 Хліб-сіль і теплі вітання: Зеленський особисто зустрів Лукашенка в аеропорту

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА.

В аеропорту главу білоруської держави Президент України зустрів особисто. Після прильоту біля трапа вертольота дівчата в національних українських костюмах піднесли білоруському лідерові хліб-сіль. Президенти тепло вітали один одного, а також присутніх в аеропорту представників делегацій. Глави держав вирушили на переговори одним автомобілем.

Переговори президентів відбудуться в приміщенні Житомирської обласної державної адміністрації. Лідери країн детально обговорять актуальний стан і перспективи розвитку українсько-білоруського співробітництва в різних сферах, обміняються думками з питань регіонального та міжнародного порядку денного.

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Потім на президентів чекають на пленарному засіданні II Форуму регіонів України та Білорусі, де заплановано виступи Олександра Лукашенка і Володимира Зеленського. Безпосередньо поруч із місцем проведення форуму в Житомирі розташувалася виставка великогабаритної техніки білоруських і українських виробників, на якій є і зразки продукції спільного виробництва. Не відкидається, що президенти вирішать персонально ознайомитися з експозицією.

На зустрічі з представниками українських ЗМІ наприкінці вересня Президент Білорусі зазначав, що зустріч з українським колегою дасть можливість не просто познайомитися особисто на людському рівні, але й краще зрозуміти і дізнатися позицію один одного з тих чи інших питань. "Обіцяю, що буду чесним і щирим у розмові. Це моя фішка. Я звик говорити чесно, - сказав Олександр Лукашенко. - Ми з ним спільну мову, гарантую вам, знайдемо".