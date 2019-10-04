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Все про:ВР (5852) ЦВК (836)

 Рада призначила новий склад ЦВК

Верховна Рада призначає кандидатів до нового складу ЦВК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Голосування відбувається за кожного кандидата окремо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс у Раду подання на новий склад ЦВК. СПИСОК

На цей момент призначено членами ЦВК такі кандидатури:

  1. Боярчук Оксана Борисівна (СН),
  2. Буглак Юрій Олександрович ("Голос"),
  3. Гатаулліна Олена Аухатівна ("СН"),
  4. Гевко Андрій Євгенович ("Голос"),
  5. Глущенко Вікторія Анатоліївна ("Батьківщина"),
  6. Грень Віталій Вячеславович ("СН"),
  7. Діденко Олег Миколайович ("СН"),
  8. Дубовик Сергій Олегович ("ОПЗЖ"),
  9. Євстігнєєв Андрій Сергійович ("СН"),
  10. Єфремова Ірина Олексіївна ("СН"),
  11. Кармазь Олександра Олександрівна ("СН"),
  12. Любченко Павло Миколайович ("СН"),
  13. Мірошниченко Юрій Романович ("ОПЗЖ"),
  14. Перепелюк Володимир Григорович ("СН"),
  15. Плукарь Віталій Володимирович ("СН"),
  16. Постівой Сергій Олександрович ("СН"),
  17. Фрицький Юрій Олегович ("СН").

Діденко, Євстигнєєв, Єфремова і Плукарь були членами попереднього складу ЦВК.

Після цього 16 із 17 обраних членів Центральної виборчої комісії (ЦВК) склали присягу на ранковому пленарному засіданні Верховної Ради в п'ятницю. Не складав присягу член ЦВК від фракції "Європейська Солідарність" Юрій Буглак. Як пояснила народна депутатка Ірина Геращенко ("Європейська Солідарність") під час голосування за членів ЦВК, Буглак офіційно перебуває у відрядженні за кордоном, а інформація про розгляд цього питання з'явилася лише вчора по обіді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152068
 
 
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файних клоунів главклоун пристроїв в цвк.
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Готовят почву к выборам в ордило. Все разыкрают как по нотам, только теперь у зели вместо пианино Украина и стадо зебаранов.
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Вибори президента 2019 в Україні були останіми, інші будуть проходити як на Московії, вітаю ЗеБотів, ви зробили це разом, Зелень грає своїм...... на вашому лбу як на піані.
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"Диденко, Евстигнеев, Ефремова и Плукар были членами предыдущего состава ЦИК".

Все четверо от СН. Новые лица?
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"Нє, ну а шо такого? Значіт, так нада било. Прізідєнту віднєє..."
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