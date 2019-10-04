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Все про:законопроект (787) тютюн (73)

 "Укртютюн" просить ВР відхилити поправку до законопроєкту 1049 про введення торгових націнок на тютюнові вироби

Асоціація "Укртютюн" звернулася до народних депутатів з проханням під час розгляду законопроєкту №1049 про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відхилити поправку депутатів від "Слуги народу" О.Дубінського та О.Юрченка про введення торгівельних націнок на тютюнові вироби.

Про це йдеться у відповідному звернення асоціації.

На думку експертів, така ініціатива призведе до суттєвого обмеження конкуренції як між виробниками та імпортерами, так і між підприємствами роздрібної торгівлі, а також стане додатковим чинником для подорожчання тютюнових виробів і, сукупно з іншими чинниками, додатково стимулюватиме зростання обсягів нелегальної торгівлі.

Окрім того, зазначена поправка внесена з порушенням регламенту та жодним чином не пов’язана зі змістом законопроєкту та метою його ухвалення, не узгоджується зі статтями Господарського кодексу та є антиконкурентною, - переконують в "Асоціації".

За підрахунками експертів, таке нововведення призведе до зростання середньої ціни сигарет на 18% (в середньому 7 грн на пачку) додатково до підвищення ціни, обумовленої збільшенням акцизного податку на 20% із січня 2020 року (в середньому 6 грн на пачку), як це передбачено Податковим кодексом.

"Це означатиме здорожчення сигарет в середньому на 13 грн, що призведе до додаткового зростання обсягу нелегальної торгівлі. З точки зору виробника виробництво сигарет в України за умови запропонованого розподілу доходу між виробником і підприємствами торгівлі стає економічно невиправданим. Разом з тим зазначений розподіл не розповсюджуватиметься на виробництво сигарил, сигар і тютюну для самокруток", - пояснюють фахівці Асоціації.

Депутатів просять під час розгляду законопроєкту № 1049 у другому читанні наполягти на винесенні вказаної поправки на окреме голосування та відхилити її.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада планує розглянути у другому читанні проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (реєстр. № 1049 від 29.08.2019).

На засіданні профільного комітету 3 жовтня була підтримана внесена народними депутатами. О. Юрченком та О. Дубінським поправка №8 до цього законопроєкту, якою встановлюються оптово-відпускні та роздрібні ціни на тютюнові вироби (торговельні націнки).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152074
 
   
 Топ коментарі
 
Кацап, конечно говорят. В Украине. "Укртютюн" просить ВР відхилити поправку до законопроєкту 1049 про введення торгових націнок на тютюнові вироби - Цензор.НЕТ 5659
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Зєбіл ПОВИНЕН підтримати ЗЄлямойшу важку годину.
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З приходом до влади Сєні курив , курю і буду курити контробанду. Добре,що у Кропивницькому вона продається відкрито і без обмежень. Погано, що із ростом ціни на акцизні сигарети росте ціна і на народно-контробандні сигарети.
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Горбатий - святий в порівнянні із керманичами України за останні 6 років.
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Как-то начхать на заботы и проблемы производителей яда. Да хоть 100грн. за пачку. Хоть разоритесь все.
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я не курю, але толерантно ставлюсь до курців. це іх право. і тупа цінова політика в угоду якійсь сраній європі--мені не подобається. стосовно так званого українського тют юну--це питання
дісно, що в змісті укросигарет?,
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Так а зачем каммент написал? Привычка, работа, АГП ?
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От твоего каммента не большая смысловая нагрузка,чем от моего.
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По офіційній статистиці в Україні 8, 2 млн курців. Разом з членами сімей це орієнтовно 24 млн громадян. Якщо по статистиці поданій до бюджету в Україні 35,5 млн населення, то грабіж двох третин населення владою Зєлємойші підвищенням акцизів на цигарки дещо, в рази змуншить рейтинг Головного Колабораста України.
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Ага. Ще на горілку ціни підняти..і бунт. В недорозвинених суспільствах так і буває. А замість цього може кожному треба спробувати кинути палити і бухати? Чи це не наша національна традиція?
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зарплаты мизерные цены и штрафи европейские и растут дальше это еще доллар сильно не ушел вверх тогда вообще голодать начнем
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УкрТЮТЮН, но не надо так жестоко... ТЮТЮН)))) Пля пипец. Курну ка ТЮТЮНУ))))) ТЮТЮЮЮЮЮНННН. А кто - то так в жизни говорит?
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Жалок таких. А они есть? Пипец.. Тютюн. Реально такое есть?
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Так, я скажімо палю люльку і купую пристойний німецький тютюн. Табак до люльки не пасує)
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Я не палю десять лет. Люлька есть, простаивает)))) Тебе тоже желаю.
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а там и водочка подтянется с бензинчиком)))
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Коли доляр здешевшав, ціни росли. Тепер коли він став дорожчим за логікою ціни повинні впасти. "Укртютюн" просит ВР отклонить поправку к законопроекту 1049 о введении торговых наценок на табачные изделия - Цензор.НЕТ 3711
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Забив тютююн я в люльку туго, подумав пригорщу я дуга, послухай брат месье)))) ТЮТЮН))) Смешнее только репетузы)))) Ща лусну)))
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от за це хвалю зюзіків!
по-перше: тютюнове паління - зло
по-друге: це прочистить мізки тим, хто так прагнув "нових облич!
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Какая мерзость, на каждой новости порохоскот устраивает свинарник, противно читать, сделали из приличного новостного портала скотный двор. "Укртютюн" просить ВР відхилити поправку до законопроєкту 1049 про введення торгових націнок на тютюнові вироби - Цензор.НЕТ 3534
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Вспомнился старый анекдот. Куме, а шо Ви будете палить як ани Ватри, ани Прими не буде? Толи буду палить Верховну Раду.
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Контрабандисты протестуют.Почему цены на продукты практически такие же ,как ,например,в Германии ,а на сигареты нет??? Надо чтобы было невыгодно для контрабандной мафии
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