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Все про:Білорусь (840) візит (701) Зеленський (3043) Лукашенко (410)

 Хліб-сіль і теплі вітання: Зеленський особисто зустрів Лукашенка в аеропорту

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув з робочим візитом до українського Житомира, де проведе переговори з Президентом України Володимиром Зеленським та візьме участь у пленарному засіданні II Форуму регіонів України та Білорусі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА.

В аеропорту главу білоруської держави Президент України зустрів особисто. Після прильоту біля трапа вертольота дівчата в національних українських костюмах піднесли білоруському лідерові хліб-сіль. Президенти тепло вітали один одного, а також присутніх в аеропорту представників делегацій. Глави держав вирушили на переговори одним автомобілем.

Переговори президентів відбудуться в приміщенні Житомирської обласної державної адміністрації. Лідери країн детально обговорять актуальний стан і перспективи розвитку українсько-білоруського співробітництва в різних сферах, обміняються думками з питань регіонального та міжнародного порядку денного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не чекайте від нас капостей, ми не можемо бути ворогами України, - Лукашенко

Потім на президентів чекають на пленарному засіданні II Форуму регіонів України та Білорусі, де заплановано виступи Олександра Лукашенка і Володимира Зеленського. Безпосередньо поруч із місцем проведення форуму в Житомирі розташувалася виставка великогабаритної техніки білоруських і українських виробників, на якій є і зразки продукції спільного виробництва. Не відкидається, що президенти вирішать персонально ознайомитися з експозицією.

На зустрічі з представниками українських ЗМІ наприкінці вересня Президент Білорусі зазначав, що зустріч з українським колегою дасть можливість не просто познайомитися особисто на людському рівні, але й краще зрозуміти і дізнатися позицію один одного з тих чи інших питань. "Обіцяю, що буду чесним і щирим у розмові. Це моя фішка. Я звик говорити чесно, - сказав Олександр Лукашенко. - Ми з ним спільну мову, гарантую вам, знайдемо".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152066
 
 
 Топ коментарі
 

Житомирянин
@Aleks_Kovalyuk
·
В Житомир завезли поліцейських зі всієї планети!
Безпрецедентні заходи безпеки. Така всенародна любов до Зє, шо Аваков все мєнтами засипав.
Коли Порох приїжджав, то максимум регуліровщікі були і копи для прілічія.

https://pbs.twimg.com/media/EGBCIoFW4AA76ER?format=jpg&name=360x360

https://pbs.twimg.com/media/EGBCIoAWkAEbuLq?format=jpg&name=360x360
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Ничего что вместе с Зеленским в Житомир приезжает президент еще одной страны, а не Андрей Полтава с Марыной вы группе подтанцовки Пети?
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Он и у Луки смокта.нет Хлеб-соль и теплые приветствия: Зеленский лично встретил Лукашенко в аэропорту - Цензор.НЕТ 5688 Вот же ласковый нарк какой пошел...
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26 окт. 2018 г. - Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с глазу на глаз с президентом Беларуси Александром Лукашенко

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Цей вже насмок тався? Хліб-сіль і теплі вітання: Зеленський особисто зустрів Лукашенка в аеропорту - Цензор.НЕТ 5860
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Фиксация на Порошенко Хліб-сіль і теплі вітання: Зеленський особисто зустрів Лукашенка в аеропорту - Цензор.НЕТ 6143 Анальная или оральная Хліб-сіль і теплі вітання: Зеленський особисто зустрів Лукашенка в аеропорту - Цензор.НЕТ 6143 Речь про нарка сейчас идет.
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Житомирянин
@Aleks_Kovalyuk
·
В Житомир завезли поліцейських зі всієї планети!
Безпрецедентні заходи безпеки. Така всенародна любов до Зє, шо Аваков все мєнтами засипав.
Коли Порох приїжджав, то максимум регуліровщікі були і копи для прілічія.

https://pbs.twimg.com/media/EGBCIoFW4AA76ER?format=jpg&name=360x360

https://pbs.twimg.com/media/***************?format=jpg&name=360x360
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Ничего что вместе с Зеленским в Житомир приезжает президент еще одной страны, а не Андрей Полтава с Марыной вы группе подтанцовки Пети?
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Обое рябое, что Зе, что Лука, того так же рьяно кгб охраняет.
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Все гораздо проще: твой Зеленый дурак - еще и трусло
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Напомнить про забор на Банковой? Или сам допетраешь?
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Та даже легуреловщиков и тех не было Хліб-сіль і теплі вітання: Зеленський особисто зустрів Лукашенка в аеропорту - Цензор.НЕТ 4850 Не боялся свыночолый народу

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Будет делиться опытом как лучше угодить пуйлу? батька в этом спец Хлеб-соль и теплые приветствия: Зеленский лично встретил Лукашенко в аэропорту - Цензор.НЕТ 9560
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Угу, даже фотки хлеба-соли нет, там клоун в пупок Луке дышит,
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Зеленский лично встретил военного союзника России в аэропорту.
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Диктатор и предатель.. отличная компашка.
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дівчата в національних українських костюмах піднесли білоруському лідерові хліб-сіль

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А ЗЕлі що піднесли від колгоспника-смаженої картоплі?
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А потом за хлеб/соль картофельник на всех международных площадках будет поддерживать и голосовать в унисон с федераской как обычно
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В Житомире проходит всемирный конгресс путинских жополизов???
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На всемирный аэропорта не хватит, а может и Житомира)
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Не в Житомире, а на Цензоре, не всемирный конгресс, а мародёрская стрелка, не путинских жополизов, а путинско-мародёровских псевдопатриотов.
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гоп твою мать.
я не ходил на выборы, так что право имею сказать: иди в калхоз, подлиза, и колхозника своего забери, и своего друга Владимира......
(мужик, любящий мужиков), иди на(орган самца) су(самка собаки домашней, или волка, я х.з.), просто иди на(орган самца теплокровных зверей), пи(жаргон на совковых зонах, мужик, который любит других мужиков) бл.(жарг. - продажная самка человека)
бл.(меня за*бала эта ситуация, будет война, "котел крови" почти пуст)
запомните это высер пост.
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считай, я так понял, что, по истории.... будет кровь. и даже уже на на Сирии.
Илон Маск сказа кое-что.. Отталкиваясь о его высера - по-любому будет... багато крови.
И это логично, как-никак.
дожились называется.
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У зебила комплекс к диктаторам,также хочет встречи с пуйлом,что продаст страну лишь бы встреча состоялась
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Сволочь, Украина была когда-то страной, которую даже Жабоеды знали.....
Прдатель Сирко переворачивает гнилые кости в гробу(я бы туда насрал)
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чувак, я был бы рад быть сыном козла.....
а так, я сын украинца, и я реально не рад этому сраному случаю.
(подпись).
А "ник" - это не фамилия, она у меня в паспорте с тризубом, вполне украинская.
но я уже стыжусь ее.
(как будто знал, выбирая "ник", шо будет Украина - обосрамшись....нострадамус епт Хліб-сіль і теплі вітання: Зеленський особисто зустрів Лукашенка в аеропорту - Цензор.НЕТ 1517 )
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Слышь, ты или сумасшедший или манкурт. Чем тебе Сирко не угодил? Тем, что он отказался подписывать т.н. переяславскую зраду? Откуда вы лезете, негодяи?
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Сирко - предал Выговского.
Был шанс разрушить Московию!
живи с этим..... ссирком то
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Лука 25 лет единолично правит страной, лег под Путлера за дешевый газ, экономика в жопе и никакого просвета.
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Всі на Майдан!

В неділю, о 12:00 в Києві на Майдані Незалежності відбудеться Віче проти капітуляції.
https://www.facebook.com/events/396756537684367/

Всі, хто має змогу, приїжджайте в Київ або ж організуйте цієї неділі віча в своїх міста та містечках.
Також закликаємо створювати осередки "Руху опору капітуляції" (зголошуватися за адресою ruh.resistance@gmail.com або телефоном +38 097 899 53 04)

Анкета волонтерів Руху опору капітуляції

https://docs.google.com/forms/d/1oXsiu330B7kmzTOTvFmKs9KSsNNX6czrLLPh6rHK_GY/viewform?fbclid=IwAR2bi3sZJHB0--vzINMxLEphJo98fudLlmXEqAQkzfCwqjBR42S4K43iKK8&edit_requested=true


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з майданами до влади приходять покидьки.. досить вже майданів
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Я переживаю, щоби на "кривавого колгоспника" не накинулась Мендель десь під час візиту.
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Выглядит некрасиво. Но...Лучше чем вражда.
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хлеб соль картошки побольше и сверху покропить перчиком
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Якою мовою вони спілкувалися? Державною мовою Російської Федерації? нашлі общій язик?
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.......хлеб - соль........Когда уже закончится совдепия?
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Встреча мудаков. ***** в этой теплой компании очень не хватает.
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Так скоро так и Сук Ын Сына ждать,напару с Путь Ыном.
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"Главы государств направились на переговоры на одном автомобиле." ©
А шо ж такоє? Чому не на вєліку? Хліб-сіль і теплі вітання: Зеленський особисто зустрів Лукашенка в аеропорту - Цензор.НЕТ 3268

Хліб-сіль і теплі вітання: Зеленський особисто зустрів Лукашенка в аеропорту - Цензор.НЕТ 3614
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Нарешті в обіймах своєї людини.
Не те що з Трампов, сидів в куточку мов козиня перед вовчарою.
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Сплясал хоть в аэропорту или это на вечер?
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Треба було Лукашенка брати в полон (як обмінний матеріал) як посібника російських окупантів і холуя *****.
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