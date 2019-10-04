 Рада призначила новий склад ЦВК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Голосування відбувається за кожного кандидата окремо.
На цей момент призначено членами ЦВК такі кандидатури:
- Боярчук Оксана Борисівна (СН),
- Буглак Юрій Олександрович ("Голос"),
- Гатаулліна Олена Аухатівна ("СН"),
- Гевко Андрій Євгенович ("Голос"),
- Глущенко Вікторія Анатоліївна ("Батьківщина"),
- Грень Віталій Вячеславович ("СН"),
- Діденко Олег Миколайович ("СН"),
- Дубовик Сергій Олегович ("ОПЗЖ"),
- Євстігнєєв Андрій Сергійович ("СН"),
- Єфремова Ірина Олексіївна ("СН"),
- Кармазь Олександра Олександрівна ("СН"),
- Любченко Павло Миколайович ("СН"),
- Мірошниченко Юрій Романович ("ОПЗЖ"),
- Перепелюк Володимир Григорович ("СН"),
- Плукарь Віталій Володимирович ("СН"),
- Постівой Сергій Олександрович ("СН"),
- Фрицький Юрій Олегович ("СН").
Діденко, Євстигнєєв, Єфремова і Плукарь були членами попереднього складу ЦВК.
Після цього 16 із 17 обраних членів Центральної виборчої комісії (ЦВК) склали присягу на ранковому пленарному засіданні Верховної Ради в п'ятницю. Не складав присягу член ЦВК від фракції "Європейська Солідарність" Юрій Буглак. Як пояснила народна депутатка Ірина Геращенко ("Європейська Солідарність") під час голосування за членів ЦВК, Буглак офіційно перебуває у відрядженні за кордоном, а інформація про розгляд цього питання з'явилася лише вчора по обіді.
Все четверо от СН. Новые лица?