 Начальник ДСНС Херсонщини підозрюється в розтраті 235 тис. грн, - ДБР

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, у 2016 році начальник ГУ ДСНС України в Херсонській області уклав договір на закупівлю 83 720 літрів бензину та 61 500 літрів дизельного палива на загальну суму близько 2,7 млн грн.

"Згодом він уклав додаткову угоду зі змінами до згаданого договору, за якою ціна за 1 літр бензину та дизельного палива була на 10% вищою першочергової вартості", - повідомили в ДБР.

Експертизами встановлено, що зростання ціни на закуплені товари в той період часу не відбувалося. Таким чином, додаткові угоди були укладені безпідставно та з порушенням бюджетного законодавства. Це призвело до додаткової сплати бюджетних коштів за фактично поставлений товар у сумі понад 235 000 грн.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, готується клопотання про його відсторонення від займаної посади.

У разі доведення вини йому загрожує покарання (згідно з ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу) у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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