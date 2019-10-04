 Хліб-сіль і теплі вітання: Зеленський особисто зустрів Лукашенка в аеропорту

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА.
В аеропорту главу білоруської держави Президент України зустрів особисто. Після прильоту біля трапа вертольота дівчата в національних українських костюмах піднесли білоруському лідерові хліб-сіль. Президенти тепло вітали один одного, а також присутніх в аеропорту представників делегацій. Глави держав вирушили на переговори одним автомобілем.
Переговори президентів відбудуться в приміщенні Житомирської обласної державної адміністрації. Лідери країн детально обговорять актуальний стан і перспективи розвитку українсько-білоруського співробітництва в різних сферах, обміняються думками з питань регіонального та міжнародного порядку денного.
Потім на президентів чекають на пленарному засіданні II Форуму регіонів України та Білорусі, де заплановано виступи Олександра Лукашенка і Володимира Зеленського. Безпосередньо поруч із місцем проведення форуму в Житомирі розташувалася виставка великогабаритної техніки білоруських і українських виробників, на якій є і зразки продукції спільного виробництва. Не відкидається, що президенти вирішать персонально ознайомитися з експозицією.
На зустрічі з представниками українських ЗМІ наприкінці вересня Президент Білорусі зазначав, що зустріч з українським колегою дасть можливість не просто познайомитися особисто на людському рівні, але й краще зрозуміти і дізнатися позицію один одного з тих чи інших питань. "Обіцяю, що буду чесним і щирим у розмові. Це моя фішка. Я звик говорити чесно, - сказав Олександр Лукашенко. - Ми з ним спільну мову, гарантую вам, знайдемо".
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Цей вже насмок тався?
Житомирянин
@Aleks_Kovalyuk
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В Житомир завезли поліцейських зі всієї планети!
Безпрецедентні заходи безпеки. Така всенародна любов до Зє, шо Аваков все мєнтами засипав.
Коли Порох приїжджав, то максимум регуліровщікі були і копи для прілічія.
https://pbs.twimg.com/media/EGBCIoFW4AA76ER?format=jpg&name=360x360
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Тут он, правда, спутал себя с народом Украины. А с Лукой они близки.
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А ЗЕлі що піднесли від колгоспника-смаженої картоплі?
я не ходил на выборы, так что право имею сказать: иди в калхоз, подлиза, и колхозника своего забери, и своего друга Владимира......
(мужик, любящий мужиков), иди на(орган самца) су(самка собаки домашней, или волка, я х.з.), просто иди на(орган самца теплокровных зверей), пи(жаргон на совковых зонах, мужик, который любит других мужиков) бл.(жарг. - продажная самка человека)
бл.(меня за*бала эта ситуация, будет война, "котел крови" почти пуст)
запомните это
высерпост.
Илон Маск сказа кое-что.. Отталкиваясь о его высера - по-любому будет... багато крови.
И это логично, как-никак.
дожились называется.
Прдатель Сирко переворачивает гнилые кости в гробу(я бы туда насрал)
а так, я сын украинца, и я реально не рад этому сраному случаю.
(подпись).
А "ник" - это не фамилия, она у меня в паспорте с тризубом, вполне украинская.
но я уже стыжусь ее.
(как будто знал, выбирая "ник", шо будет Украина - обосрамшись....нострадамус епт )
Был шанс разрушить Московию!
живи с этим..... ссирком то
В неділю, о 12:00 в Києві на Майдані Незалежності відбудеться Віче проти капітуляції.
https://www.facebook.com/events/396756537684367/
Всі, хто має змогу, приїжджайте в Київ або ж організуйте цієї неділі віча в своїх міста та містечках.
Також закликаємо створювати осередки "Руху опору капітуляції" (зголошуватися за адресою ruh.resistance@gmail.com або телефоном +38 097 899 53 04)
Анкета волонтерів Руху опору капітуляції
https://docs.google.com/forms/d/1oXsiu330B7kmzTOTvFmKs9KSsNNX6czrLLPh6rHK_GY/viewform?fbclid=IwAR2bi3sZJHB0--vzINMxLEphJo98fudLlmXEqAQkzfCwqjBR42S4K43iKK8&edit_requested=true
А шо ж такоє? Чому не на вєліку?
Не те що з Трампов, сидів в куточку мов козиня перед вовчарою.