвалить закон про нові податки для гірської металургії, курс долара підскочить, а Україну накриє хвиля безробіття. Українська галузь, на думку фахівців, просто не встоїть на зарубіжних ринках. А нищівні наслідки відчує вся економіка, пише Сьогодні.

Від гірничо-збагачувальних комбінатів торік бюджет України отримав майже 20 млрд гривень податків. Попри те, що геологічні умови – не з простих, вміст заліза в руді порівняно невисокий, а найбільші ринки світу неблизькі, парламент вирішив у чотири рази збільшити плату за користування надрами.

Комбінати сортують, очищають і випалюють залізну руду, щоб отримати металургійний напівфабрикат: окатиш. Це вже більш ніж наполовину – залізо. На це витрачають значні ресурси – енергетичні і фінансові.

Утім, поки це вигідно. Товар везуть, наприклад, у Китай, і підприємства мають стабільний валютний виторг. Однак, якщо рента – плата за користування надрами, зросте, український металургійний товар стане занадто дорогим. І його просто витіснять конкуренти. Першими, хто це зробить, будуть Росія, Казахстан і Бразилія.

Оптимістичний прогноз при цьому – втрата до 25% виробництва. Песимістичний – половина.

"У нас собівартість окатишів, наприклад, Північного ГЗК – 57 доларів за тонну. У російських конкурентів – 49 доларів за тонну", – говорить глава Федерації металургів України Сергій Біленький.

Металурги порахували – з новою рентою держава матиме не прибуток, а збитки. Тому що найближчий сусід вже потирає руки, зазіхаючи на українську частку продажів. Це 26 млн. тонн сировини, а значить – сотні мільйонів доларів податків у неукраїнський бюджет.

"Якщо у нас буде ставка рентної плати дев'ять доларів, тобто в чотири з половиною рази підвищиться, ми вже будемо мати собівартість окатишів – 64 долари. У Росії залишиться 49 доларів. Це вже ми стаємо повністю неконкурентоспроможні", – пояснює глава Федерації металургів України Сергій Біленький.

І це при тому, що в світі ціни на металоконцентрат падають. Курс гривні – теж. І допомогти стабілізувати національну валюту, коли рента захмарна, металовиробники навряд чи зможуть.

"Вони генерують дуже значну частину валютних надходжень в країну, які, в свою чергу, сприяють тому, щоб наша національна валюта, гривня, була більш-менш стабільною, щоб не було різкої девальвації. При такому зменшенні виробництва буде потрібно менше персоналу", – говорить глава Федерації металургів України Сергій Біленький.

Безробітні підуть за соціальними виплатами або поїдуть з країни, вважає експерт Юрій Гаврилечко.

"Ми можемо втратити близько 200 тисяч робочих місць безпосередньо на металургійних підприємствах, і ще десь 800 тисяч робочих місць на підприємствах суміжників. Хто може дати гарантію, що зараз саме прийняття цих законопроектів і не спрямоване на те, щоб просто знищити певну галузь?", – ставить запитання експерт аналітичного центру" Українська фабрика думки "Юрій Гаврилечко.

Першими підуть кваліфіковані працівники, до цього готуються на Інгулецькому комбінаті.

"Ми навіть важко, як сфокусувати свої бюджети, в чому знайти певні люфти для того, щоб це все нівелювати. Ми не зможемо своєю заробітною платою, тими пільгами, які підприємства будуть компенсувати за працю, утримати на робочому місці", – вважає генеральний директор Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату Олександр Герасимчук.

Єдине, про що просять виробники – перш ніж голосувати за законопроект N1210, порадитися з ними. Депутати зізнаються – документ ще не готовий і обіцяють його доопрацювати.

Своєю чергою фахівці, аналізуючи податкову реформу, яку зараз розглядають у парламенті, складають сумні прогнози. Чотири законопроекти на цю тему вже охрестили "податковою бомбою уповільненої дії". Вона вразить і малий бізнес, і важку промисловість. А ще – неминуче споживачів, рядових українців.

Новини "Сьогодні" писали, що податкові новації, закладені в законопроекті № 1210, загальмують розвиток української економіки щонайменше на 2%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152077
 
 
 Топ коментарі
 
да все уже, харе пугать. Скоро метеориты начнут сулить, лишь бы налоги не платить, бедные несчастные ахметки, ну я щас заплачу.
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Не розумію цих страждань навколо закриття гоків і зупинки металургії із за збільшення податків.
Да хай зупиняються. Виборці мають вкусити 100% наслідків свого вибору.
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да все уже, харе пугать. Скоро метеориты начнут сулить, лишь бы налоги не платить, бедные несчастные ахметки, ну я щас заплачу.
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ага буде закрита програм а створення нових рабских місць
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падение гривні неизбежно. только бене падения мало. скотина толкает к дефолту...привет 90-е и бартер.
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А почему бы не продавать готовую продукцию, сталь, а не окатыш, который просто сырье? Зачем сравнивать себя с Россией, которая распродает богатство недр за копейки?
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А пачему бьі не продавать не сталь, а готовую продукцию-Мердесесьі например ?
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Как там в клипе,где зелю камаз "сбил"? "Рухаємось вперед"? Вот так и рухаємось.
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А рабочие места создавать на производстве стали, металлопроката и т.п.
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Ничего страшного не случиться Ахметов вместо 500 млн.$ заработает 300, а нытья на всю страну...
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Не розумію цих страждань навколо закриття гоків і зупинки металургії із за збільшення податків.
Да хай зупиняються. Виборці мають вкусити 100% наслідків свого вибору.
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Уверен на 100%, что большинство металлургов голосовали за Зелю. Посему, хаваите то что заварили.
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Да ладно пугать металлургов Кривбасса. Они люди зажиточные, для них эра зубожиння окончилась гораздо раньше, чем для остального населения страны. Так что:

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Когда дожмут ФОПы, то у них останется только один выход- брать лопату или автомат.
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Рабы ментальный, рожденные таки ми же потомственными рабами, способны брать в руки только лопату. СОВКОВУЮ.
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Пугали что без шахт и заводов захваченных оккупантами, и как то случайно вышло по Минскому договорняку, будет дефолт. Живет Украина.
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На заводе если не ответствнная конструкция используем украинский прокат , если что нибудь ответственное, только амереканский😐
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Вопрос не в прокате, если внимательно почитать эту ересь. Вопрос в том, что продажа проката уменьшается и они всё больше продают окатыш. Схема возможно кривая, но, думаю, что держава не хочет поднимать экспортные пошлины из-за ВТО.
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А почему только для металлургии? Они там для всех повышения налогов подготовили. Хорошо если это не закончится великой депрессией как в 30-х годах в США было... или как у нас в начале 90-х.
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****! ОЧЕРЕДНОЙ ИКСПЕРД! ПРИЙМИТЕ УЖЕ ЗАКОН ПУСТЬ ЗАГЛОХНУТ! 25 ЛЕТ ЗА КОПЕЙКИ НАДРА ПОЛУЧАЛИ А ТЕПЕРЬ НОЮТ И УГРОЖАЮТ! ДА КАТИТЕСЬ ЛЕСОМ НЕ УМЕЕТЕ РАБОТАТЬ ВАЛИТЕ НАЙДУТСЯ ТЕ КТО УМЕЕТ
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Сколько у России мало кого е..т! Давайте цифры: выручка, налоги, чистая прибыль.
"И это при том, что в мире цены на металлоконцентрат падают. Курс гривни - тоже."

У Ахметова вроде "выпускники Гарварда" работали? Диверсант пробрался? Металурги попереджають про можливе безробіття і падіння гривні в разі підвищення податків - Цензор.НЕТ 6943
Вот по таким "ошибочкам" вычисляется тупость исполнителя.
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"Первыми пойдут квалифицированные работники, к этому готовятся на Ингулецком комбинате."

https://1kr.ua/news-49349.html

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/04/18/636132/

Даа!!! Вот здесь как раз в комментариях эти работники об этом и сообщают, на еправде как раз ИнГОКа. Только уходить они походу собрались задолго до повышения ренты. Металурги попереджають про можливе безробіття і падіння гривні в разі підвищення податків - Цензор.НЕТ 6380
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