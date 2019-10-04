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 Волкер майже 10 годин давав свідчення Конгресу США у справі про імпічмент Трампа, - Associated Press

Курт Волкер, який подав у відставку з поста спецпредставника Держдепартаменту США з питань України, протягом майже 10 годин відповідав на запитання трьох комітетів Палати представників США про скандал, пов'язаний із закликами президента Дональда Трампа розслідувати справи Джо Байдена і його сина в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Associated Press.

За даними агентства, Волкер заявив конгресменам, що ні сам Трамп, ні будь-хто інший з адміністрації США не чинив на нього тиск у зв'язку з якими б то не було аспектами цієї справи.

Крім того, Волкер заявив, що говорив українцям "триматися подалі від американських політиків".

Слухання проходили за закритими дверима. За словами джерела, на слуханнях Волкер поводився спокійно, говорив прямолінійно і не уникав відповідей. Він відповів на всі поставлені йому запитання.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

В кінці вересня американські ЗМІ повідомили, що Волкер подав у відставку. Офіційних заяв з цього приводу поки не було. Associated Press називає Волкера колишнім спецпредставником. На сайті держдепу він позначений як чинний співробітник.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152069
 
   
 Топ коментарі
 
Порохоботня, давайте ліпіть Зєлю і сюди, дощ на вулиці сука Зелена і тут вина
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а у тебя Игореха - родичей в НКВД не было? а то выражение похожие,может с детства слышал и запомнил?
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У каждого ассоцации свои. Глист тоже такое мог сказать. Вылазя из жопы.
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да уж - У каждого ассоцации свои. Глист .......)))))
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Нквд,глист..это все твои фантазии. Я не об этом писал вначале.
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Порохоботня, давайте ліпіть Зєлю і сюди, дощ на вулиці **** Зелена і тут вина
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Провокатор хочет устроить срач между украинцами?
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Я провокатор ? порохоботня в коментах уже достала
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Вы их призываете устраивать срач, потому что достали? Странный способ.
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Ну, не знаю, нужно как-то с терминологией определиться, меня тут называли и порохоботом и зебилом, и я украинец.... Говорят, зебилы - это малороссы. А порохоботы это кто?
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Волкер красавчик, вот кого в презики в США надо.
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Гы гы Они сами себя кушают. Кто следующий?
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Курт Волкер, дал показания в Конгрессе США о том, что он лично предупреждал адвоката Трампа Рудольфа Джулиани о том, что украинские политики могут ему лгать о бывшем вице-президенте Джо Байдене и его сына Хантере. Об этом сообщает The Washington post со ссылкой на двух человек, знакомых с показаниями Курта Волкера.

Курт Волкер заявил, что пытался предупредить Джулиани о том, что украинские чиновники, включая бывшего генпрокурора Юрия Луценко, ненадежны и что к прокурорским версиям следует относиться с недоверием. Курт Волкер дал свои первые показания трем Комитетам Конгресса 3 октября в связи со скандалом, который возник после появления доклада спецагента ЦРУ о давлении американского президента на президента Украины Владимира Зеленского, с требованием провести расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.
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